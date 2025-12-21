Cetak Brace Lawan Man United, Begini Respons Berkelas Bintang Aston Villa Morgan Rogers Soal Persaingan Masuk Timnas Inggris 'Melawan' Jude Bellingham & Cole Palmer

Berbicara kepada BBC Sport setelah kemenangan Villa melawan United, Rogers berbicara tentang persaingan untuk memulai di tim Inggris: "Saya hanya fokus pada diri saya sendiri dan mencoba untuk meningkatkan. Menemukan performa saya, menemukan level terbaik saya di setiap pertandingan dan melihat ke mana hal itu membawa saya. Ada begitu banyak kualitas di luar sana dan saya hanya mencoba untuk bersaing. Saya memberikan yang terbaik."

"Saya bermain sepak bola untuk mencoba dan memenuhi potensi saya dan menjadi versi terbaik dari diri saya. Saya berusaha sekeras mungkin, terkadang berhasil, terkadang tidak, tetapi saya terus bekerja keras dan kemanapun itu membawa saya, saya akan menerimanya," tambahnya kepada Sky Sports.

Rogers juga ditanya tentang bagaimana dia dan rekan satu timnya di Villa berhasil bangkit dari awal musim yang buruk untuk naik ke posisi ketiga di tabel Liga Premier, hanya terpaut tiga poin dari Arsenal menjelang Natal. "Hanya tetap setia pada diri kami," jawabnya. "Itulah yang paling penting. Kami melakukan apa yang selalu kami lakukan. Tidak ada yang berubah tetapi kami hanya bekerja sedikit lebih keras, memperhalus detail sedikit lebih banyak, dan memberikan sedikit lebih banyak sebagai tim. Kami tetap bersama sebagai satu kesatuan dan tidak mengherankan Anda melihatnya dalam hasilnya."

Meski duduk di tiga besar, Rogers mengklaim Villa belum bermimpi meraih gelar. "Anda yang membuat pembicaraan itu, bukan kami. Kami sangat fokus pada tugas yang ada dan menanganinya setiap pertandingan," katanya.