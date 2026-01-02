Getty Images Sport
Man Utd Bersiap Angkut Jean-Philippe Mateta! Masa Depan Striker Crystal Palace Masih Abu-Abu
Man Utd Tertarik pada Striker Prancis
Menurut Sky Sports, United sedang menjajaki perekrutan Mateta dari Palace, dan sudah lama menaruh minat pada pemain internasional Prancis tersebut. United sebenarnya tidak berniat membeli striker pada Januari, tetapi mereka akan mencoba mengejar pemain Palace itu jika dia tersedia.
Kontrak Mateta berakhir musim panas mendatang dan pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak tersebut macet. Sky mengklaim bahwa Palace pernah menolak tawaran senilai hingga £50 juta ($67 juta), tetapi belum jelas apakah harga yang diminta telah turun sejak saat itu.
Masa depannya mungkin terkait erat dengan manajer Oliver Glasner, yang juga belum berkomitmen mengenai masa depannya di Palace, dan laporan menunjukkan dia bisa pergi pada akhir musim. Sementara itu, klub telah menyetujui kesepakatan untuk merekrut Brennan Johnson dari Tottenham guna memperkuat serangan mereka, dan berpotensi memberikan bantuan lebih bagi Mateta di lini depan.
Mateta dalam Performa Bagus
Mateta menikmati musim yang sangat baik sejauh ini dan telah mencetak delapan gol untuk Palace dalam 19 laga sebagai starter; musim lalu, penyerang tengah itu mencetak 17 gol dalam 46 pertandingan, dan mencetak 19 gol dalam 39 pertandingan pada 2023/24.
Dia sebelumnya mengatakan ingin bermain di Liga Champions, dan masih harus dilihat apakah Palace bersedia menjual pemain tersebut di tengah musim. Laporan itu menunjukkan bahwa United terus memantau situasi, dan kabarnya juga ada minat dari Tottenham, yang akhirnya merekrut Randal Kolo Muani dengan status pinjaman.
Berbicara tentang keinginannya bermain di pentas Eropa, Mateta berkata: "Itu wajar, setiap pemain ambisius ingin mencapai tonggak sejarah itu. Terutama ketika Anda tiba di tim nasional dan di sekitar Anda, hanya ada pemain yang bermain di Liga Champions, yang memenangkan trofi terbesar."
"Ketika Anda bermain dikelilingi oleh pemain terbaik di dunia, tentu saja, Anda ingin mencapai level itu."
Dia telah memenangkan tiga caps untuk Prancis, dan Didier Deschamps berkata tentangnya: "Jadi ini momen besar baginya. Biarkan dia datang dengan antusiasme dan kualitasnya. Dia mengenal sebagian besar pemain karena dia juga melihat (mereka) di tim muda."
"Ini bukan tentang memenangkan hati saya. Bukan begitu cara kerjanya. (Dia harus membuktikan dirinya) di tim, dalam latihan, dan selama pertandingan."
Prioritas Januari Amorim
Sky melaporkan United terutama mengincar gelandang bertahan tetapi ingin melakukan kesepakatan itu di musim panas. Amorim telah berbicara tentang keinginannya untuk hanya mendatangkan pemain yang "sempurna" bulan ini, jika Setan Merah ingin berbisnis.
Dia berkata: "Satu-satunya hal yang akan kami coba bawa sekarang – dan di akhir musim – adalah pemain yang sempurna untuk masa depan kami," kata Amorim menjelang perjalanan United ke Leeds pada Minggu.
"Ini tidak akan dilakukan hanya untuk menyelamatkan sesuatu saat ini, atau untuk mengatasi kehilangan tiga pemain ke Piala Afrika (AFCON). Tidak akan seperti itu. Bahkan jika kami mencoba mendatangkan satu pemain, mungkin itu bukan posisi yang lebih kami butuhkan. Jadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mungkin saja kami bisa melakukan sesuatu."
"Saya hanya fokus pada pertandingan berikutnya. Mari kita selangkah demi selangkah. Kami punya pertandingan besar. Kami harus menang. Kami perlu mencoba menemukan cara bermain yang berbeda, terutama tanpa Amad dan Bryan (Mbeumo). Kami kehilangan beberapa karakteristik yang sulit ditemukan."
Apa Selanjutnya?
United akan melawan Leeds pada Minggu (4/1) dan bertekad untuk mendapatkan tiga poin lagi. Mereka saat ini duduk di urutan keenam dalam tabel Liga Primer, hanya tiga poin di belakang Liverpool di urutan keempat.
