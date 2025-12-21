AFP
Cetak Brace Lawan Man United, Begini Respons Berkelas Bintang Aston Villa Morgan Rogers Soal Persaingan Masuk Timnas Inggris 'Melawan' Jude Bellingham & Cole Palmer
Rogers mencetak dua gol berturut-turut untuk mempertahankan performa
Rogers menghadapi kritik keras awal musim ini setelah Villa memulai musim dengan lambat, memulai kampanye Liga Premier dengan lima pertandingan tanpa kemenangan. Pemain berusia 23 tahun itu disoraki secara ironis oleh para penggemar Villa ketika melakukan umpan yang lengkap selama kemenangan 1-0 di Liga Europa melawan Bologna, karena dianggap tampil ceroboh pada penampilan awalnya.
Gambaran sekarang sangat berbeda. Sisi Unai Emery kini telah memenangkan sepuluh pertandingan berturut-turut, dan dua gol Rogers pada hari Minggu adalah yang kedua dalam dua minggu berturut-turut setelah mencetak dua gol dalam kemenangan 3-2 minggu lalu di West Ham.
Kesempatan untuk bergabung dengan tim Inggris tersedia.
Selama pertandingan internasional September, Oktober, dan November, pelatih Inggris Tuchel memberikan kepercayaan kepada Rogers dalam peran No.10, memilihnya di atas pemain seperti Jude Bellingham dari Real Madrid, Cole Palmer dari Chelsea, dan Phil Foden dari Manchester City. Keputusan pelatih Jerman ini tidak direspon dengan positif secara seragam dan keraguan masih ada mengenai apakah Rogers dapat menjaga nama-nama berbintang tersebut keluar dari starting XI Three Lions, tetapi pemain Villa ini mengklaim ia menikmati persaingan untuk mendapatkan tempat.
Rogers berbicara tentang tempat di Three Lions
Berbicara kepada BBC Sport setelah kemenangan Villa melawan United, Rogers berbicara tentang persaingan untuk memulai di tim Inggris: "Saya hanya fokus pada diri saya sendiri dan mencoba untuk meningkatkan. Menemukan performa saya, menemukan level terbaik saya di setiap pertandingan dan melihat ke mana hal itu membawa saya. Ada begitu banyak kualitas di luar sana dan saya hanya mencoba untuk bersaing. Saya memberikan yang terbaik."
"Saya bermain sepak bola untuk mencoba dan memenuhi potensi saya dan menjadi versi terbaik dari diri saya. Saya berusaha sekeras mungkin, terkadang berhasil, terkadang tidak, tetapi saya terus bekerja keras dan kemanapun itu membawa saya, saya akan menerimanya," tambahnya kepada Sky Sports.
Rogers juga ditanya tentang bagaimana dia dan rekan satu timnya di Villa berhasil bangkit dari awal musim yang buruk untuk naik ke posisi ketiga di tabel Liga Premier, hanya terpaut tiga poin dari Arsenal menjelang Natal. "Hanya tetap setia pada diri kami," jawabnya. "Itulah yang paling penting. Kami melakukan apa yang selalu kami lakukan. Tidak ada yang berubah tetapi kami hanya bekerja sedikit lebih keras, memperhalus detail sedikit lebih banyak, dan memberikan sedikit lebih banyak sebagai tim. Kami tetap bersama sebagai satu kesatuan dan tidak mengherankan Anda melihatnya dalam hasilnya."
Meski duduk di tiga besar, Rogers mengklaim Villa belum bermimpi meraih gelar. "Anda yang membuat pembicaraan itu, bukan kami. Kami sangat fokus pada tugas yang ada dan menanganinya setiap pertandingan," katanya.
Bisakah Rogers dan Villa memenangkan Premier League?
Rogers harus menunggu hingga Maret untuk mengenakan kaus Inggris lagi, dengan Tim Tiga Singa dijadwalkan menghadapi Uruguay dan Jepang dalam sepasang laga persahabatan. Sementara itu, dia akan fokus untuk melanjutkan performa luar biasa Villa yang telah membawa mereka ke dalam persaingan gelar Liga Premier. Tim Emery akan menghadapi dua ujian berat selama periode liburan, bertandang ke Chelsea dan Arsenal untuk mengakhiri tahun 2025. Mereka kemudian akan memulai tahun baru di kandang melawan Nottingham Forest dan tandang ke Crystal Palace.
