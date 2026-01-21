GOAL
Sejarah Tercipta! Man Utd Tumbangkan Arsenal & Lolos Ke Final Piala Liga Wanita Untuk Pertama Kalinya, Diwarnai Kartu Merah Bintang Kanada
Setan Merah yang Kokoh Tantang Chelsea di Final
Tanpa gol di dua pertemuan WSL musim ini, laga ketat diprediksi akan terjadi lagi. Namun, Arsenal seharusnya bisa memecah kebuntuan hanya dalam waktu 30 detik ketika Frida Maanum menyundul bola tepat ke arah kiper Phallon Tullis-Joyce saat berdiri bebas di dalam kotak penalti.
Pemain internasional Norwegia Maanum, satu dari lima perubahan di skuad Arsenal usai kemenangan atas Aston Villa, segera mendapat peluang lain. Namun kali ini, gelandang tersebut melepaskan tembakan melambung memanfaatkan umpan silang menggoda Katie McCabe dari sisi kiri.
Beradaptasi perlahan dengan kondisi basah dan berangin di Meadow Park, United merasa seharusnya mendapat penalti menyusul benturan antara Terland dan McCabe di dalam kotak terlarang. Namun, wasit Stacey Fullicks mengabaikan protes tim tamu — yang membuat bench United kecewa.
Kendati demikian, United terus menekan dan akhirnya unggul di masa injury time babak pertama. Ellen Wangerheim — yang melakoni debut penuh untuk tim asuhan Marc Skinner — memotong operan buruk dari kiper Arsenal Anneke Borbe, sebelum menyodorkan bola ke Terland untuk diselesaikan dari jarak dekat.
Mencari respons cepat di awal babak kedua, Arsenal nyaris menyamakan kedudukan ketika winger lincah Olivia Smith mengirim umpan silang mendatar ke Maanum. Sayangnya, pemain berusia 26 tahun itu kehilangan keseimbangan dan tembakannya melambung di atas mistar.
Namun saat Arsenal sedang menekan, Smith justru merusak kerja kerasnya sendiri. Bintang Kanada itu diusir keluar lapangan karena kartu kuning kedua setelah menebas Julia Zigiotti Olme saat bola sudah lewat. Sebelumnya, ia sudah mendapat kartu kuning karena pelanggaran terhadap Anna Sandberg di babak pertama.
Meski bermain dengan satu pemain lebih sedikit, Arsenal tetap mendominasi penguasaan bola. Mereka hampir menyamakan skor ketika Mariona Caldentey mencari ruang di dalam kotak penalti, namun tembakan pemain Spanyol itu berhasil diselamatkan dengan baik oleh Tullis-Joyce.
Saat United bertahan total, pasukan Skinner memiliki peluang langka untuk menggandakan keunggulan lewat serangan balik ketika Wangerheim memberi umpan kepada pemain pengganti Melvine Malard. Namun, upaya kaki kiri penyerang itu melebar jauh dari jarak dekat.
Saat juara tujuh kali Arsenal terus menekan demi menjaga asa mencapai final Piala Liga kesebelas mereka, giliran mereka yang meminta penalti di akhir laga. Tembakan keras McCabe tampak mengenai lengan Dominique Janssen, namun protes mereka diabaikan. United yang gigih bertahan akhirnya mengamankan kemenangan bersejarah di Hertfordshire.
Menyusul kemenangan bersejarah ini, United — yang sebelumnya gagal di tiga semifinal Piala Liga — akan menghadapi Chelsea di partai puncak pada Minggu, 15 Maret di Ashton Gate, Bristol, setelah sang juara bertahan menang 1-0 di laga semifinal lainnya.
MVP (Pemain Terbaik)
Meski hanya dua kali menyentuh bola di kotak penalti Arsenal, Elisabeth Terland adalah personifikasi ketenangan saat ia dengan dingin menaklukkan Borbe untuk mengirim United ke final Piala Liga perdana mereka. Selain golnya, pemain berusia 24 tahun ini bertarung keras di babak kedua, melakukan segala yang dia bisa untuk membantu timnya naik menyerang.
Pecundang Terbesar
Dalam laga yang diprediksi ketat, kiper Arsenal Anneke Borbe melakukan kesalahan fatal di 45 menit pertama. Saat tuan rumah berada di bawah tekanan United, kiper Jerman itu mencoba memperlambat tempo. Namun, pemain berusia 25 tahun itu menahan bola terlalu lama sebelum memberikannya langsung ke Wangerheim, yang kemudian memberi assist untuk gol kemenangan lawan.
Rating Pertandingan (1-5): ⭐⭐⭐⭐
