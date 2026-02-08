Man Utd Siapkan £100 Juta Demi Sandro Tonali! Bintang Newcastle Dibidik Jadi Suksesor Casemiro

Menurut The Telegraph, Manchester United akan masuk dalam perburuan tersebut. Juventus dikatakan memiliki "minat konkret" pada mantan bintang AC Milan itu, sebagaimana ia diproyeksikan untuk kembali ke tanah airnya, tetapi Setan Merah siap menawarkannya perpanjangan masa tinggal di sepakbola Inggris.

Tonali adalah satu dari beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan oleh sisi merah Manchester. Bintang Nottingham Forest Elliott Anderson juga sedang dipantau, bersama sesama pemain internasional Inggris Adam Wharton dari Crystal Palace.

Diklaim bahwa Manchester City juga telah memantau Tonali, dengan The Citizens selalu berada di pasar untuk pemain Liga Primer yang terbukti kualitasnya.

Jika Newcastle tergoda untuk menjual, keuntungan besar akan didapat dari pemain yang mereka beli seharga £55 juta ($75 juta) pada 2023. The Magpies mengikat Tonali dengan kontrak hingga 2029, jadi valuasinya akan tetap tinggi.

Mereka telah melihat pemain seperti Declan Rice, Enzo Fernandez, dan Moises Caicedo pindah dengan biaya sembilan digit (ratusan juta), dengan harapan biaya serupa akan diperlukan untuk membajak gelandang serbabisa itu dari Tyneside.