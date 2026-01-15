Getty
Man United Maju? Morgan Rogers Diprediksi Bakal Amankan Transfer Besar Senilai £80 Juta Dalam Waktu Dekat!
Bangkit Menuju Kepopuleran: Bagaimana Rogers Mencapai Puncak
Rogers telah menikmati kenaikan meteorik ke ketenaran sejak pertama kali diakuisisi oleh Manchester City pada 2019. Dia bermain di League One dengan status pinjaman di Lincoln pada 2020-21, tetapi melakukan debut di tim senior Inggris pada November 2024 dan sekarang berharap untuk masuk dalam rencana Thomas Tuchel untuk Piala Dunia musim panas ini.
Pemain berbakat berusia 23 tahun ini tampaknya ditakdirkan untuk mendapatkan panggilan tersebut, karena dia bersaing dengan superstar Real Madrid Jude Bellingham untuk mengisi posisi No.10 dengan The Three Lions, dan terus melihat nilainya meningkat di level klub. Perpindahan dari Middlesbrough ke Villa yang bisa bernilai £15 juta ($20 juta) diselesaikan pada Februari 2024.
Morgan telah menerangi ajang Premier League dan Liga Champions sejak saat itu, yang memicu pembicaraan tentang kemungkinan keluar. Dia sekarang terikat pada kontrak di Villa hingga 2031, tetapi ketentuan tersebut hanya melindungi aset berharga dan menjaga harga jualnya tetap tinggi.
Mengapa Aston Villa mungkin harus menyetujui penjualan Rogers
Collymore mengakui bahwa penjualan dengan nilai besar bisa disetujui. Berbicara kepada GOAL melalui BetWright betting, mantan penyerang Villans itu mengatakan ketika ditanya apakah Rogers ditakdirkan untuk bergabung dengan Real Madrid, Chelsea, atau City: "Saya khawatir sebagai penggemar Villa bahwa ketika ada kesempatan baginya untuk pergi, dia akan pergi. Dia sudah memiliki beberapa langkah pinjaman ketika di Manchester City. Dia kemudian memutuskan untuk pergi dan bermain di Championship. Banyak pemain sekarang akan bertahan seperti bau busuk dengan harapan bahwa mereka akan berada di bangku cadangan klub Liga Premier, berlatih dengan skuad, dan mereka akan masuk pada suatu titik. Dia tidak, dia memutuskan untuk pergi ke Championship dan membajak jalannya sendiri. Villa mengambilnya dan dia luar biasa.
"Dalam hal skuad Piala Dunia, saya masih berpikir dia tidak akan memulai lebih dulu dari Jude Bellingham tetapi saya pikir dia akan mendorong untuk memulai di Piala Dunia. Saya tidak akan terkejut sama sekali jika dia memiliki peran besar dalam pertandingan dan tidak akan terkejut sama sekali jika Villa menerima tawaran 70, 80, ditambah tambahan, ditambah pemain yang pergi ke arah lain karena Villa jelas membutuhkan pemain karena kepatuhan PSR. Saya tidak akan terkejut jika dia menjadi salah satu target besar musim panas.
"Alasan mengapa sangat sederhana. Anda harus melihat saat ini, Villa membutuhkan tubuh di lini tengah, mereka membuat tawaran kepada Atletico Madrid untuk Conor Gallagher. Semuanya telah disepakati dan Spurs datang di menit terakhir dan mengatakan kami dapat memberinya dua setengah tahun lagi di atas apa yang ditawarkan Villa dan memberi Anda lebih banyak uang. Di situlah masalahnya, di PSR."
Ke mana Rogers bisa berlabuh? Calon potensial disebutkan
Collymore menambahkan tentang di mana pembuat permainan yang kuat itu bisa berakhir dan mengapa: “Morgan Rogers akan melihat situasi dan berkata di akhir musim - Saya melihat wawancara dengannya beberapa hari yang lalu dan itu adalah empat besar atau Piala FA? Dia berkata 'Piala FA karena saya ingin memenangkan trofi, saya belum pernah memenangkan satu pun'. Saya pikir dia sangat mirip pemain gaya lama yang akan pergi ke mana dia merasa dia akan mendapatkan kesempatan terbaik untuk memenangkan trofi.
“Jika tiba-tiba PSR berubah di musim panas, Villa dapat membelanjakan sesuka mereka dan mereka bermain di Liga Champions - yang pada saat ini tampaknya cukup mungkin, meskipun saya pikir mereka bisa dikejar oleh Liverpool, Chelsea, Newcastle dan Spurs karena tubuh yang mereka miliki - jika mereka masuk empat besar dan memenangkan Piala FA, maka dia bisa berkata 'tidak ada yang benar-benar harus dikejar, saya telah memenangkan trofi di klub yang progresif, dengan manajer yang mencintai saya, saya orang utama’. Mungkin dia bisa diberi kapten, semacam itu.
“Jika mereka masuk empat besar dan Villa tidak memenangkan piala, yang sama mungkinnya tidak, saya pikir akan ada tiga atau empat dari pemain besar yang akan mengelilingi dan tidak akan berpikir dua kali untuk membayar 75-80 juta dan memberi Anda beberapa pemain Chelsea yang ditolak, pemain Liverpool yang ditolak, pemain Man United yang ditolak.
“Villa, pertama-tama memiliki rekam jejak - Anda telah melihat apa yang mereka lakukan dengan Victor Lindelof - membuat pemain-pemain semacam itu lebih baik. Klub-klub semacam itu akan senang mengeluarkan mereka dari daftar gaji dan Anda dapat bermain-main dengan PSR dengan melakukannya.
“Saya pikir Morgan Rogers cukup ambisius untuk ingin pergi ke Manchester City, Chelsea, Manchester United. Saya pikir hanya tiga klub itu. Saya tidak melihat Liverpool membutuhkan peningkatan semacam itu saat ini. Saya tentu bisa melihat Manchester City, tempat dia tentu saja memulai, Manchester United yang selalu mengeluarkan uang, bahkan Arsenal - bersama Declan Rice, itu akan cukup hebat jika mereka menjadi juara - dan Chelsea yang selalu tampaknya memiliki uang untuk dibelanjakan. Saya bisa melihatnya terjadi.
“Namun dalam hal dia memulai pertandingan di Piala Dunia, seperti dengan Morgan Gibbs-White jika dia masuk ke skuad, saya pikir Jude Bellingham adalah pilihan No.1 dan Inggris perlu tampil buruk dalam dua atau tiga pertandingan di Piala Dunia bagi orang lain untuk mulai bermain bersama Declan Rice.”
Rekor Rogers: Gol & pertandingan untuk Aston Villa & Inggris
Rogers telah tampil 99 kali untuk Villa, mencetak 25 gol sepanjang perjalanan. Dia telah mencapai 12 caps untuk Inggris, dengan target pertama ditemukan di level internasional melawan Wales, dan telah memicu spekulasi mengenai ketertarikan yang disebut-sebut dari Real Madrid dan Chelsea.
