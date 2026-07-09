Man Utd Ditolak oleh Aurelien Tchouameni dan Real Madrid, Gaji Baru Gelandang Itu Terungkap

Menurut AS, Madrid menolak mempertimbangkan tawaran apa pun untuk pemain internasional Prancis tersebut, yang pada saat yang sama bertekad untuk tetap tinggal di ibu kota Spanyol, dengan menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun.

Kesepakatan ini terjadi di tengah-tengah upaya klub-klub elit Eropa yang terus mengincar para bintang muda Madrid, namun klub tetap teguh pada pendiriannya. Dengan memperpanjang masa tinggalnya hingga 2031, Los Blancos memastikan bahwa salah satu pemain terbaik dalam merebut bola di dunia sepak bola tetap berada di jantung proyek transisi mereka.



