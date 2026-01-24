Getty Images Sport
Man United Waspadai 3 Gelandang Potensial Incaran Mereka Lebih Pilih Klub Lain
Anderson jadi pusat perebutan transfer
Anderson telah berkembang pesat untuk Forest musim ini, dan penampilannya telah menarik minat dari raksasa Manchester. Sementara Chelsea juga dikaitkan dengan minat pada pemain berusia 23 tahun itu, gelandang ini diperkirakan akan menjadi pusat perebutan transfer antara United dan City musim panas ini.
Kedua tim sedang mencari untuk membangun kembali lini tengah masing-masing di akhir musim, dengan United menyusun daftar tiga pemain dalam upaya mereka untuk memperkuat area kunci musim panas ini. Carlos Baleba, yang sangat dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford tahun lalu, termasuk dalam daftar, begitu juga pasangan Inggris Adam Wharton dan Anderson.
City juga diperkirakan akan terjun ke pasar untuk memperkuat lini tengah di tengah kekhawatiran atas kebugaran jangka panjang Rodri. Pemenang Ballon d'Or itu mengalami cedera ACL serius dalam hasil imbang 2-2 City dengan Arsenal pada September 2024 dan serangkaian masalah telah membuat pemain internasional Spanyol itu hanya tampil enam kali sebagai starter liga untuk Cityzens musim ini.
Dan meskipun kedua tim tertarik pada Anderson, sebuah laporan di the i Paper menyatakan bahwa United yakin mereka tahu tim mana yang akan menjadi tujuan mantan pemain Newcastle itu pada akhir musim.
Pilihan transfer Anderson terungkap
"Ada keyakinan yang berkembang bahwa Anderson akan menolak United untuk pindah ke rival Manchester City," kata laporan tersebut. Berita ini akan menjadi pukulan bagi United, yang diharapkan akan mengalami perombakan besar di lini tengah pada musim libur.
Casemiro dan United pada hari Kamis mengonfirmasi bahwa pemain Brasil tersebut akan meninggalkan klub setelah kontraknya saat ini berakhir pada akhir musim. "Casemiro akan meninggalkan Manchester United musim panas ini, setelah kontraknya berakhir," bunyi pernyataan di situs resmi United minggu ini. "Gelandang legendaris ini telah menikmati empat musim di klub, bermain dalam 146 pertandingan dan mencetak 21 gol hingga saat ini."
Sementara itu, Casemiro menambahkan: "Saya akan membawa Manchester United dalam hidup saya selamanya." Ada juga kekhawatiran mengenai masa depan Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte di Old Trafford, dengan yang pertama menjadi subjek ketertarikan dari Al-Hilal musim panas lalu.
Sisi Pro Liga Saudi membuat tawaran menggiurkan untuk kapten United, yang menolak ketertarikan dari Timur Tengah untuk tetap di Old Trafford. Namun, United ingin mengadakan pembicaraan dengan Fernandes sebelum Piala Dunia untuk menentukan apakah gelandang tersebut ingin tetap di Manchester.
Ugarte juga dikaitkan dengan keluarnya Januari, dengan raksasa Belanda Ajax dilaporkan tertarik untuk meminjam pemain Uruguay tersebut untuk sisa musim.
Mainoo siap untuk kontrak baru
Sementara Casemiro akan pergi di musim panas, dan tanda tanya masih ada mengenai masa depan Fernandes dan Ugarte, Kobbie Mainoo diharapkan menandatangani kontrak baru dengan United. Kontrak pemain internasional Inggris ini akan berakhir pada tahun 2027, meskipun United memiliki opsi untuk memperpanjangnya satu tahun lagi.
Pemain berusia 20 tahun ini sangat dikaitkan dengan kepindahan dari Old Trafford bulan ini setelah ia tidak disukai oleh mantan bos Ruben Amorim. Namun, kepergian Amorim pada awal Januari membuka jalan bagi Mainoo untuk kembali ke tim utama.
Mainoo memulai pertandingan liga pertamanya musim ini akhir pekan lalu saat United mengalahkan rivalnya City 2-0 di Old Trafford. Gol-gol dari Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu di babak kedua membuat United berhasil meraih kemenangan penuh dalam derby Manchester, meskipun tim asuhan Michael Carrick seharusnya menang lebih banyak. Faktanya, United melihat tiga golnya dianulir karena offside dan dua kali mengenai tiang dalam penampilan dominan di kandang sendiri.
Kesulitan City pada 2026
Sementara United akan merasa terdorong oleh kemenangan mereka atas City minggu lalu, Cityzens sedang mengalami awal yang sulit di tahun 2026. Pep Guardiola hanya mengawasi dua kemenangan tahun ini, salah satunya adalah kemenangan 10-1 atas tim liga bawah Exeter di Piala FA.
Dan City mengalami kekalahan mengejutkan 3-1 dari tim Norwegia Bodo/Glimt di Liga Champions pada Selasa malam. Guardiola akan berharap untuk kembali ke jalur kemenangan dalam kunjungan hari Sabtu melawan klub terbawah Liga Premier Wolves.
