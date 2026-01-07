Eks Bintang Man United Nemanja Matic Buka Suara Soal Perseteruannya Dengan Andre Onana Soal Olok-Olokan 'Kiper Terburuk Sepanjang Masa'

Sebelum Onana membuat sejumlah kesalahan di kedua leg, pemain internasional Serbia Matic menanggapi bahwa mantan bintang Inter Milan tersebut kurang menghormati dan bahwa dia adalah salah satu penjaga gawang terburuk yang pernah mengenakan seragam United.

"Saya tidak tahu. Untuk mengatakan hal seperti itu, Anda perlu memiliki keberanian," Matic menjawab. "Saya menghormati semua orang, tetapi saya harus menjawab. Ketika Anda salah satu penjaga gawang terburuk dalam sejarah Man Utd, Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda bicarakan. Jika David de Gea, Peter Schmeichel, atau Van der Sar mengatakan itu, saya akan mempertanyakan diri saya. Tetapi jika Anda secara statistik salah satu penjaga gawang terburuk dalam sejarah modern Man Utd, maka dia harus menunjukkan itu, sebelum dia berkata demikian. Kita akan lihat."

Tidak lama setelah itu, mantan bintang Ajax Onana merespons lagi, kali ini menunjukkan bahwa dia telah memenangkan satu trofi dibandingkan dengan nol untuk Matic di United.

Dia menulis di X: "Saya tidak akan pernah tidak menghormati klub lain. Kami tahu bahwa besok akan menjadi pertandingan yang sulit melawan lawan yang kuat. Kami fokus mempersiapkan penampilan untuk membuat penggemar kami bangga. Setidaknya saya telah mengangkat trofi dengan klub terbesar di dunia. Beberapa tidak bisa mengatakan hal yang sama."