Terungkap: Man Utd Tolak Peluang Rekrut Bintang Chelsea Dalam Kesepakatan Tukar Guling Alejandro Garnacho

Manchester United mengizinkan Garnacho bergabung dengan Chelsea pada Agustus setelah sang pemain sayap tidak lagi menjadi pilihan utama di bawah Ruben Amorim, menyetujui kesepakatan senilai £40 juta. Namun, menurut ESPN, Chelsea awalnya mencoba menegosiasikan tawaran pemain-plus-uang tunai yang melibatkan Romeo Lavia sebagai bagian dari transfer. The Blues siap mengurangi biaya transfer jika Setan Merah menerima gelandang berusia 21 tahun itu sebagai gantinya.

United sempat memikirkan tawaran tersebut tetapi akhirnya menolaknya karena kekhawatiran seputar perjuangan panjang Lavia dengan masalah kebugaran. Mantan target Liverpool yang kemudian direkrut Chelsea itu mengalami kemunduran berulang kali sejak tiba di Stamford Bridge, yang berarti United merasa dia tidak akan memberikan peningkatan lini tengah yang dapat diandalkan. Sebaliknya, mereka mendorong kesepakatan uang tunai langsung, memastikan mereka mendapatkan pengembalian dana terjamin untuk Garnacho.

Pemain sayap Argentina itu kesulitan membuat dampak langsung di Chelsea meskipun tampil reguler di awal musim; namun, performanya meningkat baru-baru ini. Sementara itu, Lavia kembali berkutat dengan cedera dan menit bermainnya terbatas sejak proposal pertukaran itu ditolak. Bagi United, keputusan tersebut menyoroti preferensi untuk menghindari risiko medis jangka panjang meski kelemahan lini tengah mereka sudah terdokumentasi dengan baik.