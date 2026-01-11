Petaka Piala FA: Fakta Horor Ini Hantui Manchester United Usai Didepak Brighton

Pada pertandingan yang diperkirakan menjadi laga terakhir manajer sementara Darren Fletcher, United ingin memperpanjang romansa mereka baru-baru ini dengan Piala FA melawan Brighton asuhan Fabian Hurzeler.

United - yang telah tampil dalam dua dari tiga final terakhir kompetisi sepakbola tertua di dunia, memenangkan pada 2023/24 - dilaporkan sedang mempertimbangkan apakah Ole Gunnar Solskjaer atau Michael Carrick sebagai pengganti sementara Ruben Amorim sebelum memilih pelatih kepala permanen di musim panas.

Namun, siapa pun identitas bos sementara berikutnya di United, mereka tidak akan memimpin pertandingan Piala FA musim ini setelah klub tersingkir dari edisi tahun ini pada kesempatan pertama.