Malagò atau Galliani, Juventus mendukung siapa? Pernyataan Carnevali

Pertandingan berikutnya AZ Europa League 15.00 JUV

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Juventus, direktur utama Juventus Giovanni Carnevali juga berbicara tentang pemilihan presiden FIGC mendatang. Batas akhir pengajuan pencalonan jatuh besok: "Adriano Galliani dan Giovanni Malagò adalah dua sosok yang sangat terkemuka dan sangat cakap. Meski demikian, pemungutan suara akan digelar pada 14 Desember, jadi kami punya cukup waktu untuk menilai dan mencermati program-program mereka," seperti dilansir Gazzetta.it.