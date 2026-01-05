AFP
Man City Darurat Bek! Josko Gvardiol Divonis Patah Kaki, Pep Guardiola Pusing Tujuh Keliling
Gvardiol Menderita Patah Kaki
Gvardiol tidak dapat melanjutkan pertandingan hanya beberapa menit memasuki babak kedua setelah apa yang tampak seperti benturan yang tidak terlalu berbahaya saat berebut bola. Dia berhasil berjalan keluar tanpa tandu, meski harus dibantu oleh anggota tim medis City dan kapten Chelsea Reece James, yang sikap empatinya kemungkinan lahir dari pengalaman cedera buruknya sendiri di masa lalu.
Gvardiol tampak tersangkut kakinya di rumput, dan benturan itu kini terungkap telah menyebabkan kerusakan parah. Laporan medis dari City yang diterbitkan pada Senin mengonfirmasi "fraktur tibia" – dengan kata lain, pemain berusia 23 tahun itu mengalami patah kaki kanan (tulang kering).
Bintang Liverpool Alexander Isak baru-baru ini juga menderita cedera serupa, yakni patah tulang fibula.
Operasi Mendahului Absen Panjang
City juga mengonfirmasi bahwa Gvardiol akan menjalani operasi cedera tersebut dalam beberapa hari mendatang. Periode penilaian "masih berlangsung" dan tidak ada jangka waktu resmi kapan dia bisa kembali ke lapangan.
Namun, untuk bermain bagi Manchester City lagi musim ini akan membutuhkan pemulihan penuh dan rehabilitasi yang selesai dalam waktu kurang dari lima bulan. Semuanya akan bergantung pada tingkat keparahan masalah dan keberhasilan operasi.
Selain melewatkan pertandingan klub yang sangat penting saat City mencoba merebut kembali gelar Liga Primer dengan mengejar Arsenal, yang sama mengkhawatirkannya bagi Gvardiol secara pribadi adalah kemungkinan dampaknya pada impian Piala Dunia bersama Kroasia. Turnamen dimulai pada pertengahan Juni dan Kroasia, yang finis kedua dan ketiga dalam dua edisi terakhir, akan menghadapi Inggris, Panama, dan Ghana di Grup L.
City Dihantam Pukulan Bertubi-tubi
Ruben Dias keluar di kemudian waktu dalam pertandingan melawan Chelsea dan, menurut laporan Daily Mail, City sedang melakukan tes pada tingkat keparahan cedera ototnya. Tidak jelas berapa lama pemain internasional Portugal itu akan absen.
Akan tetapi, dengan John Stones yang menepi sejak awal Desember dan Manuel Akanji dipinjamkan ke Serie A, itu menyisakan Abdukodir Khusanov dan Nathan Ake sebagai satu-satunya bek tengah yang fit di skuad tim utama — bahkan beban kerja Ake harus dikelola dengan hati-hati karena masalah kebugaran yang berkelanjutan. Vitor Reis dan Juma Bah saat ini dipinjamkan ke Girona dan Nice.
Sebagai langkah darurat, City telah memanggil kembali pemain berusia 20 tahun, Max Alleyne, dari masa peminjaman di Watford. Dia mengukir 16 penampilan Championship untuk Hornets selama paruh pertama musim, 14 di antaranya sebagai starter, dan telah mewakili Inggris di berbagai kelompok usia hingga level U-21. Namun, dia belum pernah tampil di tim utama untuk City.
Guehi Jadi Target di Bursa Januari
Meski mata City bulan ini tertuju untuk menyelesaikan kesepakatan £65 juta ($88 juta) untuk penyerang Bournemouth Antoine Semenyo, perkembangan seputar Gvardiol dan Dias memaksa mereka untuk mempertimbangkan terjun ke pasar transfer demi bek tengah juga. City sudah dikaitkan dengan kapten Crystal Palace Marc Guehi, tetapi segalanya sekarang bisa dipercepat.
Guehi, yang hampir bergabung dengan Liverpool pada September, kontraknya habis pada akhir musim ini dan Palace menghadapi risiko kehilangan pemain internasional Inggris itu sebagai agen bebas jika mereka tidak menjualnya sekarang.
Awalnya diperkirakan City akan menunggu informasi tentang Gvardiol dan Dias sebelum membuat keputusan tentang Guehi. Namun dengan kembalinya Gvardiol dalam waktu dekat tampaknya mustahil, City mungkin terpaksa bertindak atau mengambil risiko memainkan paruh kedua musim dengan hampir tanpa pelapis pertahanan.
