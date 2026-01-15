Man United Maju? Morgan Rogers Diprediksi Bakal Amankan Transfer Besar Senilai £80 Juta Dalam Waktu Dekat!

Collymore menambahkan tentang di mana pembuat permainan yang kuat itu bisa berakhir dan mengapa: “Morgan Rogers akan melihat situasi dan berkata di akhir musim - Saya melihat wawancara dengannya beberapa hari yang lalu dan itu adalah empat besar atau Piala FA? Dia berkata 'Piala FA karena saya ingin memenangkan trofi, saya belum pernah memenangkan satu pun'. Saya pikir dia sangat mirip pemain gaya lama yang akan pergi ke mana dia merasa dia akan mendapatkan kesempatan terbaik untuk memenangkan trofi.

“Jika tiba-tiba PSR berubah di musim panas, Villa dapat membelanjakan sesuka mereka dan mereka bermain di Liga Champions - yang pada saat ini tampaknya cukup mungkin, meskipun saya pikir mereka bisa dikejar oleh Liverpool, Chelsea, Newcastle dan Spurs karena tubuh yang mereka miliki - jika mereka masuk empat besar dan memenangkan Piala FA, maka dia bisa berkata 'tidak ada yang benar-benar harus dikejar, saya telah memenangkan trofi di klub yang progresif, dengan manajer yang mencintai saya, saya orang utama’. Mungkin dia bisa diberi kapten, semacam itu.

“Jika mereka masuk empat besar dan Villa tidak memenangkan piala, yang sama mungkinnya tidak, saya pikir akan ada tiga atau empat dari pemain besar yang akan mengelilingi dan tidak akan berpikir dua kali untuk membayar 75-80 juta dan memberi Anda beberapa pemain Chelsea yang ditolak, pemain Liverpool yang ditolak, pemain Man United yang ditolak.

“Villa, pertama-tama memiliki rekam jejak - Anda telah melihat apa yang mereka lakukan dengan Victor Lindelof - membuat pemain-pemain semacam itu lebih baik. Klub-klub semacam itu akan senang mengeluarkan mereka dari daftar gaji dan Anda dapat bermain-main dengan PSR dengan melakukannya.

“Saya pikir Morgan Rogers cukup ambisius untuk ingin pergi ke Manchester City, Chelsea, Manchester United. Saya pikir hanya tiga klub itu. Saya tidak melihat Liverpool membutuhkan peningkatan semacam itu saat ini. Saya tentu bisa melihat Manchester City, tempat dia tentu saja memulai, Manchester United yang selalu mengeluarkan uang, bahkan Arsenal - bersama Declan Rice, itu akan cukup hebat jika mereka menjadi juara - dan Chelsea yang selalu tampaknya memiliki uang untuk dibelanjakan. Saya bisa melihatnya terjadi.

“Namun dalam hal dia memulai pertandingan di Piala Dunia, seperti dengan Morgan Gibbs-White jika dia masuk ke skuad, saya pikir Jude Bellingham adalah pilihan No.1 dan Inggris perlu tampil buruk dalam dua atau tiga pertandingan di Piala Dunia bagi orang lain untuk mulai bermain bersama Declan Rice.”