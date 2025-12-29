Getty Images Sport
Kian Buktikan Hengkang Dari Man United Adalah 'Langkah Benar'! Koleksi Gol Rasmus Hojlund Di Napoli Telah Lampaui Catatan Golnya Di Old Trafford Setelah Cetak Brace
Hojlund melampaui jumlah gol di Man United dengan cetak brace
Hojlund pindah ke United dari klub Italia Atalanta saat kekuatan besar Liga Premier ini berusaha memperbaiki masalah penyerang mereka. Namun, pemain berusia 22 tahun ini kesulitan dalam menemukan bentuk permainan dan waktu bermain di bawah Erik ten Hag dan Ruben Amorim di Inggris. Dia kemudian berangkat ke Napoli dengan status pinjaman selama satu musim pada musim panas.
Dan Hojlund telah memulai musim Serie A dengan baik, mencetak gol kelima dan keenamnya di liga musim ini saat Napoli melewati Cremonense pada hari Minggu. Dengan demikian, pemain internasional Denmark ini kini telah mencetak lebih banyak gol liga untuk Napoli musim ini daripada yang berhasil dia raih untuk United di Liga Premier musim lalu, mencapai prestasi tersebut dalam 22 pertandingan lebih sedikit.
Pada saat penulisan, hanya Lautaro Martinez dan Christian Pulisic yang mencetak lebih banyak gol liga daripada Hojlund di Serie A musim ini -- pasangan berbasis Milan tersebut telah mencetak sembilan dan delapan gol di kasta tertinggi Italia pada musim ini. Dan Hojlund baru-baru ini mengecam klub asalnya United setelah Napoli memenangkan Supercoppa Italiana untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka.
'Seperti apa keputusan yang hebat'
David Neres mencetak gol di kedua babak melawan Bologna pada Senin malam saat Napoli merebut Piala Super Italia untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Pada akhir pertandingan, Hojlund memposting gambar dirinya memegang trofi dengan caption: "seperti inilah keputusan tepat"
Langkah Hojlund ke Napoli akan dibuat permanen seharga £38 juta pada musim panas jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, termasuk raksasa Naples tersebut lolos ke Liga Champions. Seperti yang terjadi saat ini, itu bisa menjadi uang yang dihabiskan dengan baik karena sang striker terus bersinar untuk tim Antonio Conte.
Dan performa Hojlund di bawah pelatih legendaris Italia tersebut telah menarik perhatian mantan bintang Inter Christian Vieri. Striker ikonik tersebut, yang juga pernah bermain untuk Atalanta, AC Milan, Juventus, Lazio, dan Atletico Madrid, percaya bahwa Hojlund adalah "salah satu dari lima striker terbaik di dunia".
Hojlund 'salah satu dari lima penyerang terbaik di dunia' klaim Vieri
Dalam wawancara dengan publikasi Italia La Gazzetta dello Sport menjelang pertemuan Napoli dengan Cremonense, pria berusia 52 tahun itu berbicara panjang lebar tentang Hojlund, menyatakan: "Saya menganggap Hojlund sebagai salah satu dari lima penyerang terbaik di dunia. Dia bisa mencetak gol, tetapi dia juga tahu bagaimana menyerang dalam dan melelahkan pertahanan. Dia memiliki kaki kiri yang kuat dan hebat dengan kepalanya dan fisiknya."
Meskipun Conte akan menghadapi "masalah besar yang harus dipecahkan" ketika Romelu Lukaku kembali fit, Vieri lebih lanjut menyatakan: "Singkatnya, dia memiliki segalanya. Tidak mudah mengalahkannya, tetapi harus dikatakan bahwa Lukaku tahu bagaimana membuat rekan-rekannya bermain dengan baik juga.
"Mereka butuh keduanya, tetapi keputusan siapa yang bermain ada di tangan Conte: Masalah besar yang harus dipecahkan."
Lukaku belum tampil untuk Napoli musim ini setelah menderita cedera paha selama pertandingan persahabatan pramusim dengan tim Yunani Olympiacos pada pertengahan Agustus.
Hanya dua poin yang memisahkan tiga tim teratas di Serie A
Kemenangan 2-0 Napoli atas Cremonense pada Minggu sore membuat Partenopei kembali mendekati AC Milan dengan selisih satu poin, setelah Rossoneri meraih kemenangan kandang 3-0 atas Verona sebelumnya di hari yang sama seiring gol dari Pulisic dan dua gol Christopher Nkunku membuat mereka sempat berada di puncak.
Namun, posisi Napoli maupun AC Milan bergeser di klasemen setelah Inter mengalahkan Atalanta di Bergamo pada Minggu malam. Nerazzurri kini duduk di singgasana liga dengan unggul satu poin dari rival sekota Milan dan dua poin dari Napoli dalam persaingan gelar Serie A yang sangat ketat.
