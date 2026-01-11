AFP
Petaka Piala FA: Fakta Horor Ini Hantui Manchester United Usai Didepak Brighton
Manajer Sementara United Tak Akan Pimpin Laga Piala FA
Pada pertandingan yang diperkirakan menjadi laga terakhir manajer sementara Darren Fletcher, United ingin memperpanjang romansa mereka baru-baru ini dengan Piala FA melawan Brighton asuhan Fabian Hurzeler.
United - yang telah tampil dalam dua dari tiga final terakhir kompetisi sepakbola tertua di dunia, memenangkan pada 2023/24 - dilaporkan sedang mempertimbangkan apakah Ole Gunnar Solskjaer atau Michael Carrick sebagai pengganti sementara Ruben Amorim sebelum memilih pelatih kepala permanen di musim panas.
Namun, siapa pun identitas bos sementara berikutnya di United, mereka tidak akan memimpin pertandingan Piala FA musim ini setelah klub tersingkir dari edisi tahun ini pada kesempatan pertama.
- Getty Images Sport
Mantan Penyerang Setan Merah Welbeck Cetak Gol Kemenangan
Berniat membalas kekalahan 4-2 di Liga Primer di Theatre of Dreams Oktober lalu, Brighton unggul cepat lewat gol gelandang Brajan Gruda pada menit ke-12.
The Seagulls, yang tak terkalahkan dalam tiga laga sebelumnya, menggandakan keunggulan saat Gruda berganti peran menjadi pemberi assist kepada Welbeck, yang melepaskan tembakan kaki kiri keras tepat setelah satu jam laga. Pemain berusia 35 tahun itu mencatatkan 142 penampilan untuk United setelah lulus dari akademi klub pada 2008.
United sempat mengancam akan bangkit secara dramatis ketika Benjamin Sesko, yang mencetak dua gol saat imbang 2-2 kontra Burnley hari Rabu, kembali menjebol gawang lawan dengan sisa waktu normal lima menit.
Namun harapan pupus ketika pemain muda Shea Lacey, yang tampil apik lawan Burnley dan Aston Villa, menerima kartu kuning kedua karena memantulkan bola dengan frustrasi akibat keputusan wasit yang merugikannya. Pemain 18 tahun itu — yang penuh emosi setelah masuk dari bangku cadangan — sebelumnya sudah mendapat kartu kuning karena tekel terlambat.
United Catat Statistik Horor Usai Kalah dari Brighton
Setelah rentetan tanpa kemenangan di semua kompetisi memanjang menjadi empat laga usai kekalahan dari Brighton, United menorehkan statistik yang tidak diinginkan selama lebih dari satu abad.
Dengan tersingkirnya juara liga 20 kali ini dari Piala FA dan Piala Liga, klub kini hanya bisa memainkan maksimal 40 pertandingan musim ini. Ini akan menjadi jumlah pertandingan terendah mereka sejak musim 1914/15 (39 laga).
Sebagai perbandingan, United berkompetisi dalam 60 pertandingan musim lalu, setelah mencapai final Liga Europa, perempat-final Piala Liga, dan putaran kelima Piala FA, selain 38 laga Liga Primer.
- AFP
United Ingin Bangkit di Derby Manchester Pekan Depan
Dengan United bersiap menunjuk Solskjaer atau Carrick sebagai manajer sementara yang baru minggu depan, mereka akan berusaha bangkit dari kekalahan Brighton saat menjamu rival sekota yang sengit, Manchester City, dalam derby hari Minggu depan.
Meski tersingkir dari kedua kompetisi piala domestik, United masih punya banyak hal untuk diperjuangkan di liga. Klub saat ini berada di urutan ketujuh klasemen, hanya terpaut tiga poin dari Liverpool di posisi keempat dalam perburuan tiket Liga Champions musim depan.
Iklan