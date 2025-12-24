Getty Images Sport
Flop Man United Jadon Sancho Tulis Pesan Ambigu Di Tengah Kegagalannya Bangkitkan Karier Di Aston Villa
- Getty Images Sport
Sancho kesulitan untuk memulai pertandingan liga di Villa
Sancho kesulitan untuk mentransfer penampilan impresifnya di Bundesliga ke Premier League setelah kepindahan harga mahalnya ke United empat setengah tahun yang lalu. Pemain internasional Inggris itu sempat kembali ke Borussia Dortmund dengan status pinjaman pada tahun 2024 setelah dikeluarkan dari skuad United oleh pelatih saat itu Erik ten Hag.
Dortmund sempat mempertimbangkan untuk merekrut kembali Sancho tetapi gagal mencapai kesepakatan biaya dengan klub Premier League untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Sebagai gantinya, Sancho bergabung dengan Chelsea dengan status pinjaman selama satu musim dan meskipun The Blues memiliki kewajiban untuk membuat pindahan itu permanen senilai £25 juta, tim London barat tersebut memilih untuk tidak menggunakan opsi mereka untuk merekrut penyerang tersebut, membayar denda £5 juta dalam prosesnya.
Pemain sayap Inggris tersebut, yang kontraknya habis di Old Trafford pada akhir musim, bergabung dengan Villa dengan status pinjaman selama musim panas saat ia berusaha untuk menghidupkan kembali kariernya yang tersendat, tetapi mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain di Villa Park musim ini di bawah pelatih kepala Unai Emery. Sancho belum menjadi starter pertandingan liga untuk Villans, dengan semua tujuh penampilannya datang dari bangku cadangan, meskipun ia tampil menonjol di Liga Europa dengan memulai empat dari enam pertandingan Eropa Villa sejauh ini.
Sancho 'dalam misi' untuk paruh kedua musim ini
Dan Sancho telah membuat pesan di Instagram yang jarang terjadi, menampilkan serangkaian 11 foto dan kalimat. "Kamu harus punya tujuan untuk berada di sekitarku di musim baru ini. Ini benar-benar pribadi," tulis salah satu pesan.
"Jarak. Diam. Damai," jelas pesan lainnya, sementara pesan ketiga hanya berbunyi: "Dalam sebuah misi."
Meski kurang mendapat waktu bermain di Villa Park, Emery telah mengisyaratkan bahwa Sancho bisa memainkan peran penting di paruh kedua musim ini. Tim Villa asuhan Emery tampil cemerlang di Liga Premier dan saat ini berada di posisi ketiga, hanya terpaut tiga poin dari puncak, meskipun mengalami lima pertandingan tanpa kemenangan di awal musim.
Namun dengan jadwal pertandingan yang padat, Emery bersiap memanggil setiap pemain dalam skuatnya saat Villa berusaha menikmati musim yang berkesan lainnya di bawah asuhan pelatih asal Spanyol tersebut. Awal pekan ini, mantan bos Arsenal itu menyatakan bahwa 'di bagian kedua musim ini, saya percaya padanya'.
- Getty Images Sport
Emery berikan petunjuk pada Sancho untuk 2026
Emery mengakui bahwa Sancho perlu mendapatkan kembali performa terbaiknya, dan minggu lalu mengatakan tentang bintang pinjaman tersebut: "Jadon masih muda, dia telah memiliki karier yang luar biasa dan sekarang berada di momen di mana dia perlu bantuan untuk memulihkan performa terbaiknya. Saya memiliki tantangan ini bersamanya, dia juga memiliki tantangan ini dengan saya.
"Tentu saja, dia tidak bermain sepanjang menit yang saya pikir harus dia mainkan. Tetapi di paruh kedua musim, saya percaya padanya. Dia benar-benar menuntut dirinya sendiri untuk mencoba mendapatkan momen terbaiknya musim ini bersama kami. Dia memiliki tantangan itu dengan saya dan dirinya sendiri, dan dengan klub juga. Saya percaya padanya dan semoga kami bisa mencapainya."
Sancho bukan satu-satunya pemain pinjaman yang kesulitan mendapatkan waktu bermain di Villa Park. Harvey Elliott tidak bisa masuk dalam rencana Emery. Elliott, seperti Sancho, pindah ke Villa di sisa-sisa musim panas setelah menit bermain reguler di Liverpool sulit didapatkan.
Perpindahan pemain berusia 22 tahun itu termasuk klausul yang berarti Villa akan membuat perpindahan tersebut permanen seharga £35 juta jika Elliott tampil 10 kali untuk tim Emery.
Pilihan Elliott terbatas
Namun, Elliot hanya membuat lima penampilan untuk Villa sejak bergabung dari Liverpool, dan menjelang kemenangan Liga Europa atas FC Basel awal bulan ini, Emery mengonfirmasi bahwa klub tidak akan mengontrak pemenang Euro U21 Inggris tersebut secara permanen.
"Kami sedang berbicara dengannya dan tentang situasinya. Dia tidak bersama kami," kata Emery tentang Elliott menjelang kemenangan 2-1 atas tim asal Swiss tersebut. "Pertama, keputusan saya dan juga situasinya. Dia sedang dipinjamkan, bermain bersama kami, tetapi dia tidak akan menambah kekuatan kami dengan kontrak permanen.
"Semoga kami bisa mendapatkan yang terbaik untuknya dan yang terbaik untuk kami. Saya menghormatinya sebagai pemain dan sebagai pribadi. Dia berlatih dengan baik, tetapi kami memiliki satu keadaan dengannya. Semoga kami bisa mendapatkan solusi untuknya agar bisa bermain secara konsisten dan mencoba melanjutkan karirnya bersama kami atau tidak."
Namun, Elliott terbatas oleh peraturan FIFA yang berarti seorang pemain hanya dapat bermain untuk dua klub dalam satu musim sepak bola. Pemain muda tersebut membuat dua penampilan untuk klub asalnya Liverpool sebelum mengamankan kepindahannya ke Villa, yang berarti opsi Elliott terbatas untuk tetap di Villa Park atau kembali ke Anfield untuk paruh kedua musim ini.
Iklan