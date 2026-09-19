Malam yang ingin dilupakan: Arsenal kembali ke mimpi buruk 2023

Laga Brighton kontra Arsenal mencatatkan angka-angka yang menyedihkan bagi sang juara Liga Primer Inggris, berbanding dengan raihan mencolok bagi tuan rumah dan para bintangnya.

Pertandingan yang digelar pada Sabtu, dalam rangka pekan kelima Premier League ini, berakhir dengan kemenangan Brighton tiga gol tanpa balas, disertai penampilan buruk dari sang juara bertahan.

Arsenal benar-benar menghilang dari permainan pada laga hari ini, di mana lini pertahanan mereka begitu kacau dengan lemahnya lini tengah dan serangan, sehingga memungkinkan tuan rumah mengendalikan pertandingan yang nyaris berakhir dengan skor lebih besar.