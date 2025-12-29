Kian Buktikan Hengkang Dari Man United Adalah 'Langkah Benar'! Koleksi Gol Rasmus Hojlund Di Napoli Telah Lampaui Catatan Golnya Di Old Trafford Setelah Cetak Brace

Hojlund pindah ke United dari klub Italia Atalanta saat kekuatan besar Liga Premier ini berusaha memperbaiki masalah penyerang mereka. Namun, pemain berusia 22 tahun ini kesulitan dalam menemukan bentuk permainan dan waktu bermain di bawah Erik ten Hag dan Ruben Amorim di Inggris. Dia kemudian berangkat ke Napoli dengan status pinjaman selama satu musim pada musim panas.

Dan Hojlund telah memulai musim Serie A dengan baik, mencetak gol kelima dan keenamnya di liga musim ini saat Napoli melewati Cremonense pada hari Minggu. Dengan demikian, pemain internasional Denmark ini kini telah mencetak lebih banyak gol liga untuk Napoli musim ini daripada yang berhasil dia raih untuk United di Liga Premier musim lalu, mencapai prestasi tersebut dalam 22 pertandingan lebih sedikit.

Pada saat penulisan, hanya Lautaro Martinez dan Christian Pulisic yang mencetak lebih banyak gol liga daripada Hojlund di Serie A musim ini -- pasangan berbasis Milan tersebut telah mencetak sembilan dan delapan gol di kasta tertinggi Italia pada musim ini. Dan Hojlund baru-baru ini mengecam klub asalnya United setelah Napoli memenangkan Supercoppa Italiana untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka.