Man Utd Susun Daftar Pelatih Sementara, Legenda Old Trafford Jadi Kandidat Terkuat Pimpin Tim Hingga Musim Panas

Amorim dipecat setelah 14 bulan bertugas menyusul keretakan hubungan secara terbuka dengan hierarki klub setelah hasil imbang melawan Leeds. Dalam insiden itu, Amorim menuntut untuk dipandang sebagai "manajer", bukan hanya "pelatih kepala".

Klub, di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe dan jajaran baru, mengutip kurangnya kemajuan dan penolakan Amorim untuk mengadaptasi sistem taktisnya meski telah menghabiskan dana transfer musim panas sebesar £250 juta. Masa jabatan Amorim mencakup tersingkirnya klub secara memalukan dari Piala Liga oleh Grimsby Town dan finis Liga Primer terendah klub musim lalu. Amorim juga dituduh sengaja "memperkeruh suasana" dalam upayanya memaksa jalan keluar dari Old Trafford.

Setan Merah mengatakan dalam pernyataan singkat yang dirilis di laman resmi klub: "Dengan Manchester United duduk di urutan keenam di Liga Primer, pimpinan klub dengan berat hati telah membuat keputusan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perubahan. Ini akan memberikan tim kesempatan terbaik untuk finis di Liga Primer setinggi mungkin. Klub ingin berterima kasih kepada Ruben atas kontribusinya bagi klub dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya."