Malen dikartu merah, Como dan Roma hanya bermain imbang 0-0: Gasperini tertinggal dua poin dari Inter dan Lazio

56' - Peluang untuk Como! Diao mengoper ke Perrone di tepi kotak penalti, tetapi tembakannya lemah dan peluang itu terbuang.





55' - ROMA BERMAIN DENGAN 10 ORANG, MALEN DIKARTU MERAH! Roma harus bermain dengan sepuluh orang setelah Malen melakukan tekel keras dengan telapak kaki mengarah ke Kaiki.





45'+1 - Wesley mengambil risiko besar dengan menjatuhkan Diao yang sedang melaju ke arah gawang: Fabbri bahkan tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, padahal pemain Brasil itu kemungkinan layak mendapat kartu merah.





33' - Gollini kembali melakukan penyelamatan penting. Ia keluar dari gawang dan menggagalkan Caqueret yang melaju ke arah gawang.





24' - Malen mencoba aksi istimewa dengan lebih dulu mengecoh Butez yang keluar dari gawang, tetapi tembakannya melebar.





23' - Peluang untuk Como: Mancini kehilangan bola saat mencoba membawanya keluar, Caqueret merebutnya dan melepaskan tembakan yang sedikit melebar.





11' - Tembakan Pellegrini membentur tiang! Koné menyiapkan bola untuk kapten Roma itu, yang melepaskan tembakan mendatar dengan kaki kanan dari luar kotak penalti dan mengenai tiang di sebelah kiri Butez.





7' - Como langsung merespons: umpan terobosan mengarah ke Paz yang berhadapan satu lawan satu dengan Gollini, tetapi kiper itu berhasil menahan tembakan pemain Argentina tersebut.





6' - Roma nyaris unggul, tetapi Dybala menyia-nyiakan peluang untuk mengubah skor menjadi 0-1: Malen menyiapkan bola dengan apik untuk pemain Argentina itu, yang melepaskan tembakan lemah dari dalam kotak penalti saat pandangannya ke gawang tak terhalang. Bola pun jatuh ke pelukan Butez.