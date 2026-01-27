WADUH, Pukulan Telak Buat Man United! Patrick Dorgu Terancam ABSEN PANJANG Setelah Kena Cedera Di Laga Arsenal

Pemain berusia 21 tahun ini menghadapi periode rehabilitasi yang panjang setelah mengalami kemunduran selama tahap akhir yang hiruk-pikuk dalam kemenangan 3-2 United di Stadion Emirates pada hari Minggu, demikian laporan The Athletic. Dorgu, yang sebelumnya mencetak gol tendangan setengah voli spektakuler dari luar kotak penalti untuk membantu mengamankan tiga poin, terhenti saat mengejar bola panjang di babak kedua. Sementara klub masih menilai sejauh mana kerusakan untuk menetapkan garis waktu yang pasti, laporan tersebut menunjukkan bahwa tim medis memperkirakan ia akan absen sekitar 10 minggu.

Diagnosis ini merupakan penurunan yang signifikan dari prognosis awal yang ditawarkan segera setelah peluit akhir. Berbicara dalam konferensi pers setelah pertandingan di London utara, Carrick menyatakan harapan bahwa masalah tersebut hanya terkait dengan kelelahan. Pelatih kepala sementara itu menyebut bahwa pemain tersebut "semoga" hanya mengalami kram, mengingat intensitas pertandingan melawan pemimpin liga. Namun, penilaian selanjutnya telah mengungkapkan cedera otot yang akan membuat pemain muda ini absen hingga musim semi, mengganggu momentum yang telah ia bangun selama dua minggu terakhir.