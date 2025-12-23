Man Utd Siap Borong DUA Gelandang Baru! Empat Bintang Liga Primer Inggris Masuk Radar

Ada banyak ketidakpastian seputar sejumlah opsi lini tengah United saat ini, jadi tidak mengherankan melihat klub terus dikaitkan dengan pemain baru. Bruno Fernandes baru-baru ini meragukan masa depannya dalam sebuah wawancara bulan lalu, di mana ia mengklaim klub berusaha menjualnya selama musim panas dan menyarankan ia terbuka untuk bermain di Portugal atau Italia. Kapten klub itu juga saat ini absen karena cedera setelah ditarik keluar dalam kekalahan 2-1 dari Aston Villa pada hari Minggu.

Ada juga ambiguitas mengenai masa depan Kobbie Mainoo, Casemiro, dan Manuel Ugarte. Permintaan Mainoo untuk pergi dengan status pinjaman sempat diblokir pada Agustus, tetapi ia bisa mencari jalan keluar di jendela transfer musim dingin jika waktu bermainnya tidak meningkat. Pemain internasional Inggris itu tidak masuk skuad sama sekali pada akhir pekan lalu, tetapi dilaporkan memiliki banyak peminat jika ia memutuskan untuk mendesak kepindahan.

Casemiro, yang akan berusia 34 tahun pada Februari, habis kontrak pada akhir musim dan diperkirakan akan pergi, setelah bermain di penghujung kariernya dalam beberapa musim terakhir.

Sementara itu, Ugarte, yang bergabung dengan United dalam kesepakatan senilai £50,75 juta tahun lalu, baru menjadi starter dalam empat pertandingan musim ini, yang semuanya berakhir dengan kekalahan. Pertanyaan United tentang gelandang Brighton Carlos Baleba selama musim panas semakin menimbulkan keraguan internal tentang kesesuaian Ugarte untuk Liga Primer, dan Amorim tampaknya tidak menaruh banyak kepercayaan pada pemain berusia 24 tahun itu.