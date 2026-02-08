Getty/GOAL
Man Utd Siapkan £100 Juta Demi Sandro Tonali! Bintang Newcastle Dibidik Jadi Suksesor Casemiro
Tonali Diprediksi Jadi Saga Transfer Musim Panas
Tonali memicu banyak spekulasi di akhir bursa transfer musim dingin, saat masa depannya di St James' Park mulai dipertanyakan. Arsenal yang sedang mengejar gelar sempat dikaitkan dengan minat pada tahap itu, saat Mikel Arteta menyisir pasar setelah kehilangan Mikel Merino karena cedera yang tidak tepat waktu.
Laporan tentang pendekatan dari Stadion Emirates dengan cepat diredam, tetapi pembicaraan tentang kepergiannya dari Timur Laut (markas Newcastle) menolak untuk hilang. Tonali diperkirakan akan menjadi bagian dari saga transfer lainnya ketika pasar rekrutmen berikutnya dibuka.
Man Utd Pertimbangkan Beberapa Target Lini Tengah
Menurut The Telegraph, Manchester United akan masuk dalam perburuan tersebut. Juventus dikatakan memiliki "minat konkret" pada mantan bintang AC Milan itu, sebagaimana ia diproyeksikan untuk kembali ke tanah airnya, tetapi Setan Merah siap menawarkannya perpanjangan masa tinggal di sepakbola Inggris.
Tonali adalah satu dari beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan oleh sisi merah Manchester. Bintang Nottingham Forest Elliott Anderson juga sedang dipantau, bersama sesama pemain internasional Inggris Adam Wharton dari Crystal Palace.
Diklaim bahwa Manchester City juga telah memantau Tonali, dengan The Citizens selalu berada di pasar untuk pemain Liga Primer yang terbukti kualitasnya.
Jika Newcastle tergoda untuk menjual, keuntungan besar akan didapat dari pemain yang mereka beli seharga £55 juta ($75 juta) pada 2023. The Magpies mengikat Tonali dengan kontrak hingga 2029, jadi valuasinya akan tetap tinggi.
Mereka telah melihat pemain seperti Declan Rice, Enzo Fernandez, dan Moises Caicedo pindah dengan biaya sembilan digit (ratusan juta), dengan harapan biaya serupa akan diperlukan untuk membajak gelandang serbabisa itu dari Tyneside.
Howe Tegaskan Tonali Bahagia di St James' Park
Bos Newcastle Eddie Howe mengklaim bahwa pemain No.8-nya tampak cukup bahagia di lingkungannya saat ini.
Dia mengatakan usai gosip deadline day: "Sama sekali tidak ada niat dari pihak kami untuk kehilangan Sandro. Dia sangat bahagia di sini, suka bermain untuk Newcastle, dan menyukai kota ini. Sandro benar-benar baik-baik saja. Saya berdiskusi dengannya kemarin... Tidak ada masalah dengan Sandro sendiri. Dia bahagia dan berkomitmen."
Ditanya apakah mungkin ada pengulangan saga Alexander Isak, yang melihat striker Swedia itu mendesak pindah dengan uang besar ke Liverpool pada 2025, Howe menambahkan: "Saya rasa tidak, tetapi banyak hal terjadi tanpa sepengetahuan saya."
"Sejauh yang saya tahu, kami memiliki pesepakbola luar biasa dan pribadi yang luar biasa, dan dia memiliki hubungan yang hebat dengan saya dan rekan satu timnya... Kami ingin menjaga grup tetap bersama, terus progresif, dan, tentu saja, Sandro berperan dalam hal itu."
Apakah Newcastle Akan Bermain di Liga Champions Musim Depan?
Agen Tonali membiarkan pintu transfer terbuka bagi klub-klub seperti United untuk masuk, dengan mengatakan tentang rencana masa depan kliennya: "Newcastle mengalami kesulitan melepaskan Sandro, dan dia ingin memimpin klub ke Liga Champions."
"Kami akan mengevaluasi dan memutuskan apa yang harus dilakukan di musim panas. Diskusi transfer ini akan berlangsung nanti... Masih terlalu dini. Apa yang kami katakan hari ini tidak akan berlaku besok. Newcastle tidak bisa membiarkannya pergi sekarang, dan tidak ada gunanya pindah, terutama karena Sandro sangat terikat dengan klub."
Tonali disebut menginginkan sepakbola Liga Champions pada musim 2026/27, dan Manchester United saat ini duduk di empat besar Liga Primer. Sementara Newcastle—yang bersiap menghadapi Qarabag di babak play-off fase gugur kompetisi elite Eropa musim ini—telah terperosok ke peringkat 12 klasemen liga Inggris.
