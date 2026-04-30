Man Utd mendapat kabar baik terkait cedera Matheus Cunha menjelang laga besar melawan Liverpool

Setan Merah mendapat dorongan moral dengan kehadiran Cunha dalam sesi latihan Kamis di Carrington. Mantan pemain Wolves itu sempat absen belakangan ini, termasuk dalam kemenangan 2-1 atas Brentford pada Senin malam akibat cedera otot fleksor pinggul, namun kembalinya ia ke lapangan menunjukkan bahwa ia sedang berjuang keras untuk pulih tepat waktu menjelang akhir pekan.

Tim asuhan Michael Carrick sedang mempersiapkan diri untuk salah satu pertandingan terpenting dalam kalender, dan kehadiran pemain nomor 10 yang berpengaruh ini akan menjadi dorongan besar. Pemain asal Brasil ini tampil prima sepanjang tahun ini, dan kehadirannya di lapangan latihan datang pada waktu yang tepat saat United berusaha mengokohkan posisi mereka di lima besar Liga Premier dan lolos ke Liga Champions.