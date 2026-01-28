Man Utd Siap Buang Andre Onana! Kiper 'Raja Blunder' Dikabarkan Sedang Negosiasi Untuk Pulang Ke Klub Lamanya

Onana tiba di United pada 2023 dengan sambutan meriah. Didatangkan oleh mantan manajernya di Ajax, Erik ten Hag, ia baru saja menyuguhkan penampilan luar biasa untuk Inter dalam kekalahan final Liga Champions melawan Manchester City, melakukan beberapa penyelamatan kunci dan mengalirkan bola dari belakang dengan ketenangan yang luar biasa.

Namun, dua musim kiper asal Kamerun itu sebagai penjaga gawang utama di Old Trafford dipenuhi dengan kesalahan mencolok dan blunder fatal. United akhirnya memutuskan untuk membeli kiper Royal Antwerp, Senne Lammens, pada tahap akhir jendela transfer musim panas 2025, yang membuka pintu keluar bagi Onana.

Meski awalnya enggan bergabung dengan Trabzonspor, ia akhirnya menandatangani kontrak pinjaman untuk musim 2025/26. Onana secara luas dianggap sebagai salah satu pembelian terburuk United setelah ditebus seharga £47 juta ($65 juta) dari Inter.