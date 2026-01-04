Man City Harus Sabar! Bos Bournemouth Beri Kabar Terbaru Antoine Semenyo Jelang Transfer £65 Juta

Iraola ditanya tentang Semenyo setelah kekalahan dari Arsenal dan memberikan pembaruan berikut.

Dia mengatakan kepada BBC Sport: "Situasinya belum berubah. Saya berharap dia bermain di pertandingan berikutnya. Ada banyak rumor, saya tidak bisa mengendalikannya. Antoine adalah pemain kami dan sampai saya diberi tahu dia bukan lagi pemain kami, dia akan terus bermain."

Bos Bournemouth itu juga berbicara tentang kekalahan timnya dari Arsenal, menambahkan: "Ini adalah perasaan yang sering kami alami akhir-akhir ini. Kami melakukan banyak hal baik tetapi pulang dengan satu poin atau tanpa poin. Hari ini kami kebobolan tiga gol melawan Arsenal tetapi mereka tidak memiliki banyak peluang."

"Secara keseluruhan itu adalah pertandingan yang cukup seimbang, kami lebih baik di babak pertama tetapi Arsenal lebih unggul di babak kedua. Sangat sulit untuk mencetak dua gol melawan Arsenal tetapi menyelesaikannya tanpa poin itu membuat frustrasi."

"Kami harus sangat bagus untuk mendapatkan hanya satu poin. Arsenal menemukan cara untuk memenangkannya dan itu sangat merugikan kami. Saya cukup tidak senang dengan wasit. Gol ketiga berasal dari tendangan bebas yang seharusnya bukan tendangan bebas. Kami mengajukan protes karena kami merasa dia membuat kesalahan [meniup peluit akhir saat Semenyo menguasai bola di akhir laga]."