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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Malam yang ingin dilupakan: Arsenal kembali ke mimpi buruk 2023

Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Brighton & Hove Albion
Arsenal
Premier League
P. Gross
Inggris
Jerman

Brighton Perpanjang Kutukan Sang Juara Bertahan

Laga Brighton kontra Arsenal mencatatkan angka-angka yang menyedihkan bagi sang juara Liga Primer Inggris, berbanding dengan raihan mencolok bagi tuan rumah dan para bintangnya.

Pertandingan yang digelar pada Sabtu, dalam rangka pekan kelima Premier League ini, berakhir dengan kemenangan Brighton tiga gol tanpa balas, disertai penampilan buruk dari sang juara bertahan.

Arsenal benar-benar menghilang dari permainan pada laga hari ini, di mana lini pertahanan mereka begitu kacau dengan lemahnya lini tengah dan serangan, sehingga memungkinkan tuan rumah mengendalikan pertandingan yang nyaris berakhir dengan skor lebih besar.

  • Ironi Brighton: Arsenal Terhuyung di Malam yang Layak Dilupakan

    Akun "ESPN Insight" melalui platform X mencatat bahwa Arsenal belum pernah menelan kekalahan dengan selisih tiga gol atau lebih di Liga Inggris sejak kalah 0-3 dari Brighton "yang sama" pada 14 Mei 2023: sebuah paradoks!



    Sementara itu, akun "Bleacher Report" menegaskan bahwa rangkaian kemenangan Arsenal di liga, yang mencapai sembilan pertandingan beruntun, terhenti dengan kekalahan tiga gol tanpa balas. Akun tersebut juga menyoroti bahwa tim itu tidak pernah kalah dalam kompetisi ini dengan selisih tiga gol atau lebih sejak menghadapi Brighton pada Mei 2023.



    Menurut statistik "Mister Chip", ini merupakan kekalahan pertama Arsenal dalam sebuah pertandingan resmi dengan selisih tiga gol atau lebih sejak 14 Mei 2023, setelah tim itu menjalani 182 pertandingan resmi sejak kekalahan tersebut, dengan meraih 118 kemenangan, 37 hasil imbang, dan 27 kekalahan, tanpa pernah menelan kekalahan dengan selisih lebih dari dua gol.

    "Squawka" menambahkan bahwa Arsenal kebobolan setidaknya tiga gol dan kalah di liga untuk pertama kalinya sejak kekalahan 2-3 dari Manchester United pada Januari lalu. Ini juga menjadi pertandingan pertama yang dikalahkan tim itu di liga tanpa mencetak gol sejak 31 Agustus 2025, ketika mereka tumbang 0-1 dari Liverpool.

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  • Yang ketiga, kutukan tim besar dan juara bertahan

    Di sisi lain, Brighton meraih kemenangan baru atas tim-tim besar Liga Premier Inggris, setelah mengalahkan Manchester United dan Arsenal dalam dua pertandingan beruntun, menurut CBS Sport.

    Akun situs "Bleacher Report" di X juga menyebutkan bahwa Brighton mempertahankan kebiasaannya mengalahkan juara Liga Inggris di kandangnya selama tiga musim berturut-turut.



    Hat-trick melawan Arsenal ini terjadi hanya beberapa hari setelah Brighton comeback melawan Manchester United dan menang 3-2 di Piala Liga, sementara "Bleacher Report" menjelaskan bahwa tim tersebut mencetak 16 gol dalam lima pertandingan pertamanya di liga, jumlah tertinggi di kompetisi tersebut sejauh ini.


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  • Gross: Kapten Berpengalaman yang Terus Menciptakan Rekor

    Pascal Groß tampil begitu menonjol dalam awal musim mengesankan Brighton ini, di mana jaringan "Squawka" menyebut bahwa ia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak di Liga Inggris musim ini dengan enam kontribusi, sehingga sang kapten terus mempersembahkan angka-angka berpengaruh bersama timnya.


    Dengan kemenangan ini, Brighton mampu menambah koleksi poinnya menjadi 10 dan naik sementara ke peringkat ketiga, sementara Arsenal terhenti di angka 12 poin pada peringkat kedua.

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