AKHIRNYA Man United Datangkan Carlos Baleba? Setan Merah Kian Yakin Bintang Brighton £100 Juta Itu Bakal Merapat Di Musim Panas Ini
United mengincar tawaran musim panas
The Sun melaporkan bahwa United semakin optimis tentang peluang mereka untuk merebut Baleba dari Amex Stadium musim panas ini, saat jajaran klub meletakkan dasar untuk restrukturisasi signifikan dari skuad tim utama. Walaupun fokus utama tetap pada menyelesaikan 17 pertandingan terakhir musim ini di bawah manajer interim Carrick, rencana sudah berjalan untuk memberikan pelatih kepala permanen berikutnya ruang mesin yang diperbarui.
United, yang telah lama mengagumi pemain berusia 22 tahun tersebut, dilaporkan percaya bahwa jendela transfer musim panas yang akan datang mewakili kesempatan sempurna untuk bertindak. Meskipun Setan Merah memilih untuk tidak memperkuat skuad mereka di jendela Januari ini, dana sudah disisihkan untuk serangan besar di pasar begitu musim berakhir.
Baleba, yang terikat kontrak dengan Seagulls hingga 2028, dinilai dengan harga mencengangkan £80 juta menjadi £100 juta pada Agustus lalu. Sementara United tidak mengajukan tawaran resmi pada saat itu, setelah sudah menghabiskan lebih dari £200 juta untuk memperkuat lini serang seperti Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko, minat mereka tidak pernah berkurang. Sekarang, dengan perombakan lini tengah menjadi keperluan mendesak, klub siap untuk membangkitkan kembali pengejaran mereka.
Fluktuasi saham dan model Brighton
Baleba tetap menjadi salah satu prospek yang paling dihargai di Premier League, dianggap sebagai kisah sukses lain dari jaringan pencarian bakat Brighton yang patut ditiru. Ditandatangani sebagai pewaris Moises Caicedo - yang menggantikan Yves Bissouma - Baleba cocok dengan formula "teruji dan teruji" yang telah membuat klub dari Pantai Selatan ini secara konsisten menggantikan kepergian dengan harga besar dengan bakat segar.
Namun, Brighton terkenal sebagai negosiator yang tangguh. Wakil ketua Paul Barber baru-baru ini menegaskan bahwa tidak ada rencana segera untuk menjual gelandang ini, dan klub menolak pertanyaan awal dari United musim panas lalu. Namun, sejarah Alexis Mac Allister pindah ke Liverpool dan Caicedo ke Chelsea menunjukkan bahwa setiap pemain memiliki harga, dan United bertaruh pada kemampuan mereka untuk akhirnya memenuhi harga tersebut.
Daftar pendek yang lebih luas untuk membangun kembali total
Pengejaran Baleba bukanlah misi terisolasi tetapi bagian dari strategi yang lebih luas untuk sepenuhnya merombak lini tengah United. Klub dilaporkan siap untuk menandatangani lebih dari satu gelandang tengah musim panas ini untuk mengatasi kelemahan mencolok dalam skuad. Selain bintang Brighton, United telah memasukkan tiga talenta Liga Premier lainnya dalam daftar pendek mereka: gelandang jenderal Nottingham Forest Elliot Anderson, pengumpan ulung Crystal Palace Adam Wharton dan dinamis Bournemouth Alex Scott.
Langkah perekrutan agresif ini didorong oleh eksodus yang diantisipasi dari bintang senior. Casemiro, yang berusia 34 tahun pada bulan Februari, akan habis kontraknya pada akhir musim dan diperkirakan akan dilepas. Selain itu, ada ketidakpastian yang semakin meningkat seputar masa depan lulusan akademi Kobbie Mainoo dan mantan gelandang Paris Saint-Germain Manuel Ugarte. Menariknya, Casemiro dan Ugarte merupakan satu-satunya dua gelandang tengah khusus yang dibeli oleh klub dalam tujuh tahun terakhir, sebuah statistik yang menyoroti pengabaian area kunci ini.
Gesekan mengenai transfer dilaporkan menjadi faktor utama dalam pemecatan mantan pelatih kepala Ruben Amorim pekan lalu, dengan eksekutif Omar Berrada dan Jason Wilcox bentrok dengan bos Portugal tersebut mengenai target. Sekarang, pihak manajemen bertekad untuk mengambil alih kontrol perekrutan guna memastikan manajer berikutnya mewarisi skuad yang seimbang.
Masa depan Bruno Fernandes tidak pasti
Yang memperburuk kebutuhan untuk memperkuat lini tengah adalah situasi yang tidak menentu di sekitar kapten klub Bruno Fernandes. Pemain berusia 31 tahun itu baru-baru ini mengakui bahwa dia merasa "terluka" dengan pengetahuan bahwa United bersedia menjualnya, menuduh pejabat senior kurang memiliki keberanian untuk menjalankan niat mereka.
Fernandes, yang kontraknya berjalan hingga tahun 2027, berencana untuk menilai kembali masa depannya setelah Piala Dunia 2026. Namun, kekhawatiran bahwa dia mungkin ingin keluar lebih awal meningkat minggu lalu ketika dia bertemu dengan salah satu pelatih Amorim, Carlos Fernandes, setelah manajer tersebut dipecat.
Untuk saat ini, tugas langsung jatuh kepada Carrick. Mantan bos Middlesbrough, yang dipecat oleh Teessiders musim panas lalu, ditugaskan untuk mengamankan sepak bola Liga Champions selama masa singkatnya. Dia akan mendapat dorongan dengan kembalinya Bryan Mbeumo untuk derby Manchester yang akan datang, setelah kekalahan Kamerun di perempat final Piala Afrika dari Mesir.
