Man City Dicoret! Gary Neville Tunjuk Satu-Satunya Tim Yang Bisa Hentikan Arsenal Merebut Gelar Premier League Musim Ini
Neville masih menganggap Gunners bisa memenangkan gelar
Mantan bek Inggris sekali lagi mengklaim bahwa dia masih percaya bahwa Arsenal adalah tim yang harus dikalahkan tahun ini, karena dia menganggap mereka sebagai favorit untuk memenangkan gelar liga berkat skuad kuat yang dimiliki Mikel Arteta. Neville sebelumnya mengungkapkan berapa banyak poin yang perlu diamankan Arsenal untuk meraih gelar tersebut, seperti yang dia katakan di Gary Neville Podcast: "Ini harus mereka, bukan? Ini harus menjadi tahun mereka. Ini adalah musim keempat berturut-turut saya memprediksi mereka untuk memenangkan liga, tetapi mereka tidak harus lebih baik, mereka mengulangi tingkat konsistensi mereka, dan itu semua yang harus mereka lakukan tahun ini untuk memenangkan liga. Mereka tidak harus mendapatkan 100 poin, mereka tidak harus mendapatkan bahkan 90 atau 95 poin untuk memenangkan liga, pertengahan 80-an, akhir 80-an akan memenangkan gelar ini untuk mereka, dan mereka bisa melakukannya.
"Saya sebutkan sebelumnya tentang tim-tim lain yang tidak konsisten dan tidak dapat diandalkan, itu bukan tim Arsenal ini. Mereka sangat dapat diandalkan. Anda bisa mempercayai mereka. Cara mereka bertahan sangat fantastis. Mereka selalu saling menjaga. Mereka tidak kebobolan gol. Mereka memiliki ancaman di depan dalam berbagai area. Mereka tidak memiliki penyerang tengah yang sensasional, tetapi mereka memiliki pemain depan yang kuat yang jujur sepanjang hari, dan itu bisa menguntungkan mereka. Mereka memiliki [Eberechi] Eze, mereka punya [Noni] Madueke, [Gabriel] Martinelli, [Leandro] Trossard, banyak pemain yang bisa menyumbangkan gol. Mereka punya [Declan] Rice yang jelas dapat memberikan kontribusi dalam situasi bola mati. Mereka memiliki empat bek sayap yang fantastis dan tiga bek tengah yang sangat baik."
'‘Liverpool adalah satu-satunya tim'
Berbicara kepada NBC Sports, ikon United mengatakan: "Dengar, Arsenal bisa kehilangan gelar dari sini. Saya mengerti mengapa Mikel Arteta, para pemain Arsenal dan bahkan para penggemar akan meremehkan ide bahwa mereka harus memenangkannya musim ini. Tapi mereka adalah tim yang paling konsisten dan mereka sudah membangun ini selama tiga atau empat musim. Saya sebenarnya sudah memprediksi mereka untuk gelar ini selama tiga musim terakhir dan mereka jelas-jelas gagal. Saya pikir mereka seharusnya ada di sana musim lalu ketika Liverpool memenangkannya karena menurut saya jika Man City menurun, Arsenal harus menjadi tim yang melakukannya. Tidak akan banyak orang yang membuat alasan untuk Arsenal musim ini dan itu bukan saya yang memberikan tekanan kepada Arsenal, saya hanya berpikir mereka adalah tim terbaik di liga dan mereka memiliki skuad yang tepat. Ini baru November jadi gila untuk menyarankan Anda harus memenangkan liga dari sini – tapi mereka seharusnya melakukannya dan jika Anda bukan Mikel Arteta atau pemain Arsenal, Anda bisa mengatakan itu dengan cukup yakin.
"Alasan saya mengatakan saya yakin Arsenal akan memenangkan liga adalah karena Anda selalu memikirkan apa yang bisa menghentikan sebuah tim. Jika Liverpool kehilangan Virgil van Dijk atau Mohamed Salah di musim sebelumnya mereka akan mengalami masalah. Tapi saya tidak bisa memikirkan pemain mana pun yang mungkin hilang dari Arsenal sekarang dan itu berarti mereka akan kehilangan gelar… bahkan dua bek tengah karena ada rekrutan musim panas. Setiap posisi sudah tertutupi. Bukayo Saka adalah pemain itu di masa lalu tetapi Noni Madueke datang ketika dia cedera. Di mana-mana, mereka sudah digandakan dengan benar dengan tingkat kualitas yang sama atau hanya sedikit penurunan. Jadi siapa yang akan mengambilnya dari mereka? Arsenal harus mengalahkan diri mereka sendiri untuk tidak memenangkannya. Saya tidak berpikir Man City akan kembali ke level sebelumnya dan kembali menghadapi Arsenal. Pep Guardiola adalah seorang jenius tapi dia tidak memiliki pemain atau tim yang bermain di level yang dibutuhkan. Liverpool adalah satu-satunya tim tetapi mereka harus segera kembali ke jalur."
Liverpool kembali ke jalur kemenangan
The Reds akhirnya mengakhiri empat pertandingan kekalahan beruntun mereka di Liga Premier pada hari Sabtu saat mereka mengalahkan Aston Villa di kandang 2-0 untuk mengamankan tiga poin penting dan naik ke posisi ketiga di klasemen liga untuk sementara. Mohamed Salah akhirnya menemukan kembali ketajamannya saat ia memecahkan kebuntuan sebelum Ryan Gravenberch memastikan kemenangan untuk juara bertahan Inggris tersebut.
Bisakah Arsenal akhirnya membawa pulang Liga Premier?
Setelah mengalami kekecewaan di akhir musim dalam beberapa kampanye terakhir, Arsenal akhirnya terlihat seperti tim yang terorganisir dengan baik dan siap untuk terus melaju dan mengangkat gelar Premier League yang didambakan. Pada hari Sabtu, mereka mencatatkan kemenangan kesembilan berturut-turut di semua kompetisi melawan Burnley di liga dan unggul tujuh poin di puncak klasemen.
Selanjutnya, mereka akan menghadapi Slavia Praha dalam pertandingan tandang Liga Champions pada hari Selasa, sebelum bertandang ke Sunderland untuk pertandingan Premier League pada 8 November.
