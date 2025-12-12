Senne Lammens Adalah Jalan Pembuka Man United Kembali Ke Era Gelimang Trofi! Gaya Ala 'Kiper Jadul' Dia Justru Tuai Pujian

Berbicara kepada Joe Fortune, mantan penjaga gawang Chelsea Mark Schwarzer mengatakan: "Saya pikir Senne Lammens telah tampil sangat baik. Ini adalah hal yang menarik karena saya pikir kapan pun Anda pergi ke klub sebesar Manchester United, akan ada tekanan, apalagi di saat posisi penjaga gawang menjadi masalah besar bagi mereka selama beberapa musim. Dan tentu saja, Anda punya Andre Onana, yang merupakan pribadi besar, yang sungguh berjuang dalam kaos itu. Dia selalu akan merasakan tekanan, tetapi menurut saya itu sedikit tidak terlihat karena tidak ada yang benar-benar tahu banyak tentang dia. Saya pikir orang-orang hampir mengabaikannya sebelum dia mulai bermain. Jadi mungkin ada sedikit tekanan yang lebih rendah padanya, tetapi itu tidak masalah. Dia telah tampil sangat baik. Dia bermain dengan percaya diri.

Dia menambahkan: "Kamu tahu apa yang saya rasakan? Ini adalah sedikit gaya jadul penjaga gawang kembali lagi. Dia menangkap bola, dia mengambil umpan silang. Dia melakukan hal-hal sederhana dengan baik. Saya pikir kita sudah sedikit terbawa dengan apa yang dilakukan penjaga gawang dan apa dasar dari penjaga gawang yang baik. Saya pikir apa yang dilakukan Lammens adalah dia datang dan dia hanya menyederhanakan segalanya, dia sangat konsisten dan dengan melakukan itu, dengan mendominasi, mengambil umpan silang, tidak membuat kesalahan, khususnya kesalahan besar, dia memberikan kepercayaan kepada rekan setimnya. Bola datang tinggi di dalam kotak. Mereka tahu bahwa penjaga gawang akan keluar dan mendapatkannya. Oke, mungkin ada kesalahan, tidak diragukan lagi, tetapi sejauh ini, dia telah menangani semuanya. Jadi saya sangat menikmati menontonnya bermain.

"Saya sangat menikmati kesederhanaan permainannya dan penampilan yang rendah hati yang dia miliki dan saya tidak mengatakan itu dengan tidak hormat, saya maksudkan itu dengan cara yang sangat positif. Saya maksudkan bahwa dia tidak mencoba untuk mendapatkan sorotan."