Man Utd Susun Daftar Pelatih Sementara, Legenda Old Trafford Jadi Kandidat Terkuat Pimpin Tim Hingga Musim Panas
Perubahan Total di Old Trafford, Amorim Lengser
Amorim dipecat setelah 14 bulan bertugas menyusul keretakan hubungan secara terbuka dengan hierarki klub setelah hasil imbang melawan Leeds. Dalam insiden itu, Amorim menuntut untuk dipandang sebagai "manajer", bukan hanya "pelatih kepala".
Klub, di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe dan jajaran baru, mengutip kurangnya kemajuan dan penolakan Amorim untuk mengadaptasi sistem taktisnya meski telah menghabiskan dana transfer musim panas sebesar £250 juta. Masa jabatan Amorim mencakup tersingkirnya klub secara memalukan dari Piala Liga oleh Grimsby Town dan finis Liga Primer terendah klub musim lalu. Amorim juga dituduh sengaja "memperkeruh suasana" dalam upayanya memaksa jalan keluar dari Old Trafford.
Setan Merah mengatakan dalam pernyataan singkat yang dirilis di laman resmi klub: "Dengan Manchester United duduk di urutan keenam di Liga Primer, pimpinan klub dengan berat hati telah membuat keputusan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perubahan. Ini akan memberikan tim kesempatan terbaik untuk finis di Liga Primer setinggi mungkin. Klub ingin berterima kasih kepada Ruben atas kontribusinya bagi klub dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya."
Pencarian Bos Baru Dimulai Sekarang
Sejumlah manajer profil tinggi dikaitkan dengan peran kosong tersebut, termasuk manajer Crystal Palace Oliver Glasner, yang kontraknya habis pada akhir musim. Nama-nama lain yang masuk dalam bursa termasuk mantan bos Inggris Gareth Southgate, Enzo Maresca yang baru saja dipecat oleh Chelsea, dan bos Aston Villa Unai Emery.
Sementara klub mencari bos permanen baru, mereka telah mengumumkan bahwa Fletcher akan memimpin setidaknya untuk bentrokan mendatang melawan Burnley. Namun, mereka bisa mendatangkan orang lain untuk mengambil alih kendali sampai pengganti permanen ditemukan, seperti halnya ketika Ralf Rangnick dipekerjakan pada 2021. Menurut The i Paper, klub diprediksi akan beralih ke legenda Old Trafford lainnya, Michael Carrick.
Legenda Old Trafford Diprediksi Jadi Pengganti
Carrick adalah gelandang andalan Manchester United selama 12 tahun dan saat ini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Middlesbrough. Dia mencatatkan lebih dari 460 penampilan dan memenangkan banyak trofi, termasuk lima gelar Liga Primer dan Liga Champions pada 2008. Dia beralih ke dunia kepelatihan di klub setelah pensiun pada 2018, melayani di bawah Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer.
Pengalaman manajerial pertama Carrick datang sebagai caretaker untuk United pada akhir 2021. Kala itu ia tak terkalahkan dalam tiga pertandingannya sebagai pelatih, yang mencakup kemenangan krusial melawan Villarreal dan Arsenal, sebelum meninggalkan klub saat kedatangan Rangnick.
Dia kemudian mengambil pekerjaan manajerial permanen pertamanya di Middlesbrough pada Oktober 2022, membimbing mereka ke finis play-off Championship di musim pertamanya. Dia dipecat pada Juni 2025 setelah gagal menembus enam besar di musim berikutnya, dan berstatus bebas transfer sejak saat itu. Membawanya masuk sekarang seharusnya menjadi proses yang mudah.
United Didesak untuk Memilih dengan Bijak
Mantan pelatih tim utama United, Rene Meulensteen, yang bekerja di bawah bos ikonik Sir Alex Ferguson, mengatakan kepada BBC: "Mereka tidak ingin membuat kesalahan lain dan dengan sangat cepat memilih seseorang yang hanya sekadar mengisi kekosongan. Mereka harus benar-benar melihat dengan jeli."
"Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang Ruben Amorim. Ini juga tentang INEOS dan seluruh tim di belakangnya. Karena mereka pada dasarnya tidak mendukung apa yang telah mereka katakan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan juga. Mereka tidak ingin membuat kesalahan yang sama. Mereka harus benar-benar tenang dan berkata 'apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan untuk memastikan bahwa United akan kembali ke jalur yang benar dengan cara yang merupakan gaya United?'"
"Mereka membutuhkan seseorang dengan silsilah (pedigree). Seseorang yang memahami Liga Primer, yang telah sukses di Liga Primer. Seseorang dengan kepribadian yang kuat, dengan karisma. Seseorang dengan visi yang baik tentang bagaimana membawa Manchester United maju."
