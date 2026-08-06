Cristiano Ronaldo/IG
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'Mainan saya' - Cristiano Ronaldo mengungkap garasi mobil supernya yang dipenuhi Ferrari langka, Bugatti, dan hypercar
Ronaldo membuka kembali pintu garasi
Cristiano Ronaldo memberi para penggemar gambaran langka tentang koleksi pribadinya pekan ini, mengunggah tiga foto dari garasi rumahnya yang menampilkan deretan supercar yang mencolok. Kapten Al-Nassr itu, yang masih jauh dari klubnya dalam masa libur panjang usai Piala Dunia, membagikan gambar-gambar tersebut di Instagram dengan keterangan sederhana dua kata yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Keterangan singkat yang mengatakan segalanya
"Mainan saya," tulis Ronaldo bersama foto-foto tersebut, sebuah keterangan yang meremehkan apa yang sebenarnya dipamerkan. Menurut laporan, armada penyerang Portugal itu mencakup empat Ferrari, sebuah Lamborghini Aventador, sebuah Porsche 911, dua Bugatti, dan sebuah McLaren Senna, di antara kendaraan lainnya. Secara total, Ronaldo disebut memiliki sekitar 13 mobil sport, dengan koleksi itu bernilai sekitar €11 juta, sebuah garasi yang mencerminkan posisinya sebagai salah satu pesepakbola dengan penghasilan tertinggi sepanjang masa, yang dibangun melalui dua dekade di klub-klub termasuk Manchester United, Real Madrid, dan Juventus sebelum kepindahannya ke Arab Saudi.
Pengingat akan status Ronaldo saat ia tetap jauh dari sorotan
Unggahan itu hadir pada momen yang patut dicatat. Ronaldo, 41, telah menikmati libur musim panas yang panjang sejak Portugal tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026, menghabiskan waktu bersama keluarga di Mallorca ketika skuad Al-Nassr menjalani pemusatan latihan pramusim di Lisbon tanpa dirinya. Ia memang sempat tampil singkat di tepi lapangan saat laga uji coba Al-Nassr melawan Almeria untuk menyapa rekan-rekan setimnya, tetapi belum kembali mengikuti latihan penuh, sebuah keputusan yang dibingkai klub sebagai bagian dari rencana pemulihan kondisi yang terkelola, bukan karena persoalan yang lebih luas, menjelang kampanye di mana ia masih terikat kontrak setelah meneken perpanjangan dua tahun tahun lalu.
Apa selanjutnya untuk Ronaldo dan Al-Nassr
Masa jeda itu tak akan berlangsung lebih lama. Pemusatan latihan Al-Nassr di Lisbon berakhir pada 5 Agustus, dan skuadnya, termasuk Ronaldo, diperkirakan kembali ke Riyadh tak lama setelah itu, memberinya sekitar sepekan latihan penuh sebelum musim Saudi Pro League dimulai pada 15 Agustus melawan Al-Fateh. Tim asuhan Ange Postecoglou akan memulai kampanye sebagai juara bertahan setelah akhirnya mengakhiri puasa trofi domestik Ronaldo pada Mei, memastikan gelar lewat kemenangan 4-1 atas Damac, laga di mana ia mencetak dua gol, trofi besar klub pertamanya sejak menjuarai Serie A bersama Juventus pada 2020. Untuk saat ini, bagaimanapun, pintu garasilah satu-satunya hal yang dibuka Ronaldo.
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