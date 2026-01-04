Getty/GOAL
Man City Harus Sabar! Bos Bournemouth Beri Kabar Terbaru Antoine Semenyo Jelang Transfer £65 Juta
Man City Semakin Dekat dengan Semenyo
Semenyo diperkirakan akan memastikan kepindahannya ke Manchester City pada jendela transfer Januari. Kesepakatan untuk membawa penyerang tersebut ke Etihad Stadium diyakini telah disetujui secara prinsip, di mana Semenyo dikabarkan sangat ingin saga transfer ini segera selesai.
Namun, Manchester City mungkin masih harus menunggu sedikit lebih lama untuk meresmikan perekrutan Semenyo. Iraola menegaskan bahwa kesepakatan itu belum tuntas dan pemain berusia 25 tahun itu belum memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub.
Bournemouth Beri Kabar Terbaru
Iraola ditanya tentang Semenyo setelah kekalahan dari Arsenal dan memberikan pembaruan berikut.
Dia mengatakan kepada BBC Sport: "Situasinya belum berubah. Saya berharap dia bermain di pertandingan berikutnya. Ada banyak rumor, saya tidak bisa mengendalikannya. Antoine adalah pemain kami dan sampai saya diberi tahu dia bukan lagi pemain kami, dia akan terus bermain."
Bos Bournemouth itu juga berbicara tentang kekalahan timnya dari Arsenal, menambahkan: "Ini adalah perasaan yang sering kami alami akhir-akhir ini. Kami melakukan banyak hal baik tetapi pulang dengan satu poin atau tanpa poin. Hari ini kami kebobolan tiga gol melawan Arsenal tetapi mereka tidak memiliki banyak peluang."
"Secara keseluruhan itu adalah pertandingan yang cukup seimbang, kami lebih baik di babak pertama tetapi Arsenal lebih unggul di babak kedua. Sangat sulit untuk mencetak dua gol melawan Arsenal tetapi menyelesaikannya tanpa poin itu membuat frustrasi."
"Kami harus sangat bagus untuk mendapatkan hanya satu poin. Arsenal menemukan cara untuk memenangkannya dan itu sangat merugikan kami. Saya cukup tidak senang dengan wasit. Gol ketiga berasal dari tendangan bebas yang seharusnya bukan tendangan bebas. Kami mengajukan protes karena kami merasa dia membuat kesalahan [meniup peluit akhir saat Semenyo menguasai bola di akhir laga]."
Guardiola Irit Bicara soal Potensi Transfer
Manajer Manchester City Pep Guardiola juga ditanya tentang Semenyo tetapi tidak banyak bicara ketika ditanya tentang spekulasi tersebut pada akhir Desember.
Dia berkata: "Saya harus berhati-hati dengan apa yang saya katakan. Saya tidak tahu berita apa pun tentang apa pun saat ini. Maaf, saya tidak punya kabar apa pun. Itulah sebabnya saya katakan kemarin sebelum dan pada hari pertandingan – jendela transfer benar-benar ditutup saat ini."
Semenyo Disebut 'Pantas' Pindah
Legenda Liga Primer Alan Shearer memperkirakan Semenyo akan pindah dan merasa dia pantas mendapatkan kesempatannya di klub besar.
Dia mengatakan kepada Betfair: "Semenyo pemain yang sangat bagus. Dia memiliki awal musim yang hebat, saya ingat dua golnya di Anfield pada malam pertama, dan ketika Liverpool, Chelsea, dan City mengejar Anda, Anda melakukan sesuatu yang benar."
"City adalah opsi yang bagus; dia akan pergi ke Pep dan klub yang sangat sukses. Dengan bakat yang mereka miliki: Doku, Savinho, Foden, dan Cherki, itu luar biasa. Apakah dia bermain setiap minggu, kita harus menunggu dan melihat. Dia bekerja keras untuk sampai ke posisinya sekarang. Anda harus memuji dia. Kesenangan dimulai sekarang dalam hal memenangkan trofi dan bekerja dengan manajer terbaik yang pernah kita lihat. Dia pantas mendapatkannya."
Apa Selanjutnya?
Manchester City akan memainkan pertandingan pertama mereka di tahun 2026 pada Minggu saat menghadapi Chelsea.
The Blues datang ke pertandingan setelah berpisah dengan manajer Enzo Maresca dan tanpa gelandang bintang Moises Caicedo karena skorsing. City berharap bisa meraih tiga poin penuh untuk memangkas jarak di puncak klasemen dengan Arsenal menyusul kemenangan The Gunners atas Bournemouth.
