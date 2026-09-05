Direktur teknik Barcelona, Hansi Flick terus menguji salah satu bintangnya di posisi bek tengah, selama latihan menjelang laga melawan Valencia, dalam langkah yang mengungkap keinginan pelatih Jerman itu untuk menemukan solusi internal bagi opsi pertahanannya yang terbatas.
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Mampukah dia mengubah jalan musimnya? Ujian baru untuk bintang Barcelona sebelum menghadapi Valencia
Pengalaman baru: momen yang mencuri perhatian
Barcelona telah mengakhiri kerja sama dengan dua bek, yakni Ronald Araujo dan Alvaro Cortes, pada musim panas ini, namun mereka tidak mendatangkan pemain baru untuk menggantikan keduanya.
Dengan demikian, Pau Cubarsi, Gerard Martin, dan Andreas Christensen menjadi satu-satunya pilihan alami Flick di jantung pertahanan, sementara Eric Garcia dan Kounde masing-masing dapat bermain di posisi tersebut, dengan kemungkinan jasa mereka juga dibutuhkan di posisi bek kanan, atau dalam kasus Eric Garcia, di lini tengah juga.
Menurut surat kabar "Sport", Flick menggunakan Kounde di posisi bek tengah selama sesi latihan terakhir menjelang laga melawan Valencia, meskipun penampilan terbaik pemain asal Prancis itu bersama Barcelona dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak tampak di posisi bek kanan.
Percobaan ini tidak merupakan perubahan radikal dari sisi teknis, sebab Kounde terbiasa bermain di jantung pertahanan dan memiliki pengalaman besar di posisi tersebut, tetapi waktunya lah yang membuatnya menarik perhatian.
Fleksibilitas memberi Flick opsi tambahan
Barcelona berupaya membentuk tim yang mampu bersaing di semua kompetisi, sehingga fleksibilitas pertahanan menjadi elemen penting sepanjang musim yang panjang.
Kemampuan Kounde untuk bermain sebagai bek kanan sekaligus bek tengah dapat memberikan Flick ruang lebih besar untuk melakukan rotasi, tanpa perlu mengubah struktur tim secara signifikan.
Opsi ini juga bisa bermanfaat dalam pertandingan-pertandingan yang menuntut Barcelona untuk memiliki lebih banyak kekuatan fisik, kecepatan dalam serangan balik, atau kemampuan bertahan satu lawan satu di lini belakang.
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Persaingan yang bisa membentuk ulang lini pertahanan
Koundé tidak memulai musim ini sebagai pilihan utama yang pasti, hal yang membuka pertanyaan mengenai cara Flick berencana memanfaatkannya, namun itu tidak berarti pentingnya dirinya menurun.
Sebaliknya, kemampuannya bermain di dua posisi bisa menjadi salah satu kekuatan terbesarnya, sebab pemain yang mampu mengisi dua posisi dengan level tinggi merupakan aset besar seiring menumpuknya cedera, hukuman larangan bermain, dan tekanan pertandingan.
Koundé perlu mengembalikan performa terbaiknya bersama Barcelona musim ini, dan tantangannya adalah kemampuan untuk memulihkan level sebelumnya serta kembali memantapkan diri dalam susunan pemain, terlepas dari posisi yang akan diisinya.
Flick menghargai para pemain bertahan yang mampu menghadapi tekanan serangan dan area luas di belakang lini pertahanan, sebuah karakteristik yang cocok dengan Koundé, terutama berkat kecepatan dan kemampuannya bertahan jauh dari kotak penaltinya.
Poin yang masih menjadi tanda tanya adalah kemampuan bek asal Prancis itu untuk kembali ke level yang menjadikannya salah satu bek paling menjanjikan di dunia selama masanya bersama Sevilla dan awal kariernya di Barcelona.
Keputusan akhir tetap berada di tangan Flick, dan apakah ia akan menurunkan Koundé di jantung pertahanan bersama Cubarsí menghadapi Valencia, serta bagaimana penampilannya di posisi tersebut sepanjang pertandingan.
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