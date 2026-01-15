AKHIRNYA Man United Datangkan Carlos Baleba? Setan Merah Kian Yakin Bintang Brighton £100 Juta Itu Bakal Merapat Di Musim Panas Ini

The Sun melaporkan bahwa United semakin optimis tentang peluang mereka untuk merebut Baleba dari Amex Stadium musim panas ini, saat jajaran klub meletakkan dasar untuk restrukturisasi signifikan dari skuad tim utama. Walaupun fokus utama tetap pada menyelesaikan 17 pertandingan terakhir musim ini di bawah manajer interim Carrick, rencana sudah berjalan untuk memberikan pelatih kepala permanen berikutnya ruang mesin yang diperbarui.

United, yang telah lama mengagumi pemain berusia 22 tahun tersebut, dilaporkan percaya bahwa jendela transfer musim panas yang akan datang mewakili kesempatan sempurna untuk bertindak. Meskipun Setan Merah memilih untuk tidak memperkuat skuad mereka di jendela Januari ini, dana sudah disisihkan untuk serangan besar di pasar begitu musim berakhir.

Baleba, yang terikat kontrak dengan Seagulls hingga 2028, dinilai dengan harga mencengangkan £80 juta menjadi £100 juta pada Agustus lalu. Sementara United tidak mengajukan tawaran resmi pada saat itu, setelah sudah menghabiskan lebih dari £200 juta untuk memperkuat lini serang seperti Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko, minat mereka tidak pernah berkurang. Sekarang, dengan perombakan lini tengah menjadi keperluan mendesak, klub siap untuk membangkitkan kembali pengejaran mereka.