Man City Dicoret! Gary Neville Tunjuk Satu-Satunya Tim Yang Bisa Hentikan Arsenal Merebut Gelar Premier League Musim Ini

Berbicara kepada NBC Sports, ikon United mengatakan: "Dengar, Arsenal bisa kehilangan gelar dari sini. Saya mengerti mengapa Mikel Arteta, para pemain Arsenal dan bahkan para penggemar akan meremehkan ide bahwa mereka harus memenangkannya musim ini. Tapi mereka adalah tim yang paling konsisten dan mereka sudah membangun ini selama tiga atau empat musim. Saya sebenarnya sudah memprediksi mereka untuk gelar ini selama tiga musim terakhir dan mereka jelas-jelas gagal. Saya pikir mereka seharusnya ada di sana musim lalu ketika Liverpool memenangkannya karena menurut saya jika Man City menurun, Arsenal harus menjadi tim yang melakukannya. Tidak akan banyak orang yang membuat alasan untuk Arsenal musim ini dan itu bukan saya yang memberikan tekanan kepada Arsenal, saya hanya berpikir mereka adalah tim terbaik di liga dan mereka memiliki skuad yang tepat. Ini baru November jadi gila untuk menyarankan Anda harus memenangkan liga dari sini – tapi mereka seharusnya melakukannya dan jika Anda bukan Mikel Arteta atau pemain Arsenal, Anda bisa mengatakan itu dengan cukup yakin.

"Alasan saya mengatakan saya yakin Arsenal akan memenangkan liga adalah karena Anda selalu memikirkan apa yang bisa menghentikan sebuah tim. Jika Liverpool kehilangan Virgil van Dijk atau Mohamed Salah di musim sebelumnya mereka akan mengalami masalah. Tapi saya tidak bisa memikirkan pemain mana pun yang mungkin hilang dari Arsenal sekarang dan itu berarti mereka akan kehilangan gelar… bahkan dua bek tengah karena ada rekrutan musim panas. Setiap posisi sudah tertutupi. Bukayo Saka adalah pemain itu di masa lalu tetapi Noni Madueke datang ketika dia cedera. Di mana-mana, mereka sudah digandakan dengan benar dengan tingkat kualitas yang sama atau hanya sedikit penurunan. Jadi siapa yang akan mengambilnya dari mereka? Arsenal harus mengalahkan diri mereka sendiri untuk tidak memenangkannya. Saya tidak berpikir Man City akan kembali ke level sebelumnya dan kembali menghadapi Arsenal. Pep Guardiola adalah seorang jenius tapi dia tidak memiliki pemain atau tim yang bermain di level yang dibutuhkan. Liverpool adalah satu-satunya tim tetapi mereka harus segera kembali ke jalur."