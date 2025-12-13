Terungkap! Man United Pagari Kepergian Kobbie Mainoo & Joshua Zirkzee Di Januari Meski Keduanya Mau Hengkang & Minat Bermunculan Dari Serie A

Pernah dipuji sebagai salah satu talenta gelandang paling cerah yang muncul dari akademi United dalam beberapa tahun, pemain internasional Inggris ini menemukan peluangnya terbatas musim ini. Dipahami bahwa dia mendorong untuk pindah dengan status pinjaman demi mencari sepak bola reguler, dengan lebih dari sepuluh klub memantau situasinya. Napoli muncul sebagai pelamar paling gigih, menekan kasus mereka selama berminggu-minggu saat mereka mencari cara untuk memperkuat lini tengah mereka. Chelsea juga dikaitkan dengannya.

Napoli telah mengadopsi sikap publik yang hati-hati. Direktur olahraga Giovanni Manna mengakui ketertarikannya tetapi menghentikan konfirmasi kepindahan yang akan segera terjadi.

Dia menanggapi rumor tersebut dan mengatakan kepada Sky Sport Italia: "Dia adalah pemain yang telah dikaitkan dengan Napoli sejak Agustus, juga karena usianya, potensinya, dan kesempatan transfernya. Tim ini berjalan dengan baik, itu terkonsolidasi. Kami memiliki beberapa ketidakhadiran penting saat ini, tetapi cepat atau lambat anak-anak itu akan kembali, kuat dan bertekad. Kami harus membuat evaluasi yang tepat, jadi kita akan melihat bagaimana keadaan berkembang seiring berjalannya waktu."

Sementara itu, mantan kepala eksekutif Liga Primer Keith Wyness mengklaim bahwa dia telah mendengar "bisikan" mengenai kemungkinan transfer ke Chelsea untuk Mainoo.

"Saya pikir itu sangat tidak adil dan saya pikir bahwa Mainoo, lihat, dia adalah bakat yang terbuang dalam hal itu. Saya hanya berpikir dia, entah kenapa, dia belum menarik perhatian [Ruben] Amorim. Dia pikir dia tidak cocok dengan gaya," kata Wyness kepada Football Insider.

"Saya pikir mereka memutuskan bahwa Adam Wharton akan menjadi salah satu target mereka dan saya pikir Mainoo mungkin menemukan dirinya sendiri di Chelsea. Itu yang saya lihat dari situasi ini dan itu bisikan yang saya dengar. Saya pikir itu akan baik untuk Mainoo. Saya pikir dia perlu keluar dari sana dan maju."