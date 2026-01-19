Terhitung Anak Baru Di Man City, Gianluigi Donnarumma Diklaim Bakal Bikin Transfer Kejutan Pulang Ke Serie A?

Dalam sebuah pengungkapan yang kemungkinan akan mengejutkan di Etihad Stadium, perwakilan Donnarumma secara terbuka menggoda dengan ide penjaga gawang tersebut meninggalkan City untuk kembali ke Italia. Penjaga gawang berusia 26 tahun ini baru saja menyelesaikan kepindahannya yang berprofil tinggi dari Paris Saint-Germain ke juara Liga Premier musim panas lalu, sebuah transfer yang dirancang untuk memperkuat dominasi pertahanan City selama dekade berikutnya. Namun, komentar yang dibuat oleh agennya menunjukkan bahwa Donnarumma sudah merindukan tanah airnya.

Berbicara dalam wawancara dengan penyiar Italia Rai, Raiola memberikan penilaian yang jujur tentang setengah musim pertama Donnarumma di Manchester. Sementara ia menekankan bahwa penjaga gawang tersebut beradaptasi dengan baik dengan ketatnya sepak bola Inggris dan senang dengan proyek olahraga di bawah Pep Guardiola, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap membuka peluang untuk keluar di masa depan.

"Hari ini di Manchester City, dia menemukan ketenangan dengan tim dan lingkungan, dan dia sangat menyukai proyeknya. Dia juga mulai memahami kejuaraan Inggris," jelas Raiola. "Hari itu dia bercanda padaku bahwa bermain di sana lima atau enam tahun adalah petualangan, tapi itu hanya lelucon... Namun, jika ada kesempatan untuk kembali ke Italia, kami pasti akan mengambilnya."