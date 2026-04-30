Man Utd mendapat kabar baik terkait cedera Matheus Cunha menjelang laga besar melawan Liverpool
Cunha kembali ke Carrington
Setan Merah mendapat dorongan moral dengan kehadiran Cunha dalam sesi latihan Kamis di Carrington. Mantan pemain Wolves itu sempat absen belakangan ini, termasuk dalam kemenangan 2-1 atas Brentford pada Senin malam akibat cedera otot fleksor pinggul, namun kembalinya ia ke lapangan menunjukkan bahwa ia sedang berjuang keras untuk pulih tepat waktu menjelang akhir pekan.
Tim asuhan Michael Carrick sedang mempersiapkan diri untuk salah satu pertandingan terpenting dalam kalender, dan kehadiran pemain nomor 10 yang berpengaruh ini akan menjadi dorongan besar. Pemain asal Brasil ini tampil prima sepanjang tahun ini, dan kehadirannya di lapangan latihan datang pada waktu yang tepat saat United berusaha mengokohkan posisi mereka di lima besar Liga Premier dan lolos ke Liga Champions.
Berjuang untuk lolos ke Liga Champions
Setelah meraih kemenangan tipis atas Brentford, di mana gol-gol dari Casemiro dan Benjamin Sesko menjadi penentu kemenangan, klub ini hanya membutuhkan dua poin lagi dari empat laga liga terakhirnya untuk memastikan tempat di kompetisi papan atas Eropa.
Cunha telah menjadi bagian penting dari upaya tersebut, terutama dengan mencetak gol penentu kemenangan dalam kemenangan baru-baru ini atas Chelsea di Stamford Bridge. Gol tersebut merupakan gol kedelapannya di musim Liga Premier ini, dan sang penyerang telah menyumbang empat gol dalam enam penampilan domestik terakhirnya, yang menunjukkan betapa pentingnya perannya dalam skema taktis Carrick.
Tantangan Liverpool
Pertandingan hari Minggu melawan Liverpool asuhan Arne Slot menjadi kesempatan bagi United untuk mencatatkan prestasi langka. Setelah memenangkan laga tandang di Anfield pada Oktober lalu, Setan Merah bertekad untuk meraih dua kemenangan liga atas tim asal Merseyside tersebut untuk pertama kalinya sejak 2016. Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi bagi kedua tim saat musim ini mendekati puncaknya.
Carrick sebelumnya meremehkan tingkat keparahan cedera Cunha, dan penilaian tersebut tampaknya akurat. Meskipun sang penyerang menonton pertandingan melawan Brentford dari tribun penonton, kembalinya ia ke sesi latihan bersama tim pada hari Kamis mengindikasikan bahwa ia kemungkinan besar akan masuk dalam skuad pertandingan untuk menghadapi rival tertua United.
Carrick akan memberikan kabar terbaru
Manajer United dijadwalkan akan memberikan keterangan pers pada Jumat sore, di mana kondisi kebugaran beberapa pemain kunci akan menjadi topik utama. Carrick diperkirakan akan menjelaskan apakah Cunha sudah siap untuk menjadi starter atau apakah ia akan diturunkan sebagai pemain pengganti yang dapat memberikan dampak besar saat melawan Liverpool.
Dengan Kobbie Mainoo yang pekan ini mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama klub dengan menandatangani kontrak baru hingga 2031, ada suasana optimis yang kembali ke kubu merah Manchester. Menambahkan Cunha yang sudah pulih ke dalam skuad untuk laga melawan Liverpool semakin memperkuat keyakinan bahwa United dapat mengakhiri musim ini dengan hasil yang memuaskan.