Rating Pemain Man City Vs Bodo/Glimt: Rodri Kartu Merah & Erling Haaland Tumpul, Pertahanan Bencana Bikin City Malu Besar Di Liga Champions

Penyerang tengah Kasper Hogh, yang sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Norwich City pada hari itu, membawa tuan rumah ke alam mimpi lewat dua gol cepat di pertengahan babak pertama, sebelum tembakan keras Jens Petter Hauge setelah jeda mengubah skor menjadi 3-0. Rayan Cherki membalas untuk City, namun kartu merah Rodri merusak harapan comeback. City kini terancam terlempar dari delapan besar dan berpotensi harus melalui play-off untuk memastikan tempat di fase gugur.

City masih terlihat terguncang oleh kekalahan telak di derbi Manchester dan nyaris tertinggal di menit ketiga lewat serangan balik cepat Bodo. Pasukan Guardiola kemudian mulai mengendalikan permainan dengan operan-operan pendek, tetapi seperti halnya hari Sabtu di Old Trafford, mereka rentan karena garis pertahanan tinggi dan lini belakang yang minim pengalaman.

Max Alleyne gagal menghentikan umpan terobosan yang membuat Bodo unggul jumlah pemain dalam serangan balik. Ole Didrik Blomberg memberi umpan silang kepada Hogh untuk menyundul bola melewati sela-sela kaki Gianluigi Donnarumma. Kurang dari dua menit kemudian, Bodo mencetak gol lagi. Alleyne kembali bersalah karena kesulitan mengantisipasi bola memantul, membiarkan Blomberg memberi umpan kepada Hogh sekali lagi.

Erling Haaland membuang dua peluang emas untuk membalas sebelum jeda. Malam impian Bodo menjadi lebih indah ketika Hauge mencetak gol luar biasa; mengambil bola di dekat garis tepi, melewati dua pemain, lalu melepaskan tembakan melengkung ke pojok atas gawang dari luar kotak penalti.

Bodo segera ditarik kembali membumi saat Cherki memperkecil ketertinggalan, tetapi pemandangan Rodri diganjar kartu merah karena dua kartu kuning ceroboh dalam rentang 54 detik membuat tim Skandinavia itu kembali ke jalur untuk meraih kemenangan perdana di Liga Champions.

