Getty Images Sport
Senne Lammens Adalah Jalan Pembuka Man United Kembali Ke Era Gelimang Trofi! Gaya Ala 'Kiper Jadul' Dia Justru Tuai Pujian
Dilema kiper menyebabkan sakit kepala besar
Selama lebih dari satu dekade, De Gea adalah penjaga gawang nomor satu Man Utd yang tak terbantahkan, memenangkan Sarung Tangan Emas Liga Premier di musim terakhirnya, 2022/23. Namun, keterbatasannya dalam memainkan bola dari belakang menyebabkan kepergiannya, yang banyak orang merasa ditangani dengan buruk, tanpa rencana transisi yang tepat.
Penggantinya, Andre Onana, diboyong dari Inter Milan seharga £47 juta pada Juli 2023 untuk menyesuaikan dengan sistem bermain bola modern. Waktu Onana di klub ditandai dengan kesalahan profil tinggi yang menghabiskan poin tim dan meruntuhkan kepercayaan diri pertahanan. Meskipun menunjukkan kualitas sesekali, ketidakkonsistenannya membuat dia dicadangkan dan akhirnya dipinjamkan selama satu musim.
Situasi cadangan sama-sama bergejolak. Lulusan akademi Dean Henderson tidak pernah diberi kesempatan yang konsisten dan akhirnya memaksa pindah untuk mendapatkan sepakbola tim utama secara reguler. Altay Bayındır, yang ditandatangani dengan biaya rendah juga terlihat goyah dan tidak meyakinkan ketika dipanggil tampil.
Tetapi Schwarzer, yang membuat 514 penampilan di Liga Premier untuk Chelsea, Fulham, Middlesbrough dan Leicester, percaya bahwa Senne Lammens, yang diangkut dari Royal Antwerp seharga £18 juta ($24 juta) pada musim panas, adalah solusi jangka panjang untuk pertanyaan penjaga gawang United.
- Getty Images Sport
Schwarzer: 'Penjaga gawang gaya lama'
Berbicara kepada Joe Fortune, mantan penjaga gawang Chelsea Mark Schwarzer mengatakan: "Saya pikir Senne Lammens telah tampil sangat baik. Ini adalah hal yang menarik karena saya pikir kapan pun Anda pergi ke klub sebesar Manchester United, akan ada tekanan, apalagi di saat posisi penjaga gawang menjadi masalah besar bagi mereka selama beberapa musim. Dan tentu saja, Anda punya Andre Onana, yang merupakan pribadi besar, yang sungguh berjuang dalam kaos itu. Dia selalu akan merasakan tekanan, tetapi menurut saya itu sedikit tidak terlihat karena tidak ada yang benar-benar tahu banyak tentang dia. Saya pikir orang-orang hampir mengabaikannya sebelum dia mulai bermain. Jadi mungkin ada sedikit tekanan yang lebih rendah padanya, tetapi itu tidak masalah. Dia telah tampil sangat baik. Dia bermain dengan percaya diri.
Dia menambahkan: "Kamu tahu apa yang saya rasakan? Ini adalah sedikit gaya jadul penjaga gawang kembali lagi. Dia menangkap bola, dia mengambil umpan silang. Dia melakukan hal-hal sederhana dengan baik. Saya pikir kita sudah sedikit terbawa dengan apa yang dilakukan penjaga gawang dan apa dasar dari penjaga gawang yang baik. Saya pikir apa yang dilakukan Lammens adalah dia datang dan dia hanya menyederhanakan segalanya, dia sangat konsisten dan dengan melakukan itu, dengan mendominasi, mengambil umpan silang, tidak membuat kesalahan, khususnya kesalahan besar, dia memberikan kepercayaan kepada rekan setimnya. Bola datang tinggi di dalam kotak. Mereka tahu bahwa penjaga gawang akan keluar dan mendapatkannya. Oke, mungkin ada kesalahan, tidak diragukan lagi, tetapi sejauh ini, dia telah menangani semuanya. Jadi saya sangat menikmati menontonnya bermain.
"Saya sangat menikmati kesederhanaan permainannya dan penampilan yang rendah hati yang dia miliki dan saya tidak mengatakan itu dengan tidak hormat, saya maksudkan itu dengan cara yang sangat positif. Saya maksudkan bahwa dia tidak mencoba untuk mendapatkan sorotan."
Favorit Stretford End
Meski baru beberapa minggu berada di klub, penampilannya telah mendapatkan pujian tinggi dari para penggemar setia Old Trafford, yang membandingkannya dengan legenda Peter Schmeichel, dan mereka bahkan telah menciptakan sebuah lagu untuk menghormatinya. Lammens berkata: "Sangat menyenangkan mendengarnya sudah dari pertandingan pertama (melawan Sunderland). Saya pikir itu adalah tanda bahwa para penggemar senang dengan saya. Rasanya sangat baik bahwa saya bisa memberikan kepercayaan itu kepada mereka."
- Getty Images Sport
Lammens menghadapi ujian The Cherries di Old Trafford
Manchester United harus menunggu hingga Senin untuk pertandingan berikutnya di Liga Premier dan, jika hasil berpihak pada mereka, mereka bisa menemukan diri mereka kembali di posisi Liga Champions, menjelang periode sibuk musim liburan. United mengalahkan Wolves terakhir kali dan diharapkan dapat dengan mudah melewati Bournemouth. Namun, The Cherries telah memenangkan dua pertandingan tandang terakhir mereka di Liga Premier melawan kubu Old Trafford, mengalahkan mereka 3-0 pada kedua kesempatan.
Iklan