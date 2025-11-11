Getty Images Sport
'Sangat Berbahaya!' - Man Utd Diperingatkan Untuk Tidak Kejar Gelandang Crystal Palace Adam Wharton Senilai £100 Juta
Man Utd Tunjukkan Minat pada Wharton Senilai £100 Juta
Manchester United mengintensifkan diskusi perekrutan gelandang jangka panjang mereka untuk jendela musim panas 2026, dengan bintang Crystal Palace Adam Wharton muncul sebagai salah satu nama yang dipertimbangkan. Setelah menghabiskan banyak uang untuk merombak lini serang mereka dengan Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo, lini tengah dipandang secara internal sebagai prioritas berikutnya, menyusul kegagalan upaya mengamankan Carlos Baleba di awal tahun.
Wharton telah menjadi pemain menonjol di Liga Primer dan timnas Inggris, yang tentu saja menarik minat tim elite. Namun, ia baru-baru ini menepis rumor mengenai minat United dan bersikeras tetap fokus penuh pada Palace yang sedang menyiapkan tawaran kontrak baru.
Minat United muncul di tengah kekaguman dari Ruben Amorim, yang menginginkan playmaker cerdas yang mampu mengendalikan tempo dan menawarkan nilai jangka panjang. Wharton masuk dalam daftar enam pemain incaran mereka untuk Januari dan seterusnya, namun Palace tetap tenang, karena sang pemain terikat kontrak hingga 2029 dan tidak ada desakan dari pihaknya untuk memaksakan kepindahan. Meski bisikan tentang impian Liga Champions di masa depan terus ada, Wharton sendiri menyoroti bahwa obrolan transfer tidak berarti banyak tanpa konsistensi performa, menegaskan bahwa ia hanya akan meladeni pembicaraan jika minat resmi datang.
Mantan Striker Peringatkan Setan Merah Soal Biaya Transfer Besar
Ikon Manchester United Louis Saha mendesak kehati-hatian saat menilai kepindahan sebesar ini, mengeluarkan peringatan jelas atas risiko finansial dan olahraga terkait inflasi transfer modern. Berbicara kepada OLBG, ia berkata: "Saya pikir Adam Wharton adalah pemain muda. Saya rasa terkadang Anda harus berhati-hati dengan pembelian besar itu. Saya menganggap pasar baru ini sangat berbahaya bagi klub karena Anda bisa melihat hype yang meningkat lalu Anda akan terkejut."
"Butuh sedikit waktu bagi Moises Caicedo untuk beradaptasi di Chelsea, jadi ada pembelian besar dan terkadang ekspektasinya terlalu tinggi. Anda harus benar-benar menganalisis lebih jauh dan itu tidak mudah. Itu benar-benar bukan pasar yang mudah."
"Orang bisa melempar angka besar. Para agen sangat senang dengan itu. Saya bukan penggemar berat hal ini."
Kebangkitan Pesat Wharton Bersama Crystal Palace
Kebangkitan pesat Wharton telah mengubahnya dari prospek Blackburn menjadi pemain menonjol Liga Primer dan pemain internasional senior Inggris dalam waktu dua tahun. Distribusinya yang tenang, ketenangan di bawah tekanan, dan kesadaran posisi yang elite telah menuai pujian dari para analis yang percaya ia mewakili profil pengatur tempo modern (deep-lying controller) yang didambakan di seluruh Eropa. Palace merekrutnya sekitar £18 juta pada awal 2024, dan ia langsung memainkan peran kunci dalam kemenangan Piala FA dan upaya mereka menembus Eropa.
Minat dari United telah berkembang bersama Liverpool dan Real Madrid, sementara The Eagles sedang menyiapkan perpanjangan kontrak. Terlepas dari kebisingan itu, Wharton tetap rendah hati, menekankan bahwa rumor hanyalah bagian dari permainan modern dan fokusnya tetap memberikan konsistensi di Selhurst Park.
Palace percaya mereka adalah lingkungan pengembangan yang ideal untuknya, terutama di usianya, dan para perantara telah mengisyaratkan bahwa mereka mengharapkan minat akan memanas sepenuhnya setelah Piala Dunia 2026.
Apa Selanjutnya?
Manchester United akan terus menjajaki tambahan kekuatan di lini tengah, tetapi peringatan Saha menjadi bahan pemikiran saat klub mencari nilai dan stabilitas setelah bertahun-tahun meraih keberhasilan perekrutan yang campur aduk. Palace berencana mengintensifkan diskusi pembaruan kontrak, melindungi nilai Wharton sambil memberinya pengakuan atas penampilannya, meski minat di musim panas masih bisa mengubah lanskap jika penawaran memenuhi ekspektasi klub.
Jika United memutuskan untuk maju, pengejaran mereka kemungkinan akan mendapat perlawanan dari Crystal Palace, sebagaimana mereka kemungkinan akan memicu perang penawaran untuk Wharton, dengan Liverpool dan Real Madrid juga disebut tertarik pada gelandang tersebut. Sementara itu, perkembangan Wharton yang berkelanjutan untuk klub dan negara hanya akan memicu perdebatan apakah dia sepadan dengan biaya selangit yang sudah disebut-sebut.
