Getty Images Sport
Terhitung Anak Baru Di Man City, Gianluigi Donnarumma Diklaim Bakal Bikin Transfer Kejutan Pulang Ke Serie A?
Agen Raiola membuka peluang kembali ke Serie A dengan cepat
Dalam sebuah pengungkapan yang kemungkinan akan mengejutkan di Etihad Stadium, perwakilan Donnarumma secara terbuka menggoda dengan ide penjaga gawang tersebut meninggalkan City untuk kembali ke Italia. Penjaga gawang berusia 26 tahun ini baru saja menyelesaikan kepindahannya yang berprofil tinggi dari Paris Saint-Germain ke juara Liga Premier musim panas lalu, sebuah transfer yang dirancang untuk memperkuat dominasi pertahanan City selama dekade berikutnya. Namun, komentar yang dibuat oleh agennya menunjukkan bahwa Donnarumma sudah merindukan tanah airnya.
Berbicara dalam wawancara dengan penyiar Italia Rai, Raiola memberikan penilaian yang jujur tentang setengah musim pertama Donnarumma di Manchester. Sementara ia menekankan bahwa penjaga gawang tersebut beradaptasi dengan baik dengan ketatnya sepak bola Inggris dan senang dengan proyek olahraga di bawah Pep Guardiola, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap membuka peluang untuk keluar di masa depan.
"Hari ini di Manchester City, dia menemukan ketenangan dengan tim dan lingkungan, dan dia sangat menyukai proyeknya. Dia juga mulai memahami kejuaraan Inggris," jelas Raiola. "Hari itu dia bercanda padaku bahwa bermain di sana lima atau enam tahun adalah petualangan, tapi itu hanya lelucon... Namun, jika ada kesempatan untuk kembali ke Italia, kami pasti akan mengambilnya."
- Getty Images Sport
Upah astronomi menjadi hambatan utama
Kenyataan finansial dari langkah seperti itu membuatnya hampir tidak mungkin bagi klub-klub Italia dalam iklim ekonomi saat ini. Kepindahan Donnarumma ke City melibatkan paket finansial yang menempatkannya di puncak penghasilan dalam olahraga ini.
Rincian kesepakatan yang diselesaikan musim panas lalu menggambarkan ketimpangan antara kekuatan belanja Premier League dan seluruh Eropa. City membayar biaya transfer sebesar €35 juta kepada PSG, tetapi syarat pribadi pemain tersebut yang benar-benar mencengangkan. Donnarumma menandatangani kontrak lima tahun yang berlangsung hingga 30 Juni 2030, yang dilaporkan menjaminnya sekitar €80 juta dalam gaji tetap saja sepanjang durasi kontrak.
Gajinya dimulai dari €15 juta net per musim yang sangat tinggi dan akan meningkat secara bertahap, mencapai €18 juta net untuk musim 2029-30. Selain itu, kontrak tersebut mencakup opsi untuk diperpanjang hingga 2031, yang akan membuat gajinya mencapai puncak di €19 juta untuk musim tambahan itu.
Klausul kontrak unik: Clean sheet dihargai seperti gol
Memperumitkan strategi keluar potensial adalah struktur bonus menguntungkan yang telah disisipkan City ke dalam kontrak Donnarumma. Klub telah memberikan insentif performa dengan paket tambahan senilai tambahan €3 juta per musim, dirancang untuk menjaga motivasi pemain Italia itu di semua kompetisi.
Pada dasarnya, ini adalah "bonus gol" yang diterapkan pada penjaga gawang: menjaga pintu tetap tertutup, dan pembayaran terjamin. Struktur ini menunjukkan betapa tinggi City menilai kontribusinya dan betapa berkomitmennya mereka untuk mempertahankannya sebagai nomor satu mereka. Ini juga berfungsi sebagai ikatan finansial lain ke Manchester; meninggalkan paket yang begitu komprehensif untuk kembali ke Italia akan membutuhkan pengorbanan finansial yang luar biasa.
- Getty Images Sport
Juventus dan Inter dalam siaga merah meskipun realitas keuangan
Meskipun biaya yang melarang, hanya saran untuk kembali sudah memicu spekulasi yang melibatkan klub-klub terbesar di Italia. Sebelum City membuat langkah tegas mereka musim panas lalu, baik Juventus maupun Inter dilaporkan telah menanyakan ketersediaan Donnarumma ketika hubungannya dengan PSG memburuk.
Inter, yang mencari pewaris jangka panjang di bawah mistar, dan Juventus, yang secara historis mendambakan kiper nomor satu Italia, tetap menjadi tujuan paling mungkin jika kepindahan pernah terjadi. Komentar Raiola secara efektif telah memberi peringatan kepada klub-klub ini: pemain bersedia, bahkan jika keuangan saat ini menghalangi.
Meskipun kepindahan pada Januari atau bahkan musim panas 2026 tampak sangat optimis, benih telah ditanam. Jika dominasi City goyah, atau jika Donnarumma memutuskan bahwa gaya hidup lebih penting dari saldo banknya, raksasa Italia akan menunggu di sayap untuk membawa pulang pahlawan nasional tersebut.
Iklan