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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Malagò atau Galliani, Juventus mendukung siapa? Pernyataan Carnevali

Juventus
Serie A

CEO Juventus menyampaikan sikap klub.

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AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Juventus, direktur utama Juventus Giovanni Carnevali juga berbicara tentang pemilihan presiden FIGC mendatang. Batas akhir pengajuan pencalonan jatuh besok: "Adriano Galliani dan Giovanni Malagò adalah dua sosok yang sangat terkemuka dan sangat cakap. Meski demikian, pemungutan suara akan digelar pada 14 Desember, jadi kami punya cukup waktu untuk menilai dan mencermati program-program mereka," seperti dilansir Gazzetta.it.

  • Carnevali menambahkan: "Saya rasa kita juga harus sedikit mendengarkan semua elemen lainnya, tetapi yang terutama, saya pikir sebagai klub kita harus berkontribusi untuk berupaya memperbaiki sistem dan mendukung siapa pun yang akan menjadi presiden federasi yang baru".

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Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV