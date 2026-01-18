Habis Dilibas Man United Di Laga Derby, Pep Guardiola Tinggalkan Man City? Calon Penggantinya Manajer Pecatan Di Premier League!

Terlepas dari kontrak Guardiola dengan City yang berakhir pada 2027, laporan menunjukkan dia bisa mengakhiri era Etihad-nya pada akhir musim ini. Mantan manajer Bayern Munich itu berulang kali ditanya tentang masa depannya, sesuatu yang membuat Guardiola semakin kehilangan kesabaran. Dia menegaskan bahwa keluarnya dia belum "ada di meja" untuk saat ini.

"Dalam tiga atau empat tahun terakhir, setiap kali pada periode tertentu, [Anda] menanyakan pertanyaan itu kepada saya," katanya pada bulan Desember. "Jadi ya, cepat atau lambat [saya akan pergi], saya tidak tahu, dengan 75 atau 76 [tahun] saya akan berhenti dari Manchester City, tapi saya mengerti pertanyaan itu ketika saya memiliki cukup kontrak, tapi seperti yang Anda katakan dengan sempurna, saya punya 18 bulan [tersisa di kontrak]. Jadi saya sangat senang, bahagia. Saya senang dengan perkembangan tim dan berada di sini, itu saja yang bisa saya katakan. Tapi Anda tahu pertanyaan itu muncul setiap musim di titik-titik tertentu, jadi saya baik-baik saja. Begitu sering. Klub dan saya, kami sangat terhubung dalam hal keputusan yang harus kami ambil dan apa yang akan terjadi akan terjadi.

"Masalahnya adalah tidak ada diskusi. Akhir dari subjek ini, tidak ada diskusi, saya mengatakan pada musim kedua saya bahwa saya tidak akan berada di sini selamanya. Tidak ada dari kita yang akan selamanya di dunia ini. Tapi tidak ada diskusi. Jadi apa yang akan terjadi? Tentu saja, klub harus siap untuk segalanya, untuk para pemain, untuk CEO, kecuali pemilik kecuali mereka memutuskan untuk menjual klub dan saya pikir itu tidak akan terjadi. Untuk sisanya, klub harus siap. Tapi itu tidak ada di meja saat ini."

Guardiola yang kesal kemudian menambahkan sebagai tanggapan atas pertanyaan lanjutan tentang apakah ini akan menjadi musim terakhirnya di City: "Saya sudah menjawab pertanyaan itu di dua pertanyaan sebelumnya! Jadi saya di sini. Apa yang akan terjadi? Siapa yang tahu itu? Siapa yang tahu bahkan jika saya punya kontrak 10 tahun, atau saya punya kontrak enam bulan, jadi sepak bola banyak berubah. Jadi sekarang saya fokus pada West Ham, saya akan pergi dan menghabiskan beberapa hari dengan ayah saya, dan itu saja. Kembali dan ada Nottingham Forest dan Sunderland, Chelsea dan Brighton dan semua hal yang ada di depan kita."