Terungkap! Demi Man United, Ole Gunnar Solskjaer Sampai Rela Dengan Pemangkasan Gaji Untuk Jadi Manajer Caretaker
Rekor Solskjaer sebagai bos Man Utd: Pertandingan dan kemenangan
Mereka pertama kali beralih kepadanya pada tahun 2018 setelah melihat Jose Mourinho keluar. Dengan masa produktif di bawah bimbingan pelatih sementara, Solskjaer diberi kendali secara permanen dan akhirnya menghabiskan hampir tiga tahun di pucuk pimpinan.
Dia meninggalkan kursi panas Old Trafford dengan kesepakatan bersama pada November 2021 setelah mengawasi 198 pertandingan, dengan 91 kemenangan diraih sepanjang jalan. Pria berusia 52 tahun itu kemudian menghabiskan tujuh bulan yang terlupakan sebagai pelatih tim Turki Besiktas, dengan masa jabatan tersebut berakhir pada Agustus 2025.
Berapa banyak Solskjaer akan dibayar sebagai bos sementara Man Utd?
Berbagai laporan kini mengindikasikan bahwa Solskjaer sedang diincar untuk kembali menjadi pelatih sementara di Manchester. Posisi penting di Premier League kembali kosong setelah United memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Portugal, Amorim, hanya 14 bulan setelah masa kerja sama tersebut.
Diklaim bahwa eksperimen United yang gagal dengan Amorim menelan biaya sekitar £27 juta ($36 juta) dalam bentuk gaji dan paket kompensasi - satu dibayarkan untuk membebaskannya dari Sporting dan yang lainnya untuk melepaskannya.
Kepergian Solskjaer menelan biaya sekitar £10 juta ($13 juta), tetapi ia merupakan pilihan yang relatif hemat biaya untuk dipertahankan. Menurut Nettavisen, ia dibayar £7,2 juta per tahun ($10 juta) ketika pertama kali diangkat sebagai manajer United - dengan ketentuan tersebut berlanjut ke kontrak permanen.
Disebutkan bahwa "tidak ada standar industri di Premier League untuk peran sementara", tetapi Solskjaer "bersedia menerima pekerjaan itu dengan bayaran lebih rendah daripada saat terakhir kali ia mengambil alih".
Menurut Nettavisen, pemain Norwegia itu akan dibayar antara £50.000 hingga £60.000 per minggu. Kesepakatan itu akan mencakup klausul bonus yang cukup besar - seperti kualifikasi untuk Liga Champions. Itu bisa bernilai hingga £4 juta ($5 juta) bagi seorang pria yang telah mencatatkan 366 penampilan untuk United sebagai pemain dan mencetak 126 gol - termasuk satu gol yang tak terlupakan di final Liga Champions 1999 yang melengkapi raihan Treble bersejarah di bawah Sir Alex Ferguson.
Siapa lagi yang berpotensi untuk mengambil alih di Man Utd?
Dengan Setan Merah awalnya mencari seseorang untuk membawa mereka hingga akhir musim, Solskjaer bisa kembali memimpin selama 25 minggu. Dia akan diberi kesempatan untuk mendapatkan perpanjangan lagi.
Rencana gaji awal United dianggap sebagai “titik awal dalam negosiasi”, dengan ada beberapa ruang untuk manuver, tetapi keuntungan finansial dikatakan tidak “menjadi faktor penentu” dalam pembahasan apa pun.
Nettavisen mengklaim bahwa pembicaraan telah berlangsung antara semua pihak, tetapi kandidat lain masih dipertimbangkan. Salah satu dari mereka adalah Michael Carrick, yang sebelumnya bekerja sebagai salah satu asisten Solskjaer. Dia sejak saat itu bergerak sendiri sebagai manajer Middlesbrough, tetapi saat ini tidak memiliki klub.
Dikatakan bahwa “keputusan akhir hanya akan dibuat setelah manajemen United bertemu kedua kandidat secara langsung”. Darren Fletcher, yang mengambil alih urusan tim utama untuk sementara setelah dipromosikan dari perannya dengan U18, juga dalam pertimbangan. Namun, dia mengawasi hasil imbang 2-2 yang mengecewakan di Burnley pada pertandingan pertamanya sebagai manajer.
Jadwal Man Utd 2025-26: Pertandingan besar, termasuk derby, segera mendekat
United ingin bergerak cepat karena mereka memiliki beberapa pertandingan besar yang segera mendekat. Mereka duduk di posisi ketujuh di tabel Liga Premier saat ini, tertinggal tiga poin dari Liverpool yang berada di posisi keempat dan dijamin lolos ke Liga Champions.
Mereka akan beraksi di putaran ketiga Piala FA melawan rival liga teratas Brighton pada hari Minggu, sebelum tetap bermain di kandang untuk pertandingan derby dengan tetangga Manchester City pada 17 Januari. Minggu berikutnya mereka akan menuju ke Arsenal yang memimpin klasemen, sementara pertemuan dengan Tottenham di Old Trafford akan berlangsung pada 7 Februari. Masih harus dilihat siapa yang akan memimpin selama pertandingan-pertandingan tersebut.
