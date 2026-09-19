Malam yang ingin dilupakan: Arsenal kembali ke mimpi buruk 2023

Akun "ESPN Insight" melalui platform X mencatat bahwa Arsenal belum pernah menelan kekalahan dengan selisih tiga gol atau lebih di Liga Inggris sejak kalah 0-3 dari Brighton "yang sama" pada 14 Mei 2023: sebuah paradoks!
Sementara itu, akun "Bleacher Report" menegaskan bahwa rangkaian kemenangan Arsenal di liga, yang mencapai sembilan pertandingan beruntun, terhenti dengan kekalahan tiga gol tanpa balas. Akun tersebut juga menyoroti bahwa tim itu tidak pernah kalah dalam kompetisi ini dengan selisih tiga gol atau lebih sejak menghadapi Brighton pada Mei 2023.
Menurut statistik "Mister Chip", ini merupakan kekalahan pertama Arsenal dalam sebuah pertandingan resmi dengan selisih tiga gol atau lebih sejak 14 Mei 2023, setelah tim itu menjalani 182 pertandingan resmi sejak kekalahan tersebut, dengan meraih 118 kemenangan, 37 hasil imbang, dan 27 kekalahan, tanpa pernah menelan kekalahan dengan selisih lebih dari dua gol.
"Squawka" menambahkan bahwa Arsenal kebobolan setidaknya tiga gol dan kalah di liga untuk pertama kalinya sejak kekalahan 2-3 dari Manchester United pada Januari lalu. Ini juga menjadi pertandingan pertama yang dikalahkan tim itu di liga tanpa mencetak gol sejak 31 Agustus 2025, ketika mereka tumbang 0-1 dari Liverpool.
Baca juga: Mengikuti jejak legenda Chelsea, Rice torehkan rekor bersejarah