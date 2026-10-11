Malen dikartu merah, Como dan Roma hanya bermain imbang 0-0: Gasperini tertinggal dua poin dari Inter dan Lazio

Serie A, pekan keenam
Como-Roma 0-0
Pencetak gol: -
Laga besar yang digelar pada Minggu siang ini menghasilkan skor 0-0 pertama musim ini, setelah 54 pertandingan. Pada pukul 12.30,Como asuhan Cesc Fabregas hanya mampu bermain imbang tanpa gol di Sinigallia melawan Roma asuhan Gian Piero Gasperini. Laga pekan keenam Serie A seusai jeda internasional ini mempertemukan dua maestro sepakbola di liga serta dua tim yang paling terlihat berpotensi menjadi penantang Inter. Malen secara mengejutkan mendapat kartu merah pada menit ke-53 akibat tekel keras terhadap Kaiki, membuat Roma harus bermain dengan sepuluh orang. Pemain asal Belanda itu juga akan absen dalam laga berikutnya melawan Genoa di Olimpico. Como, yang baru menelan kekalahan telak di Frosinone, mengoleksi tiga kemenangan dan dua hasil imbang, serta kini tertinggal lima poin dari puncak klasemen dan tiga poin dari Roma. Roma bermain imbang 2-2 melawan Inter sebelum jeda dan tetap tertinggal dua poin dari puncak. Dalam tiga musim terakhir, Roma tidak pernah menang di Como. Kali ini, mereka hanya sampai membentur tiang gawang lewat tembakan Lorenzo Pellegrini pada babak pertama.Inter dan Lazio pun menjadi pihak yang diuntungkan.