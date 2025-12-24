Flop Man United Jadon Sancho Tulis Pesan Ambigu Di Tengah Kegagalannya Bangkitkan Karier Di Aston Villa

Sancho kesulitan untuk mentransfer penampilan impresifnya di Bundesliga ke Premier League setelah kepindahan harga mahalnya ke United empat setengah tahun yang lalu. Pemain internasional Inggris itu sempat kembali ke Borussia Dortmund dengan status pinjaman pada tahun 2024 setelah dikeluarkan dari skuad United oleh pelatih saat itu Erik ten Hag.

Dortmund sempat mempertimbangkan untuk merekrut kembali Sancho tetapi gagal mencapai kesepakatan biaya dengan klub Premier League untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Sebagai gantinya, Sancho bergabung dengan Chelsea dengan status pinjaman selama satu musim dan meskipun The Blues memiliki kewajiban untuk membuat pindahan itu permanen senilai £25 juta, tim London barat tersebut memilih untuk tidak menggunakan opsi mereka untuk merekrut penyerang tersebut, membayar denda £5 juta dalam prosesnya.

Pemain sayap Inggris tersebut, yang kontraknya habis di Old Trafford pada akhir musim, bergabung dengan Villa dengan status pinjaman selama musim panas saat ia berusaha untuk menghidupkan kembali kariernya yang tersendat, tetapi mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain di Villa Park musim ini di bawah pelatih kepala Unai Emery. Sancho belum menjadi starter pertandingan liga untuk Villans, dengan semua tujuh penampilannya datang dari bangku cadangan, meskipun ia tampil menonjol di Liga Europa dengan memulai empat dari enam pertandingan Eropa Villa sejauh ini.