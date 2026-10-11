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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Malen mendapat kartu merah, Como dan Roma hanya bermain imbang 0-0: Gasperini terpaut dua poin dari Inter

Como vs Roma
Como
Roma
Serie A

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Serie A, pekan keenam

Como-Roma 0-0

Pencetak gol: -



Laga besar yang tersaji pada Minggu siang ini menjadi pertandingan pertama musim ini yang berakhir 0-0, setelah 54 pertandingan. Pada pukul 12.30,Como asuhan Cesc Fabregas hanya mampu bermain imbang tanpa gol di Senigallia melawan Roma asuhan Gian Piero Gasperini, dalam laga pekan keenam Serie A setelah jeda internasional. Pertandingan ini mempertemukan dua maestro sepakbola di kompetisi tersebut dan dua tim yang paling tampak berpeluang menjadi penantang Inter. Malen secara mengejutkan mendapat kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap Kaiki pada menit ke-53, membuat Roma bermain dengan sepuluh orang. Pemain asal Belanda itu juga terancam absen dalam pertandingan melawan Napoli. Como, yang baru menelan kekalahan buruk di Frosinone setelah meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang, kini tertinggal lima poin dari puncak klasemen dan tiga poin dari Roma. Sebelum jeda, Roma bermain imbang 2-2 melawan Inter dan tetap berjarak dua poin. Roma tidak pernah menang di Como dalam tiga musim terakhir. Kali ini, peluang mereka terhenti di tiang gawang, yang dihantam bola sepakan Lorenzo Pellegrini pada babak pertama.Namun, justru Inter asuhan Chivu yang diuntungkan.


  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    56' - Peluang untuk Como! Diao mengoper ke Perrone di tepi kotak penalti, tetapi tembakannya lemah dan peluang terbuang.


    55' - ROMA TINGGAL 10 PEMAIN, MALEN DIKARTU MERAH! Roma tinggal bermain dengan sepuluh pemain: Malen melakukan tekel keras dengan kaki terangkat ke arah Kaiki.


    45'+1 - Wesley mengambil risiko besar setelah menghantam Diao yang sedang melaju ke arah gawang: menurut Fabbri, itu bahkan bukan pelanggaran, padahal pemain Brasil tersebut kemungkinan layak mendapat kartu merah.


    33' - Gollini kembali melakukan penyelamatan penting. Ia keluar dari gawang dan menggagalkan Caqueret yang melaju ke arah gawang.


    24' - Malen mencoba aksi brilian dengan mendahului Butez yang keluar dari gawang, tetapi tembakannya melebar setelah melewati sang kiper.


    23' - Peluang untuk Como: Mancini kehilangan bola saat mencoba membangun serangan dari belakang. Caqueret merebutnya, lalu menembak tipis ke luar gawang.


    11' - Tembakan Pellegrini membentur tiang! Koné mengirim bola kepada kapten Roma itu, yang melepaskan tembakan mendatar dengan kaki kanan dari luar kotak penalti. Bola menghantam tiang di sisi kiri Butez.


    7' - Como langsung merespons: umpan terobosan mengarah kepada Paz, yang berhadapan satu lawan satu dengan Gollini. Sang kiper berhasil menahan tembakan pemain Argentina itu.


    6' - Roma nyaris unggul, tetapi Dybala menyia-nyiakan peluang untuk mengubah skor menjadi 0-1. Malen mengolah bola dengan sangat baik untuk pemain Argentina itu, yang melepaskan tembakan lemah dari dalam kotak penalti saat gawang terbuka. Bola pun jatuh ke pelukan Butez.

  • DATA PERTANDINGAN

    Como-Roma 0-0

    Pencetak gol: -

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto (digantikan Kempf pada menit ke-88), Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone (digantikan Milla pada menit ke-88), Da Cunha (digantikan Baturina pada menit ke-78); Caqueret (digantikan Jesus Rodriguez pada menit ke-66), Paz, Diao (digantikan Addae pada menit ke-88); Douvikas. Pelatih: Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso (digantikan Balerdi pada menit ke-60); Wesley, De Roon, Koné (digantikan Lulli pada menit ke-89), Molina; Pellegrini (digantikan Soulè pada menit ke-46), Dybala (digantikan Pisilli pada menit ke-89); Malen. Pelatih: Gasperini.


    Kartu kuning: Diao (C), Kaiki (C), Koné (R), Soulé (R), Baturina (C).

    Kartu merah: Malen (R)

    Asis: -

    Wasit: Fabbri

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