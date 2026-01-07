Getty/Goal
Eks Bintang Man United Nemanja Matic Buka Suara Soal Perseteruannya Dengan Andre Onana Soal Olok-Olokan 'Kiper Terburuk Sepanjang Masa'
Perang kata-kata sebelum pertandingan Eropa
Menjelang perempat final leg pertama itu, Onana mengatakan United "jauh lebih baik" daripada lawan Prancis mereka.
"Kita semua tahu pentingnya pertandingan ini, kita akan ke sana dengan mentalitas kemenangan," katanya kepada wartawan. "Kita harus pergi ke sana dan menunjukkan siapa kita. Jika kita fokus, tetap kompak dan bersama serta mengikuti rencana permainan, kita akan memenangkan pertandingan. Tentu saja, ini tidak akan mudah, tetapi saya pikir kita jauh lebih baik dari mereka."
Matic, yang bermain di Old Trafford antara 2017-22, tidak bisa menahan diri dalam menanggapi komentar Onana.
Matic melontarkan kritik pedas kepada Onana
Sebelum Onana membuat sejumlah kesalahan di kedua leg, pemain internasional Serbia Matic menanggapi bahwa mantan bintang Inter Milan tersebut kurang menghormati dan bahwa dia adalah salah satu penjaga gawang terburuk yang pernah mengenakan seragam United.
"Saya tidak tahu. Untuk mengatakan hal seperti itu, Anda perlu memiliki keberanian," Matic menjawab. "Saya menghormati semua orang, tetapi saya harus menjawab. Ketika Anda salah satu penjaga gawang terburuk dalam sejarah Man Utd, Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda bicarakan. Jika David de Gea, Peter Schmeichel, atau Van der Sar mengatakan itu, saya akan mempertanyakan diri saya. Tetapi jika Anda secara statistik salah satu penjaga gawang terburuk dalam sejarah modern Man Utd, maka dia harus menunjukkan itu, sebelum dia berkata demikian. Kita akan lihat."
Tidak lama setelah itu, mantan bintang Ajax Onana merespons lagi, kali ini menunjukkan bahwa dia telah memenangkan satu trofi dibandingkan dengan nol untuk Matic di United.
Dia menulis di X: "Saya tidak akan pernah tidak menghormati klub lain. Kami tahu bahwa besok akan menjadi pertandingan yang sulit melawan lawan yang kuat. Kami fokus mempersiapkan penampilan untuk membuat penggemar kami bangga. Setidaknya saya telah mengangkat trofi dengan klub terbesar di dunia. Beberapa tidak bisa mengatakan hal yang sama."
Matic mengulurkan cabang zaitun kepada Onana
Dalam duel dua leg yang dramatis, yang berakhir dengan kemenangan agregat 7-6 untuk United setelah pertandingan kedua berlanjut ke waktu tambahan, kesalahan Onana tidak cukup menghantui timnya. Pada akhirnya, Setan Merah berhasil lolos sebelum kalah dari Tottenham di final. Maju ke masa kini, dan pemain asal Serbia itu telah melunakkan sikapnya terhadap Onana. Dia bahkan menyebutnya sebagai kiper "hebat" yang "bukan orang jahat".
"Saya mengatakannya sebelum pertandingan, hanya karena dia sedikit arogan," kata pemain Sassuolo itu kepada FourFourTwo. "Dia bilang, 'Kami jauh lebih baik daripada Lyon.' Saya pikir Anda tidak mengatakan itu sebelum perempat final di Liga Europa. Saya ingin memberikan tekanan lebih padanya dengan jawaban saya, dan dia membuat kesalahan itu. Saya tidak tahu apakah gol kedua kami adalah kesalahannya atau setengah kesalahan. Dia adalah penjaga gawang hebat – dia memiliki beberapa tahun yang baik di Ajax, dan di Inter. Dia bisa tampil lebih baik di United, tetapi dalam situasi di klub, ada terlalu banyak tekanan padanya. Jika Anda bertanya kepada saya sekarang, saya tidak berpikir dia orang jahat."
Apa yang akan datang selanjutnya?
Baik Onana maupun Matic sekarang berada di tim yang berbeda, dengan yang pertama dipinjamkan ke Trabzonspor, dan yang terakhir bermain di Serie A. Sekarang setelah semuanya mereda, Matic mungkin telah memenangkan perang kata-kata ini, meskipun ia ingin melupakan masa lalu.
