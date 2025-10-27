Man Utd Siap Lepas Rasmus Hojlund Di Januari Usai Tampil Apik Di Napoli, Tak Ingin Ulangi Kisah Jadon Sancho

Hojlund direkrut United pada musim panas 2023 dengan biaya yang bisa mencapai £72 juta, meski ia hanya mencetak sembilan gol Serie A untuk Atalanta. Manajer United saat itu, Erik ten Hag, sejatinya ingin klub merogoh kocek dalam untuk merekrut Harry Kane dari Tottenham, sekalipun direktur Setan Merah memandangnya sebagai kesepakatan yang terlalu mahal untuk pemain yang berusia 30 tahun. Mereka lebih memilih Hojlund yang berusia 21 tahun karena potensi nilainya bisa meningkat.

Itu terbukti menjadi kesalahan besar karena Kane sedang dalam performa terbaiknya untuk Bayern, di mana kesepakatan €110 jutanya untuk merekrut kapten Inggris itu kini terlihat murah. Kane telah mencetak 105 gol dalam 108 pertandingan dan membawa raksasa Bavaria itu merebut kembali gelar Bundesliga musim lalu. Dia juga menjadi pemain tercepat dalam sejarah Bayern yang mencetak 100 gol serta pemain tercepat yang mencapai 100 gol di lima liga top Eropa. Sebaliknya, Hojlund hanya mencetak 14 gol Liga Primer dalam 62 pertandingan untuk United, dengan nilainya anjlok separuh dalam dua tahun.

Striker Denmark itu sebenarnya bersedia mencoba dan membuat kepindahannya sukses bahkan ketika dia tahu United tertarik merekrut Benjamin Sesko dan ingin bertahan. Tetapi United menegaskan bahwa mereka ingin dia pergi. Ruben Amorim mencoretnya dari skuad untuk empat pertandingan pertama musim ini, termasuk laga Piala Liga di Grimsby. Hal ini menyebabkan Hojlund mempertimbangkan kembali sikap awalnya dan menyetujui kepindahan tersebut.