Man United Waspadai 3 Gelandang Potensial Incaran Mereka Lebih Pilih Klub Lain

Anderson telah berkembang pesat untuk Forest musim ini, dan penampilannya telah menarik minat dari raksasa Manchester. Sementara Chelsea juga dikaitkan dengan minat pada pemain berusia 23 tahun itu, gelandang ini diperkirakan akan menjadi pusat perebutan transfer antara United dan City musim panas ini.

Kedua tim sedang mencari untuk membangun kembali lini tengah masing-masing di akhir musim, dengan United menyusun daftar tiga pemain dalam upaya mereka untuk memperkuat area kunci musim panas ini. Carlos Baleba, yang sangat dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford tahun lalu, termasuk dalam daftar, begitu juga pasangan Inggris Adam Wharton dan Anderson.

City juga diperkirakan akan terjun ke pasar untuk memperkuat lini tengah di tengah kekhawatiran atas kebugaran jangka panjang Rodri. Pemenang Ballon d'Or itu mengalami cedera ACL serius dalam hasil imbang 2-2 City dengan Arsenal pada September 2024 dan serangkaian masalah telah membuat pemain internasional Spanyol itu hanya tampil enam kali sebagai starter liga untuk Cityzens musim ini.

Dan meskipun kedua tim tertarik pada Anderson, sebuah laporan di the i Paper menyatakan bahwa United yakin mereka tahu tim mana yang akan menjadi tujuan mantan pemain Newcastle itu pada akhir musim.