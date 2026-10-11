56' - Peluang untuk Como! Diao mengoper ke Perrone di tepi kotak penalti, tetapi tembakannya lemah dan peluang terbuang.





55' - ROMA TINGGAL 10 PEMAIN, MALEN DIKARTU MERAH! Roma tinggal bermain dengan sepuluh pemain: Malen melakukan tekel keras dengan kaki terangkat ke arah Kaiki.





45'+1 - Wesley mengambil risiko besar setelah menghantam Diao yang sedang melaju ke arah gawang: menurut Fabbri, itu bahkan bukan pelanggaran, padahal pemain Brasil tersebut kemungkinan layak mendapat kartu merah.





33' - Gollini kembali melakukan penyelamatan penting. Ia keluar dari gawang dan menggagalkan Caqueret yang melaju ke arah gawang.





24' - Malen mencoba aksi brilian dengan mendahului Butez yang keluar dari gawang, tetapi tembakannya melebar setelah melewati sang kiper.





23' - Peluang untuk Como: Mancini kehilangan bola saat mencoba membangun serangan dari belakang. Caqueret merebutnya, lalu menembak tipis ke luar gawang.





11' - Tembakan Pellegrini membentur tiang! Koné mengirim bola kepada kapten Roma itu, yang melepaskan tembakan mendatar dengan kaki kanan dari luar kotak penalti. Bola menghantam tiang di sisi kiri Butez.





7' - Como langsung merespons: umpan terobosan mengarah kepada Paz, yang berhadapan satu lawan satu dengan Gollini. Sang kiper berhasil menahan tembakan pemain Argentina itu.





6' - Roma nyaris unggul, tetapi Dybala menyia-nyiakan peluang untuk mengubah skor menjadi 0-1. Malen mengolah bola dengan sangat baik untuk pemain Argentina itu, yang melepaskan tembakan lemah dari dalam kotak penalti saat gawang terbuka. Bola pun jatuh ke pelukan Butez.