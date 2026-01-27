Getty Images Sport
WADUH, Pukulan Telak Buat Man United! Patrick Dorgu Terancam ABSEN PANJANG Setelah Kena Cedera Di Laga Arsenal
Cedera hamstring menghentikan kebangkitan
Pemain berusia 21 tahun ini menghadapi periode rehabilitasi yang panjang setelah mengalami kemunduran selama tahap akhir yang hiruk-pikuk dalam kemenangan 3-2 United di Stadion Emirates pada hari Minggu, demikian laporan The Athletic. Dorgu, yang sebelumnya mencetak gol tendangan setengah voli spektakuler dari luar kotak penalti untuk membantu mengamankan tiga poin, terhenti saat mengejar bola panjang di babak kedua. Sementara klub masih menilai sejauh mana kerusakan untuk menetapkan garis waktu yang pasti, laporan tersebut menunjukkan bahwa tim medis memperkirakan ia akan absen sekitar 10 minggu.
Diagnosis ini merupakan penurunan yang signifikan dari prognosis awal yang ditawarkan segera setelah peluit akhir. Berbicara dalam konferensi pers setelah pertandingan di London utara, Carrick menyatakan harapan bahwa masalah tersebut hanya terkait dengan kelelahan. Pelatih kepala sementara itu menyebut bahwa pemain tersebut "semoga" hanya mengalami kram, mengingat intensitas pertandingan melawan pemimpin liga. Namun, penilaian selanjutnya telah mengungkapkan cedera otot yang akan membuat pemain muda ini absen hingga musim semi, mengganggu momentum yang telah ia bangun selama dua minggu terakhir.
- Getty Images Sport
Berkembang dalam peran maju di bawah bos sementara
Cedera ini datang pada saat yang sangat tidak menguntungkan mengingat lonjakan performa pemain tersebut setelah kepergian Ruben Amorim. Di bawah manajemen sebelumnya, mantan pemain Lecce itu terutama digunakan sebagai pemain sayap, sering ditugaskan dengan tanggung jawab defensif yang membatasi output menyerangnya. Namun, sejak Carrick mengambil alih, Dorgu telah dipindahkan menjadi pemain sayap kiri dalam sistem 4-2-3-1, sebuah perubahan taktis yang memberikan hasil langsung.
Pemain asal Denmark ini telah menjadi kunci dalam perubahan haluan United baru-baru ini, memulai dan mencetak gol dalam kemenangan berturut-turut atas Manchester City dan Arsenal. Golnya melawan The Gunners - sebuah serangan tepat dari jarak jauh - menyoroti ancaman yang ia berikan ketika diizinkan bermain lebih jauh ke depan. Secara total, ia telah tampil 22 kali di Liga Premier musim ini, mencatatkan tiga gol dan tiga assist. Ketidakhadirannya meninggalkan kekosongan tepat ketika tim tampaknya telah menemukan formula kemenangan, memaksa staf pelatih untuk memikirkan kembali penataan serangan mereka untuk jadwal mendatang.
Kembalinya ditargetkan untuk bentrokan April
Jika perkiraan waktu 10 minggu terbukti akurat, Dorgu akan absen dalam delapan pertandingan klub berikutnya di semua kompetisi. Periode ini meliputi bagian penting musim ini ketika United berusaha naik ke peringkat lebih tinggi dan mengamankan kualifikasi Eropa. Waktu pemulihan yang diproyeksikan akan membuatnya absen sepanjang Februari dan Maret, dengan potensi tanggal kembali setelah jeda internasional berikutnya.
Pertandingan melawan Leeds United pada 11 April telah diidentifikasi sebagai target kemungkinan untuk kembali. Hingga saat itu, skuad harus beradaptasi tanpa salah satu pemain paling dinamis mereka. Masa istirahat ini efektif membuatnya absen dari sebagian besar sisa musim, yang berarti ia harus bekerja keras untuk memulihkan kebugaran pertandingan untuk tahap akhir.
- Getty Images Sport
Masalah ketersediaan skuad yang semakin memburuk
Berita ini menambah sakit kepala perihal kebugaran yang saat ini dihadapi departemen medis di Carrington. Dorgu bergabung dengan Matthijs de Ligt di pinggir lapangan, dengan bek tengah Belanda itu telah melewatkan 11 pertandingan terakhir karena masalah punggung yang dialaminya pada awal Desember. Kehilangan starter kunci lainnya memperketat sumber daya yang tersedia bagi Carrick saat ia menghadapi masa sementaranya.
Dorgu tiba di Old Trafford pada Februari tahun lalu, menandatangani kontrak dari klub Serie A Lecce dengan biaya £25 juta. Sejak itu, ia telah membuat 44 penampilan untuk klub, memantapkan dirinya sebagai pemain reguler di tim. Meskipun keserbagunaannya telah menjadi aset, penampilannya baru-baru ini sebagai pemain sayap murni menunjukkan bahwa ia menemukan level terbaiknya dalam seragam United. Klub sekarang harus melihat kedalaman skuad mereka untuk menggantikan energinya dan ancaman mencetak gol saat ia menjalani program rehabilitasinya.
Iklan