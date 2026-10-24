Tentang klub kesayangannya: "Saya tidak menyangkal sejarah keluarga saya. Ayah saya pernah menjadi anggota dewan direksi dan kemudian tiga kali menjabat wakil presiden Roma, turut berkontribusi pada dua gelar juara Serie A bersama Dino Viola dan Franco Sensi. Sewaktu kecil, saya mengikutinya ke stadion: saya tidak melihat alasan untuk menyembunyikan dukungan saya. Saya menganggap itu munafik. Namun, ketika saya mengemban jabatan institusional, afiliasi harus memberi jalan bagi sikap tidak memihak".