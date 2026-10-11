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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Malen dikartu merah, Como dan Roma hanya bermain imbang 0-0: Gasperini tertinggal 2 poin dari Inter

Como vs Roma
Como
Roma
Serie A

Saksikan kembali bersama kami secara LIVE pekan ketiga Serie A.

Serie A, pekan keenam

Como-Roma 0-0

Pencetak gol: -



Laga besar yang tersaji pada jam makan siang hari Minggu ini menghasilkan skor 0-0 pertama musim ini, setelah 54 pertandingan. Pada pukul 12.30,Como asuhan Cesc Fabregas harus puas bermain imbang tanpa gol di Sinigallia melawan Roma asuhan Gian Piero Gasperini, dalam laga pekan keenam Serie A seusai jeda internasional. Pertandingan ini mempertemukan dua maestro sepak bola di liga dan dua tim yang tampaknya paling berpeluang menjadi penantang Inter. Malen diganjar kartu merah pada menit ke-53 akibat pelanggaran keras terhadap Kaiki, sehingga Roma harus bermain dengan sepuluh orang dan pemain asal Belanda itu akan absen dalam laga berikutnya melawan Genoa di Olimpico. Como, yang baru menelan kekalahan buruk di Frosinone setelah tiga kemenangan dan dua hasil imbang, kini tertinggal lima poin dari puncak klasemen dan tiga poin dari Roma. Roma bermain imbang 2-2 melawan Inter sebelum jeda dan tetap berjarak dua poin dari puncak. Roma tidak pernah menang di Como dalam tiga musim terakhir. Kali ini, mereka terhenti oleh tiang gawang yang dihantam bola tendangan Lorenzo Pellegrini pada babak pertama.Namun, yang diuntungkan justru Inter asuhan Chivu.


  • Gol dan momen-momen penting

    56' - Peluang untuk Como! Diao mengumpan ke Perrone di tepi kotak penalti, tetapi tembakannya lemah dan peluang pun terbuang.


    55' - ROMA BERMAIN DENGAN 10 ORANG, MALEN DIKARTU MERAH! Roma tinggal bermain dengan sepuluh orang: Malen melakukan tekel keras dengan telapak sepatu mengarah ke Kaiki.


    45'+1 - Wesley mengambil risiko besar setelah menghantam Diao yang melaju ke arah gawang: Fabbri bahkan tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, padahal pemain Brasil itu kemungkinan layak mendapat kartu merah.


    33' - Gollini kembali melakukan penyelamatan krusial. Ia sigap keluar dari gawang untuk menghentikan Caqueret yang melaju ke arah gawang.


    24' - Malen mencoba menciptakan momen brilian dengan lebih dulu menjangkau bola sebelum Butez yang keluar dari gawang, tetapi tembakannya melebar setelah melewati sang kiper.


    23' - Peluang untuk Como: Mancini kehilangan bola saat berusaha membawanya keluar dari pertahanan, Caqueret merebutnya dan melepaskan tembakan yang melenceng tipis.


    11' - Tembakan Pellegrini membentur tiang! Koné menyiapkan bola untuk kapten Roma itu, yang melepaskan tembakan mendatar dengan kaki kanan dari luar kotak penalti dan mengenai tiang gawang di sebelah kiri Butez.


    7' - Como langsung membalas: umpan terobosan mengarah kepada Paz, yang berhadapan satu lawan satu dengan Gollini. Sang kiper sigap menggagalkan tembakan pemain Argentina itu.


    6' - Roma nyaris unggul, tetapi Dybala menyia-nyiakan peluang untuk mengubah skor menjadi 0-1: Malen mengolah bola dengan sangat baik untuk pemain Argentina itu, yang berada di kotak penalti dengan ruang tembak terbuka, tetapi melepaskan tembakan lemah tepat ke pelukan Butez.

  • Rincian pertandingan

    Como-Roma 0-0

    Pencetak gol: -

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto (digantikan Kempf pada menit ke-88), Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone (digantikan Milla pada menit ke-88), Da Cunha (digantikan Baturina pada menit ke-78); Caqueret (digantikan Jesus Rodriguez pada menit ke-66), Paz, Diao (digantikan Addae pada menit ke-88); Douvikas. Pelatih: Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso (digantikan Balerdi pada menit ke-60); Wesley, De Roon, Koné (digantikan Lulli pada menit ke-89), Molina; Pellegrini (digantikan Soulè pada menit ke-46), Dybala (digantikan Pisilli pada menit ke-89); Malen. Pelatih: Gasperini.


    Kartu kuning: Diao (C), Kaiki (C), Koné (R), Soulé (R), Baturina (C).

    Kartu merah: Malen (R)

    Assist: -

    Wasit: Fabbri

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