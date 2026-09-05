Barcelona telah mengakhiri kerja sama dengan dua bek, yakni Ronald Araujo dan Alvaro Cortes, pada musim panas ini, namun mereka tidak mendatangkan pemain baru untuk menggantikan keduanya.

Dengan demikian, Pau Cubarsi, Gerard Martin, dan Andreas Christensen menjadi satu-satunya pilihan alami Flick di jantung pertahanan, sementara Eric Garcia dan Kounde masing-masing dapat bermain di posisi tersebut, dengan kemungkinan jasa mereka juga dibutuhkan di posisi bek kanan, atau dalam kasus Eric Garcia, di lini tengah juga.

Menurut surat kabar "Sport", Flick menggunakan Kounde di posisi bek tengah selama sesi latihan terakhir menjelang laga melawan Valencia, meskipun penampilan terbaik pemain asal Prancis itu bersama Barcelona dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak tampak di posisi bek kanan.

Percobaan ini tidak merupakan perubahan radikal dari sisi teknis, sebab Kounde terbiasa bermain di jantung pertahanan dan memiliki pengalaman besar di posisi tersebut, tetapi waktunya lah yang membuatnya menarik perhatian.