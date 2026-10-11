Serie A, pekan keenam
Como-Roma 0-0
Pencetak gol: -
Laga besar yang tersaji pada jam makan siang hari Minggu ini menghasilkan skor 0-0 pertama musim ini, setelah 54 pertandingan. Pada pukul 12.30,Como asuhan Cesc Fabregas harus puas bermain imbang tanpa gol di Sinigallia melawan Roma asuhan Gian Piero Gasperini, dalam laga pekan keenam Serie A seusai jeda internasional. Pertandingan ini mempertemukan dua maestro sepak bola di liga dan dua tim yang tampaknya paling berpeluang menjadi penantang Inter. Malen diganjar kartu merah pada menit ke-53 akibat pelanggaran keras terhadap Kaiki, sehingga Roma harus bermain dengan sepuluh orang dan pemain asal Belanda itu akan absen dalam laga berikutnya melawan Genoa di Olimpico. Como, yang baru menelan kekalahan buruk di Frosinone setelah tiga kemenangan dan dua hasil imbang, kini tertinggal lima poin dari puncak klasemen dan tiga poin dari Roma. Roma bermain imbang 2-2 melawan Inter sebelum jeda dan tetap berjarak dua poin dari puncak. Roma tidak pernah menang di Como dalam tiga musim terakhir. Kali ini, mereka terhenti oleh tiang gawang yang dihantam bola tendangan Lorenzo Pellegrini pada babak pertama.Namun, yang diuntungkan justru Inter asuhan Chivu.