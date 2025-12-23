Getty Images Sport
Man Utd Siap Borong DUA Gelandang Baru! Empat Bintang Liga Primer Inggris Masuk Radar
Perombakan Lini Tengah Jadi Prioritas Utama Man Utd
Ada banyak ketidakpastian seputar sejumlah opsi lini tengah United saat ini, jadi tidak mengherankan melihat klub terus dikaitkan dengan pemain baru. Bruno Fernandes baru-baru ini meragukan masa depannya dalam sebuah wawancara bulan lalu, di mana ia mengklaim klub berusaha menjualnya selama musim panas dan menyarankan ia terbuka untuk bermain di Portugal atau Italia. Kapten klub itu juga saat ini absen karena cedera setelah ditarik keluar dalam kekalahan 2-1 dari Aston Villa pada hari Minggu.
Ada juga ambiguitas mengenai masa depan Kobbie Mainoo, Casemiro, dan Manuel Ugarte. Permintaan Mainoo untuk pergi dengan status pinjaman sempat diblokir pada Agustus, tetapi ia bisa mencari jalan keluar di jendela transfer musim dingin jika waktu bermainnya tidak meningkat. Pemain internasional Inggris itu tidak masuk skuad sama sekali pada akhir pekan lalu, tetapi dilaporkan memiliki banyak peminat jika ia memutuskan untuk mendesak kepindahan.
Casemiro, yang akan berusia 34 tahun pada Februari, habis kontrak pada akhir musim dan diperkirakan akan pergi, setelah bermain di penghujung kariernya dalam beberapa musim terakhir.
Sementara itu, Ugarte, yang bergabung dengan United dalam kesepakatan senilai £50,75 juta tahun lalu, baru menjadi starter dalam empat pertandingan musim ini, yang semuanya berakhir dengan kekalahan. Pertanyaan United tentang gelandang Brighton Carlos Baleba selama musim panas semakin menimbulkan keraguan internal tentang kesesuaian Ugarte untuk Liga Primer, dan Amorim tampaknya tidak menaruh banyak kepercayaan pada pemain berusia 24 tahun itu.
- (C)Getty Images
Setan Merah Ingin Mengurangi Beban Gaji
Fernandes dan Casemiro tetap menjadi salah satu penerima gaji tertinggi di klub. Potensi kepergian permanen untuk Marcus Rashford dan Jadon Sancho akan membebaskan dana tambahan untuk pemain baru. Keempat pemain tersebut diyakini memiliki kontrak sekitar £300.000 per minggu.
United hanya merekrut dua gelandang tengah murni dalam tujuh tahun terakhir, yakni Casemiro dan Ugarte, setelah sebelumnya gagal mengamankan Declan Rice sebelum kepindahannya senilai £105 juta dari West Ham ke Arsenal pada 2023.
Pemain baru yang datang diperkirakan tidak akan memecahkan rekor gaji klub, tetapi bisa saja memakan biaya transfer yang signifikan.
Target Utama Ruben Amorim
Di antara target yang sedang dinilai untuk musim panas, gelandang Nottingham Forest Elliot Anderson terikat kontrak hingga 2029 dan nilainya terus naik sejak memantapkan dirinya di timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel. Forest merekrut Anderson dari Newcastle seharga £35 juta 18 bulan lalu, dan ia langsung tampil memukau di Midlands.
Adam Wharton dari Crystal Palace bisa menjadi opsi yang lebih realistis. Pemain berusia 21 tahun itu, yang kontraknya juga berjalan hingga 2029, sedang mempertimbangkan kontrak baru, meski Palace memiliki sejarah baru-baru ini dalam menjual pemain kunci. Michael Olise pergi ke Bayern Munich melalui klausul pelepasan tahun lalu, sementara Arsenal merekrut Eberechi Eze dengan biaya awal £60 juta di musim panas.
Baleba, yang juga berusia 21 tahun, dikontrak Brighton hingga 2028, tetapi perannya telah berkurang musim ini. Pemain internasional Kamerun itu diganti di babak pertama pada empat kesempatan oleh manajer Brighton Fabian Hurzeler, meski sang manajer mengakui hal itu disebabkan oleh dampak ketertarikan United yang dilaporkan secara luas musim panas lalu.
Gelandang Bournemouth Alex Scott, 22 tahun, telah menjadi pemain reguler di Liga Primer musim ini dan mendapatkan panggilan pertamanya ke timnas Inggris bulan lalu. United juga dikaitkan dengan rekan setim Scott, Tyler Adams, tetapi pemain Amerika itu diduga menderita cedera ligamen kolateral medial awal pekan ini.
- Getty Images Sport
Apa Selanjutnya untuk Man Utd?
Saat ini, United harus bertahan dengan opsi yang tersedia. Dengan cedera Fernandes yang membuatnya absen hingga Tahun Baru, Setan Merah mungkin akan menilai beberapa opsi darurat pada Januari. Mereka berusaha menjaga asa dalam perburuan tempat di kompetisi Eropa, meski baru saja melewatkan kesempatan untuk naik ke posisi kelima di Liga Primer setelah hasil buruk di kandang Villa.
Iklan