Giovanni Malagò, Komisaris Figc, berbicara dalam wawancara dengan Il Mattino: "Negara kita melahirkan talenta di berbagai cabang olahraga. Ini adalah aset yang harus dikembangkan. Kita harus menyempurnakan pencapaian ini. Jika kita merebut Piala Dunia kelima, kita akan menjadi tim nasional dengan gelar terbanyak sepanjang sejarah. Bermimpi tidak ada ruginya."
Calciomercato
Diterjemahkan oleh
Malagò: "Saya mendukung Roma dan bermimpi Italia meraih gelar Piala Dunia kelima"
Tentang klub kesayangannya: "Saya tidak menyangkal sejarah keluarga saya. Ayah saya pernah menjadi anggota dewan direksi dan kemudian tiga kali menjabat wakil presiden Roma, turut berkontribusi pada dua gelar juara Serie A bersama Dino Viola dan Franco Sensi. Sewaktu kecil, saya mengikutinya ke stadion: saya tidak melihat alasan untuk menyembunyikan dukungan saya. Saya menganggap itu munafik. Namun, ketika saya mengemban jabatan institusional, afiliasi harus memberi jalan bagi sikap tidak memihak".
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