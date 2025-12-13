Getty Images Sport
Terungkap! Man United Pagari Kepergian Kobbie Mainoo & Joshua Zirkzee Di Januari Meski Keduanya Mau Hengkang & Minat Bermunculan Dari Serie A
Sikap Old Trafford mengeras menjelang jendela Januari
Penolakan United untuk membuka pintu keluar harus dilihat dalam konteks perubahan besar-besaran di musim panas. Sekitar £230 juta ($308 juta) diinvestasikan untuk kedatangan baru, dengan Senne Lammens, Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo dibawa masuk untuk merombak skuad. Yang sama pentingnya adalah pembersihan yang terjadi setelahnya, saat klub melepas beberapa bintang yang dianggap surplus. Rasmus Hojlund, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony, dan Jadon Sancho termasuk di antara mereka yang pergi, mengurangi beban gaji dan menghilangkan pemain yang tidak lagi sesuai dengan arah klub. Hasilnya adalah kelompok yang lebih terfokus dan peningkatan performa, meskipun United masih dalam proses pengembangan dan belum menjadi pesaing yang selesai.
Amorim mengatakan TIDAK untuk keluar
Fabrizio Romano telah mengungkapkan pemikiran di dalam Old Trafford, menjelaskan mengapa saat ini belum ada kesepakatan untuk baik Mainoo maupun Zirkzee untuk meninggalkan klub. Dengan Piala Afrika yang semakin dekat dan beberapa pemain dipastikan akan berangkat, Amorim berhati-hati agar skuad tidak terlalu terbebani.
Dalam YouTube podcast-nya, Romano berkata: "Dua situasi penting yang harus dipantau: Kobbie Mainoo dan Joshua Zirkzee. Dengan beberapa pemain yang akan pergi ke AFCON, Ruben Amorim tidak ingin memperlemah skuad lebih jauh di bulan Januari. Ini adalah faktor kunci dalam pemikiran United. Roma memiliki minat yang kuat dan tulus pada Joshua Zirkzee. Mereka telah berbicara dengan perwakilannya dan menganggapnya sebagai target prioritas. Namun, kesepakatan ini sepenuhnya bergantung pada Manchester United, dan hingga saat ini, belum ada lampu hijau.
"Kobbie Mainoo juga berkeinginan untuk lebih banyak bermain dan ingin dipinjamkan. Ada lebih dari sepuluh klub yang tertarik, termasuk Napoli, yang telah berhasrat selama berminggu-minggu. Tapi sekali lagi, United belum mengambil keputusan. Pesan dari Old Trafford jelas. Karena kekhawatiran tentang AFCON dan kedalaman skuad, tidak ada keluarnya pemain yang akan disetujui kecuali United merasa benar-benar terlindungi. Keinginan dari para pemain ada, tetapi keputusan akhir ada pada klub."
Kekecewaan Mainoo dan minat yang semakin meningkat
Pernah dipuji sebagai salah satu talenta gelandang paling cerah yang muncul dari akademi United dalam beberapa tahun, pemain internasional Inggris ini menemukan peluangnya terbatas musim ini. Dipahami bahwa dia mendorong untuk pindah dengan status pinjaman demi mencari sepak bola reguler, dengan lebih dari sepuluh klub memantau situasinya. Napoli muncul sebagai pelamar paling gigih, menekan kasus mereka selama berminggu-minggu saat mereka mencari cara untuk memperkuat lini tengah mereka. Chelsea juga dikaitkan dengannya.
Napoli telah mengadopsi sikap publik yang hati-hati. Direktur olahraga Giovanni Manna mengakui ketertarikannya tetapi menghentikan konfirmasi kepindahan yang akan segera terjadi.
Dia menanggapi rumor tersebut dan mengatakan kepada Sky Sport Italia: "Dia adalah pemain yang telah dikaitkan dengan Napoli sejak Agustus, juga karena usianya, potensinya, dan kesempatan transfernya. Tim ini berjalan dengan baik, itu terkonsolidasi. Kami memiliki beberapa ketidakhadiran penting saat ini, tetapi cepat atau lambat anak-anak itu akan kembali, kuat dan bertekad. Kami harus membuat evaluasi yang tepat, jadi kita akan melihat bagaimana keadaan berkembang seiring berjalannya waktu."
Sementara itu, mantan kepala eksekutif Liga Primer Keith Wyness mengklaim bahwa dia telah mendengar "bisikan" mengenai kemungkinan transfer ke Chelsea untuk Mainoo.
"Saya pikir itu sangat tidak adil dan saya pikir bahwa Mainoo, lihat, dia adalah bakat yang terbuang dalam hal itu. Saya hanya berpikir dia, entah kenapa, dia belum menarik perhatian [Ruben] Amorim. Dia pikir dia tidak cocok dengan gaya," kata Wyness kepada Football Insider.
"Saya pikir mereka memutuskan bahwa Adam Wharton akan menjadi salah satu target mereka dan saya pikir Mainoo mungkin menemukan dirinya sendiri di Chelsea. Itu yang saya lihat dari situasi ini dan itu bisikan yang saya dengar. Saya pikir itu akan baik untuk Mainoo. Saya pikir dia perlu keluar dari sana dan maju."
Mainoo tetap bersemangat untuk pindah tim
Bagi Mainoo, daya tarik masa pinjaman sementara di Napoli sangat jelas. Di bawah Antonio Conte, ia akan bersemangat untuk menemukan kembali formanya, dengan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler dan lebih banyak tanggung jawab. Serie A telah lama menawarkan jalur kebangkitan bagi pemain United yang mencari kepercayaan diri. Dari Romelu Lukaku hingga Chris Smalling, dan baru-baru ini Scott McTominay, daftar tersebut panjang, dan sekarang Mainoo dan Zirkzee berharap menjadi yang terbaru.
