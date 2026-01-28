AFP
Man Utd Siap Buang Andre Onana! Kiper 'Raja Blunder' Dikabarkan Sedang Negosiasi Untuk Pulang Ke Klub Lamanya
- Getty Images Sport
Kepergian Onana yang Tidak Indah dari Man Utd
Onana tiba di United pada 2023 dengan sambutan meriah. Didatangkan oleh mantan manajernya di Ajax, Erik ten Hag, ia baru saja menyuguhkan penampilan luar biasa untuk Inter dalam kekalahan final Liga Champions melawan Manchester City, melakukan beberapa penyelamatan kunci dan mengalirkan bola dari belakang dengan ketenangan yang luar biasa.
Namun, dua musim kiper asal Kamerun itu sebagai penjaga gawang utama di Old Trafford dipenuhi dengan kesalahan mencolok dan blunder fatal. United akhirnya memutuskan untuk membeli kiper Royal Antwerp, Senne Lammens, pada tahap akhir jendela transfer musim panas 2025, yang membuka pintu keluar bagi Onana.
Meski awalnya enggan bergabung dengan Trabzonspor, ia akhirnya menandatangani kontrak pinjaman untuk musim 2025/26. Onana secara luas dianggap sebagai salah satu pembelian terburuk United setelah ditebus seharga £47 juta ($65 juta) dari Inter.
Reuni dengan Inter Mungkin Terjadi
Menurut Daily Mail, Onana belum sepenuhnya menutup pintu untuk kembali ke United, tetapi tetap merencanakan masa depan di luar Manchester. Perwakilannya telah terbang ke Milan minggu ini untuk berbicara dengan klub-klub yang berminat, dengan Inter berpotensi menjadi tujuan pendaratan.
Pemuncak klasemen Serie A itu sedang berburu penerus kiper saat ini, Yann Sommer. Kiper Tottenham Guglielmo Vicario juga dikaitkan dengan kepindahan ke San Siro.
Laporan itu menambahkan bahwa Onana masih memiliki properti yang ia tinggali selama tugas awalnya di Inter. Ini menunjukkan ia akan terbuka untuk kembali ke Italia, tetapi rintangan signifikan yang harus diatasi adalah soal gajinya. Untuk menyelesaikan peminjamannya ke Trabzonspor, Onana diberi kenaikan gaji oleh klub Turki tersebut, dan Inter mungkin tidak memiliki kekuatan finansial untuk memenuhi tuntutannya.
Bisakah Onana Bertahan di Trabzonspor?
Meski pencarian klub baru ini sedang berlangsung, Onana mengakui pada Desember bahwa ia bahagia di Turki dan menyukai kehidupannya bersama Trabzonspor.
Dalam sebuah video produksi klub berjudul 'A Day in the Life of Andre Onana', ia berkata: "Saya sangat bahagia, percayalah. Saya menjalani periode terbaik dalam hidup saya. Saya tidak bisa mengeluh, saya sangat senang berada di sini."
"Terkadang saya sedang menyetir dan sebuah mobil memotong di depan saya. 'Onana, berhenti, saya minta foto.' Saya berpikir dalam hati, 'Ya, tapi kita bisa melakukan ini dengan cara lain.' Tapi ketika mereka melihat saya, mereka senang, dan begitu juga saya. Awalnya sulit, tapi sekarang saya mengerti. Mereka adalah orang-orang saya, saya mencintai mereka, dan saya menyukai perasaan ini. Karena mereka sangat bersemangat... Gaya hidupnya berbeda, tapi hebat. Benar-benar luar biasa."
- Getty Images Sport
Kehidupan Setelah Onana: Lammens Panen Pujian
Pemain internasional Belgia Senne Lammens mengukir debutnya di United pada 4 Oktober dalam kemenangan kandang 2-0 atas Sunderland, mencatatkan clean sheet pertama mereka musim ini.
Para penggemar menyanyikan lagu 'are you Schmeichel in disguise?' (apakah kamu titisan Schmeichel?) sebagai referensi untuk legenda klub Peter Schmeichel. Lammens kerap dipuji atas penampilannya sejak tiba di Liga Primer, sementara Onana kini telah dilupakan oleh sebagian besar pendukung Setan Merah.
Iklan