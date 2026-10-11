Serie A, pekan keenam
Como-Roma 0-0
Pencetak gol: -
Laga besar yang tersaji pada Minggu siang ini menjadi pertandingan pertama musim ini yang berakhir 0-0, setelah 54 pertandingan. Pada pukul 12.30,Como asuhan Cesc Fabregas hanya mampu bermain imbang tanpa gol di Senigallia melawan Roma asuhan Gian Piero Gasperini, dalam laga pekan keenam Serie A setelah jeda internasional. Pertandingan ini mempertemukan dua maestro sepakbola di kompetisi tersebut dan dua tim yang paling tampak berpeluang menjadi penantang Inter. Malen secara mengejutkan mendapat kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap Kaiki pada menit ke-53, membuat Roma bermain dengan sepuluh orang. Pemain asal Belanda itu juga terancam absen dalam pertandingan melawan Napoli. Como, yang baru menelan kekalahan buruk di Frosinone setelah meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang, kini tertinggal lima poin dari puncak klasemen dan tiga poin dari Roma. Sebelum jeda, Roma bermain imbang 2-2 melawan Inter dan tetap berjarak dua poin. Roma tidak pernah menang di Como dalam tiga musim terakhir. Kali ini, peluang mereka terhenti di tiang gawang, yang dihantam bola sepakan Lorenzo Pellegrini pada babak pertama.Namun, justru Inter asuhan Chivu yang diuntungkan.