Man Utd Bersiap Angkut Jean-Philippe Mateta! Masa Depan Striker Crystal Palace Masih Abu-Abu

Mateta menikmati musim yang sangat baik sejauh ini dan telah mencetak delapan gol untuk Palace dalam 19 laga sebagai starter; musim lalu, penyerang tengah itu mencetak 17 gol dalam 46 pertandingan, dan mencetak 19 gol dalam 39 pertandingan pada 2023/24.

Dia sebelumnya mengatakan ingin bermain di Liga Champions, dan masih harus dilihat apakah Palace bersedia menjual pemain tersebut di tengah musim. Laporan itu menunjukkan bahwa United terus memantau situasi, dan kabarnya juga ada minat dari Tottenham, yang akhirnya merekrut Randal Kolo Muani dengan status pinjaman.

Berbicara tentang keinginannya bermain di pentas Eropa, Mateta berkata: "Itu wajar, setiap pemain ambisius ingin mencapai tonggak sejarah itu. Terutama ketika Anda tiba di tim nasional dan di sekitar Anda, hanya ada pemain yang bermain di Liga Champions, yang memenangkan trofi terbesar."

"Ketika Anda bermain dikelilingi oleh pemain terbaik di dunia, tentu saja, Anda ingin mencapai level itu."

Dia telah memenangkan tiga caps untuk Prancis, dan Didier Deschamps berkata tentangnya: "Jadi ini momen besar baginya. Biarkan dia datang dengan antusiasme dan kualitasnya. Dia mengenal sebagian besar pemain karena dia juga melihat (mereka) di tim muda."

"Ini bukan tentang memenangkan hati saya. Bukan begitu cara kerjanya. (Dia harus membuktikan dirinya) di tim, dalam latihan, dan selama pertandingan."