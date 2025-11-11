'Sangat Berbahaya!' - Man Utd Diperingatkan Untuk Tidak Kejar Gelandang Crystal Palace Adam Wharton Senilai £100 Juta

Manchester United mengintensifkan diskusi perekrutan gelandang jangka panjang mereka untuk jendela musim panas 2026, dengan bintang Crystal Palace Adam Wharton muncul sebagai salah satu nama yang dipertimbangkan. Setelah menghabiskan banyak uang untuk merombak lini serang mereka dengan Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo, lini tengah dipandang secara internal sebagai prioritas berikutnya, menyusul kegagalan upaya mengamankan Carlos Baleba di awal tahun.

Wharton telah menjadi pemain menonjol di Liga Primer dan timnas Inggris, yang tentu saja menarik minat tim elite. Namun, ia baru-baru ini menepis rumor mengenai minat United dan bersikeras tetap fokus penuh pada Palace yang sedang menyiapkan tawaran kontrak baru.

Minat United muncul di tengah kekaguman dari Ruben Amorim, yang menginginkan playmaker cerdas yang mampu mengendalikan tempo dan menawarkan nilai jangka panjang. Wharton masuk dalam daftar enam pemain incaran mereka untuk Januari dan seterusnya, namun Palace tetap tenang, karena sang pemain terikat kontrak hingga 2029 dan tidak ada desakan dari pihaknya untuk memaksakan kepindahan. Meski bisikan tentang impian Liga Champions di masa depan terus ada, Wharton sendiri menyoroti bahwa obrolan transfer tidak berarti banyak tanpa konsistensi performa, menegaskan bahwa ia hanya akan meladeni pembicaraan jika minat resmi datang.