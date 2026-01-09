Terungkap! Demi Man United, Ole Gunnar Solskjaer Sampai Rela Dengan Pemangkasan Gaji Untuk Jadi Manajer Caretaker

Berbagai laporan kini mengindikasikan bahwa Solskjaer sedang diincar untuk kembali menjadi pelatih sementara di Manchester. Posisi penting di Premier League kembali kosong setelah United memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Portugal, Amorim, hanya 14 bulan setelah masa kerja sama tersebut.

Diklaim bahwa eksperimen United yang gagal dengan Amorim menelan biaya sekitar £27 juta ($36 juta) dalam bentuk gaji dan paket kompensasi - satu dibayarkan untuk membebaskannya dari Sporting dan yang lainnya untuk melepaskannya.

Kepergian Solskjaer menelan biaya sekitar £10 juta ($13 juta), tetapi ia merupakan pilihan yang relatif hemat biaya untuk dipertahankan. Menurut Nettavisen, ia dibayar £7,2 juta per tahun ($10 juta) ketika pertama kali diangkat sebagai manajer United - dengan ketentuan tersebut berlanjut ke kontrak permanen.

Disebutkan bahwa "tidak ada standar industri di Premier League untuk peran sementara", tetapi Solskjaer "bersedia menerima pekerjaan itu dengan bayaran lebih rendah daripada saat terakhir kali ia mengambil alih".

Menurut Nettavisen, pemain Norwegia itu akan dibayar antara £50.000 hingga £60.000 per minggu. Kesepakatan itu akan mencakup klausul bonus yang cukup besar - seperti kualifikasi untuk Liga Champions. Itu bisa bernilai hingga £4 juta ($5 juta) bagi seorang pria yang telah mencatatkan 366 penampilan untuk United sebagai pemain dan mencetak 126 gol - termasuk satu gol yang tak terlupakan di final Liga Champions 1999 yang melengkapi raihan Treble bersejarah di bawah Sir Alex Ferguson.