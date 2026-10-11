56' - Peluang untuk Como! Diao mengumpan ke Perrone di tepi kotak penalti, tetapi tembakannya lemah dan peluang pun terbuang.





55' - ROMA BERMAIN DENGAN 10 ORANG, MALEN DIKARTU MERAH! Roma tinggal bermain dengan sepuluh orang: Malen melakukan tekel keras dengan telapak sepatu mengarah ke Kaiki.





45'+1 - Wesley mengambil risiko besar setelah menghantam Diao yang melaju ke arah gawang: Fabbri bahkan tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, padahal pemain Brasil itu kemungkinan layak mendapat kartu merah.





33' - Gollini kembali melakukan penyelamatan krusial. Ia sigap keluar dari gawang untuk menghentikan Caqueret yang melaju ke arah gawang.





24' - Malen mencoba menciptakan momen brilian dengan lebih dulu menjangkau bola sebelum Butez yang keluar dari gawang, tetapi tembakannya melebar setelah melewati sang kiper.





23' - Peluang untuk Como: Mancini kehilangan bola saat berusaha membawanya keluar dari pertahanan, Caqueret merebutnya dan melepaskan tembakan yang melenceng tipis.





11' - Tembakan Pellegrini membentur tiang! Koné menyiapkan bola untuk kapten Roma itu, yang melepaskan tembakan mendatar dengan kaki kanan dari luar kotak penalti dan mengenai tiang gawang di sebelah kiri Butez.





7' - Como langsung membalas: umpan terobosan mengarah kepada Paz, yang berhadapan satu lawan satu dengan Gollini. Sang kiper sigap menggagalkan tembakan pemain Argentina itu.





6' - Roma nyaris unggul, tetapi Dybala menyia-nyiakan peluang untuk mengubah skor menjadi 0-1: Malen mengolah bola dengan sangat baik untuk pemain Argentina itu, yang berada di kotak penalti dengan ruang tembak terbuka, tetapi melepaskan tembakan lemah tepat ke pelukan Butez.