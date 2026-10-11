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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Malen dikartu merah, Como dan Roma hanya bermain imbang 0-0: Gasperini tertinggal dua poin dari Inter dan Lazio

Como vs Roma
Como
Roma
Serie A

Simak kembali pekan ketiga Serie A bersama kami secara LIVE.

Serie A, pekan keenam

Como-Roma 0-0

Pencetak gol: -



Laga besar yang digelar pada Minggu siang ini menghasilkan skor 0-0 pertama musim ini, setelah 54 pertandingan. Pada pukul 12.30,Como asuhan Cesc Fabregas hanya mampu bermain imbang tanpa gol di Sinigallia melawan Roma asuhan Gian Piero Gasperini. Laga pekan keenam Serie A seusai jeda internasional ini mempertemukan dua maestro sepakbola di liga serta dua tim yang paling terlihat berpotensi menjadi penantang Inter. Malen secara mengejutkan mendapat kartu merah pada menit ke-53 akibat tekel keras terhadap Kaiki, membuat Roma harus bermain dengan sepuluh orang. Pemain asal Belanda itu juga akan absen dalam laga berikutnya melawan Genoa di Olimpico. Como, yang baru menelan kekalahan telak di Frosinone, mengoleksi tiga kemenangan dan dua hasil imbang, serta kini tertinggal lima poin dari puncak klasemen dan tiga poin dari Roma. Roma bermain imbang 2-2 melawan Inter sebelum jeda dan tetap tertinggal dua poin dari puncak. Dalam tiga musim terakhir, Roma tidak pernah menang di Como. Kali ini, mereka hanya sampai membentur tiang gawang lewat tembakan Lorenzo Pellegrini pada babak pertama.Inter dan Lazio pun menjadi pihak yang diuntungkan.


  • Gol dan momen-momen penting

    56' - Peluang untuk Como! Diao mengoper ke Perrone di tepi kotak penalti, tetapi tembakannya lemah dan peluang itu terbuang.


    55' - ROMA BERMAIN DENGAN 10 ORANG, MALEN DIKARTU MERAH! Roma harus bermain dengan sepuluh orang setelah Malen melakukan tekel keras dengan telapak kaki mengarah ke Kaiki.


    45'+1 - Wesley mengambil risiko besar dengan menjatuhkan Diao yang sedang melaju ke arah gawang: Fabbri bahkan tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, padahal pemain Brasil itu kemungkinan layak mendapat kartu merah.


    33' - Gollini kembali melakukan penyelamatan penting. Ia keluar dari gawang dan menggagalkan Caqueret yang melaju ke arah gawang.


    24' - Malen mencoba aksi istimewa dengan lebih dulu mengecoh Butez yang keluar dari gawang, tetapi tembakannya melebar.


    23' - Peluang untuk Como: Mancini kehilangan bola saat mencoba membawanya keluar, Caqueret merebutnya dan melepaskan tembakan yang sedikit melebar.


    11' - Tembakan Pellegrini membentur tiang! Koné menyiapkan bola untuk kapten Roma itu, yang melepaskan tembakan mendatar dengan kaki kanan dari luar kotak penalti dan mengenai tiang di sebelah kiri Butez.


    7' - Como langsung merespons: umpan terobosan mengarah ke Paz yang berhadapan satu lawan satu dengan Gollini, tetapi kiper itu berhasil menahan tembakan pemain Argentina tersebut.


    6' - Roma nyaris unggul, tetapi Dybala menyia-nyiakan peluang untuk mengubah skor menjadi 0-1: Malen menyiapkan bola dengan apik untuk pemain Argentina itu, yang melepaskan tembakan lemah dari dalam kotak penalti saat pandangannya ke gawang tak terhalang. Bola pun jatuh ke pelukan Butez.

  • RINCIAN PERTANDINGAN

    Como-Roma 0-0

    Pencetak gol: -

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto (Kempf 88'), Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone (Milla 88'), Da Cunha (Baturina 78'); Caqueret (Jesus Rodriguez 66'), Paz, Diao (Addae 88'); Douvikas. Pelatih: Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso (Balerdi 60'); Wesley, De Roon, Koné (Lulli 89'), Molina; Pellegrini (Soulè 46'), Dybala (Pisilli 89'); Malen. Pelatih: Gasperini.


    Kartu kuning: Diao (C), Kaiki (C), Koné (R), Soulé (R), Baturina (C).

    Kartu merah: Malen (R)

    Asis: -

    Wasit: Fabbri

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