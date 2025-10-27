Getty
Man Utd Siap Lepas Rasmus Hojlund Di Januari Usai Tampil Apik Di Napoli, Tak Ingin Ulangi Kisah Jadon Sancho
- Getty Images
Napoli Senang dengan Perkembangan Hojlund
Kesepakatan pinjaman itu mencakup klausul pembelian permanen senilai €44 juta (£38 juta/$51,4 juta) pada Juni 2026, yang akan aktif jika Napoli lolos ke Liga Champions. Setan Merah juga menerima biaya pinjaman yang tidak disebutkan nilainya. Namun, menurut The Mirror, kedua klub ingin memajukan kesepakatan itu dan menjadikannya transfer permanen pada Januari. Napoli memprakarsai langkah tersebut sebagaimana mereka sangat terkesan dengan Hojlund sejak kedatangannya, dan United telah memberi mereka lampu hijau untuk mempercepat proses dan segera move on dari Hojlund.
- Getty Sport
Hojlund Bersinar di Italia Setelah Gagal di Old Trafford
Hojlund direkrut United pada musim panas 2023 dengan biaya yang bisa mencapai £72 juta, meski ia hanya mencetak sembilan gol Serie A untuk Atalanta. Manajer United saat itu, Erik ten Hag, sejatinya ingin klub merogoh kocek dalam untuk merekrut Harry Kane dari Tottenham, sekalipun direktur Setan Merah memandangnya sebagai kesepakatan yang terlalu mahal untuk pemain yang berusia 30 tahun. Mereka lebih memilih Hojlund yang berusia 21 tahun karena potensi nilainya bisa meningkat.
Itu terbukti menjadi kesalahan besar karena Kane sedang dalam performa terbaiknya untuk Bayern, di mana kesepakatan €110 jutanya untuk merekrut kapten Inggris itu kini terlihat murah. Kane telah mencetak 105 gol dalam 108 pertandingan dan membawa raksasa Bavaria itu merebut kembali gelar Bundesliga musim lalu. Dia juga menjadi pemain tercepat dalam sejarah Bayern yang mencetak 100 gol serta pemain tercepat yang mencapai 100 gol di lima liga top Eropa. Sebaliknya, Hojlund hanya mencetak 14 gol Liga Primer dalam 62 pertandingan untuk United, dengan nilainya anjlok separuh dalam dua tahun.
Striker Denmark itu sebenarnya bersedia mencoba dan membuat kepindahannya sukses bahkan ketika dia tahu United tertarik merekrut Benjamin Sesko dan ingin bertahan. Tetapi United menegaskan bahwa mereka ingin dia pergi. Ruben Amorim mencoretnya dari skuad untuk empat pertandingan pertama musim ini, termasuk laga Piala Liga di Grimsby. Hal ini menyebabkan Hojlund mempertimbangkan kembali sikap awalnya dan menyetujui kepindahan tersebut.
- Getty Images Sport
United Ingin Hindari Pengulangan Bencana Sancho
Meski United akan menelan kerugian besar dengan menjual Hojlund ke Napoli, dilaporkan ada keinginan kuat untuk menyelesaikan kesepakatan itu demi menghindari terulangnya saga Jadon Sancho. Sancho, yang bergabung dengan United dari Borussia Dortmund pada 2021 dalam kesepakatan £74 juta, kembali ke klub Bundesliga itu pada Januari 2024 setelah disingkirkan menyusul perseteruannya dengan Ten Hag, yang menuduhnya tidak berlatih dengan benar. Sancho menjalani periode kembali yang positif di Dortmund dan membantu klub mencapai final Liga Champions.
Namun, mantan klubnya tidak mampu mengontraknya secara permanen dan musim panas berikutnya ia kembali dipinjamkan, kali ini ke Chelsea. United kehilangan sejumlah besar uang karena Chelsea hanya setuju membayar setengah dari gaji Sancho yang dilaporkan £300.000 per minggu dan tidak diwajibkan membayar biaya pinjaman.
Perjanjian pinjaman itu mencakup kewajiban untuk membelinya seharga £25 juta, tetapi Chelsea sangat tidak terkesan dengan Sancho sehingga mereka akhirnya membayar £5 juta untuk menghindari keharusan mengontrak pemain sayap itu secara permanen. Sancho kemudian merapat ke Aston Villa dengan status pinjaman dan akan mengakhiri masa mengecewakannya bersama United musim panas mendatang, saat kontrak lima tahunnya berakhir.
- Getty Images
Hojlund Bidik Comeback untuk Napoli yang Dihantam Badai Cedera
Hojlund belum tampil untuk Napoli sejak mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Genoa di awal Oktober. Dia mencederai pahanya saat latihan setelah kembali dari tugas internasional bersama Denmark, melewatkan pertandingan timnya melawan Torino, PSV Eindhoven, dan Inter. Dia kini telah kembali berlatih dan menargetkan untuk kembali bermain dalam pertandingan hari Selasa di Lecce.
Namun, Hojlund mendapat pukulan telak ketika rekan setimnya Kevin De Bruyne mengalami robek otot paha saat mencetak gol penalti melawan Inter. Playmaker Belgia itu membangun kemitraan yang efektif dengan Hojlund tetapi harus absen lama. Hojlund juga terhubung kembali dengan mantan rekan setimnya di United, Scott McTominay, yang membawa Napoli meraih gelar musim lalu, dan dikabarkan menikmati waktunya kembali di Italia, serta menunjukkan sedikit minat untuk pulang ke Old Trafford.
Iklan