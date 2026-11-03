Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Juventus, direktur utama Juventus Giovanni Carnevali juga berbicara tentang pemilihan presiden FIGC mendatang. Batas akhir pengajuan pencalonan jatuh besok: "Adriano Galliani dan Giovanni Malagò adalah dua sosok yang sangat terkemuka dan sangat cakap. Meski demikian, pemungutan suara akan digelar pada 14 Desember, jadi kami punya cukup waktu untuk menilai dan mencermati program-program mereka," seperti dilansir Gazzetta.it.
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Malagò atau Galliani, Juventus mendukung siapa? Pernyataan Carnevali
Pertandingan berikutnya
Carnevali menambahkan: "Saya rasa kita juga harus sedikit mendengarkan semua elemen lainnya, tetapi yang terutama, saya pikir sebagai klub kita harus berkontribusi untuk berupaya memperbaiki sistem dan mendukung siapa pun yang akan menjadi presiden federasi yang baru".
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