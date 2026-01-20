City Bodo ratings gfxGetty
Rating Pemain Man City Vs Bodo/Glimt: Rodri Kartu Merah & Erling Haaland Tumpul, Pertahanan Bencana Bikin City Malu Besar Di Liga Champions

Manchester City "membeku" di Lingkaran Arktik usai kalah 3-1 dari Bodo/Glimt di Liga Champions. Mimpi buruk di Norwegia kian parah saat Rodri dikartu merah di babak kedua. Gelandang Spanyol itu akan absen pada laga penentu melawan Galatasaray, yang kini menjadi partai wajib menang bagi pasukan Pep Guardiola demi lolos otomatis ke 16 besar.

Penyerang tengah Kasper Hogh, yang sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Norwich City pada hari itu, membawa tuan rumah ke alam mimpi lewat dua gol cepat di pertengahan babak pertama, sebelum tembakan keras Jens Petter Hauge setelah jeda mengubah skor menjadi 3-0. Rayan Cherki membalas untuk City, namun kartu merah Rodri merusak harapan comeback. City kini terancam terlempar dari delapan besar dan berpotensi harus melalui play-off untuk memastikan tempat di fase gugur.

City masih terlihat terguncang oleh kekalahan telak di derbi Manchester dan nyaris tertinggal di menit ketiga lewat serangan balik cepat Bodo. Pasukan Guardiola kemudian mulai mengendalikan permainan dengan operan-operan pendek, tetapi seperti halnya hari Sabtu di Old Trafford, mereka rentan karena garis pertahanan tinggi dan lini belakang yang minim pengalaman.

Max Alleyne gagal menghentikan umpan terobosan yang membuat Bodo unggul jumlah pemain dalam serangan balik. Ole Didrik Blomberg memberi umpan silang kepada Hogh untuk menyundul bola melewati sela-sela kaki Gianluigi Donnarumma. Kurang dari dua menit kemudian, Bodo mencetak gol lagi. Alleyne kembali bersalah karena kesulitan mengantisipasi bola memantul, membiarkan Blomberg memberi umpan kepada Hogh sekali lagi.

Erling Haaland membuang dua peluang emas untuk membalas sebelum jeda. Malam impian Bodo menjadi lebih indah ketika Hauge mencetak gol luar biasa; mengambil bola di dekat garis tepi, melewati dua pemain, lalu melepaskan tembakan melengkung ke pojok atas gawang dari luar kotak penalti.

Bodo segera ditarik kembali membumi saat Cherki memperkecil ketertinggalan, tetapi pemandangan Rodri diganjar kartu merah karena dua kartu kuning ceroboh dalam rentang 54 detik membuat tim Skandinavia itu kembali ke jalur untuk meraih kemenangan perdana di Liga Champions.

GOAL memberikan rating pemain City dari Aspmyra Stadion...

  • FBL-EUR-C1-BODOE GLIMT-MAN CITYAFP

    Kiper & Bek

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Mengalami malam yang berat setelah penampilan gemilangnya di Old Trafford, membiarkan sundulan Hogh lolos di sela kakinya sebelum gagal menutup ruang untuk menghentikan gol kedua sang striker. Dia mencegah keadaan menjadi lebih buruk dengan penyelamatan impresif menggunakan kakinya di babak kedua dan masa injury time.

    Rayan Ait-Nouri (4/10):

    Kesulitan di peran asing sebagai bek kanan. Tidak kembali tepat waktu untuk gol kedua, sementara ia hanya terpaku melihat bola pada gol pertama padahal seharusnya menjaga Hogh.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Tak berdaya menghentikan gelombang serangan Bodo, meski ia bukan pelaku utama kesalahan tersebut.

    Max Alleyne (3/10):

    Kurangnya pengalaman terlihat jelas dalam dua pertandingan terakhir setelah awal yang menjanjikan sekembalinya dari masa peminjaman di Watford. Bersalah atas dua gol pertama dan juga membuang peluang bagus lewat sundulan dari sepak pojok.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Dua gol awal datang dari sisi kirinya, meski sebenarnya ia bek City paling kompeten. Menunjukkan skill halus untuk assist gol Cherki.

  • FBL-EUR-C1-BODOE GLIMT-MAN CITYAFP

    Gelandang

    Rico Lewis (5/10):

    Menjadi starter di lini tengah setelah diacak-acak penyerang United saat jadi bek kanan, dan nasibnya tak jauh lebih baik di sini, memberi sedikit kontrol bagi City.

    Rodri (3/10):

    Salah satu performa terburuknya untuk City, menyusul penampilan buruk lainnya di Old Trafford. Terus-menerus kehilangan bola, termasuk dalam proses gol ketiga Bodo, dan memperburuk situasi dengan perilaku nekat yang berujung kartu merah.

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Ini adalah pertandingan di mana City benar-benar merindukan Bernardo Silva karena pemain Belanda ini tidak menawarkan keamanan seperti sang kapten. Nyaris mencetak gol saat tembakannya melebar tipis di tiang dekat.

  • FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Penyerang

    Rayan Cherki (6/10):

    Bertanggung jawab atas sedikit momen cerah yang diciptakan City, termasuk gol mereka.

    Erling Haaland (4/10):

    Kepulangan yang mengerikan ke tanah airnya bagi pemain yang sedang mengalami salah satu periode terburuk dalam kariernya di City. Menendang angin pada peluang bersih di babak pertama, lalu gagal mengenai sasaran dengan upaya yang lumayan, sebelum melambungkan peluang ketiga di kemudian waktu.

    Phil Foden (5/10):

    Gagal terhubung dengan rekan sesama penyerang atau memberikan City kendali di lini tengah.

  • FBL-EUR-C1-BODOE GLIMT-MAN CITYAFP

    Pergantian & Manajer

    Omar Marmoush (5/10):

    Memberi City sedikit jalan keluar di sisi kiri, tetapi terlalu sedikit dan terlambat mengingat mereka kalah jumlah pemain.

    Pep Guardiola (4/10):

    Hari buruk lainnya bagi sang pelatih dari sudut pandang taktis sebagaimana ia kembali mengatur timnya untuk gagal dengan garis pertahanan tinggi melawan musuh yang terkenal cepat. Melakukan empat perubahan dari laga derbi tetapi entah bagaimana tetap mempercayai Foden dan Rodri, sementara memainkan Ait-Nouri di kanan berakhir bencana.

