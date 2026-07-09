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Man Utd Ditolak oleh Aurelien Tchouameni dan Real Madrid, Gaji Baru Gelandang Itu Terungkap
Komitmen terhadap inti Bernabeu
Menurut AS, Madrid menolak mempertimbangkan tawaran apa pun untuk pemain internasional Prancis tersebut, yang pada saat yang sama bertekad untuk tetap tinggal di ibu kota Spanyol, dengan menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun.
Kesepakatan ini terjadi di tengah-tengah upaya klub-klub elit Eropa yang terus mengincar para bintang muda Madrid, namun klub tetap teguh pada pendiriannya. Dengan memperpanjang masa tinggalnya hingga 2031, Los Blancos memastikan bahwa salah satu pemain terbaik dalam merebut bola di dunia sepak bola tetap berada di jantung proyek transisi mereka.
- (C)Getty Images
Rincian gaji dan penghasilan bersih
Meskipun berbagai laporan menyebutkan adanya kenaikan gaji yang sangat besar, rincian finansial dari paket kontrak tersebut kini telah terungkap. Dalam kontrak barunya, Tchouameni akan menerima gaji sekitar €9 juta per musim, berbeda dengan laporan-laporan terbaru yang menyebutkan ia akan mendapat €13 juta. Pemain asal Prancis itu menyadari bahwa Madrid adalah tempat terbaik bagi perkembangan karier olahraganya, dan kesepakatan antara perwakilannya dan klub tercapai tanpa hambatan berarti.
Kabar tentang minat dari Manchester United dibantah
Perjalanan menuju perpanjangan kontrak ini berlangsung sangat lancar, terutama berkat niat yang jelas dari kedua belah pihak. Keharmonisan internal ini sangat kontras dengan keributan eksternal yang dipicu oleh minat dari Liga Premier. Secara khusus, United berusaha membujuk pemain asal Prancis itu untuk bergabung ke Old Trafford, namun Madrid bahkan menolak mendengarkan tawaran apa pun untuk gelandang andalan mereka.
The Red Devils dilaporkan telah menyadari sejak awal bahwa upaya mereka itu akan sia-sia. Baik dari pihak pemain maupun dewan direksi klub, tidak pernah ada pertimbangan untuk melakukan transfer. Tchouameni selalu menegaskan bahwa satu-satunya keinginannya adalah melanjutkan dan mempererat ikatannya dengan Madrid, karena ia merasa sangat terikat dengan klub, kota, dan nilai-nilai institusi tersebut.
- AFP
Mourinho memberikan lampu hijau
Keputusan untuk memperpanjang kontrak pemain berusia 26 tahun itu merupakan langkah strategis klub yang juga mendapat dukungan penuh dari staf teknis. Manajer Jose Mourinho dikabarkan sangat senang dengan perkembangan ini, karena ia menganggap Tchouameni sebagai salah satu yang terbaik di posisinya. Bagi pelatih asal Portugal itu, pemain asal Prancis ini bertanggung jawab mengelola pengendalian dan tempo permainan tim. Kepercayaan penuh dari staf pelatih ini menjadi faktor kunci dalam keinginan sang pemain untuk mengabdikan masa-masa puncak kariernya kepada klub.
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