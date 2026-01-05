Man City Darurat Bek! Josko Gvardiol Divonis Patah Kaki, Pep Guardiola Pusing Tujuh Keliling

Gvardiol tidak dapat melanjutkan pertandingan hanya beberapa menit memasuki babak kedua setelah apa yang tampak seperti benturan yang tidak terlalu berbahaya saat berebut bola. Dia berhasil berjalan keluar tanpa tandu, meski harus dibantu oleh anggota tim medis City dan kapten Chelsea Reece James, yang sikap empatinya kemungkinan lahir dari pengalaman cedera buruknya sendiri di masa lalu.

Gvardiol tampak tersangkut kakinya di rumput, dan benturan itu kini terungkap telah menyebabkan kerusakan parah. Laporan medis dari City yang diterbitkan pada Senin mengonfirmasi "fraktur tibia" – dengan kata lain, pemain berusia 23 tahun itu mengalami patah kaki kanan (tulang kering).

Bintang Liverpool Alexander Isak baru-baru ini juga menderita cedera serupa, yakni patah tulang fibula.