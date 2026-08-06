Unggahan itu hadir pada momen yang patut dicatat. Ronaldo, 41, telah menikmati libur musim panas yang panjang sejak Portugal tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026, menghabiskan waktu bersama keluarga di Mallorca ketika skuad Al-Nassr menjalani pemusatan latihan pramusim di Lisbon tanpa dirinya. Ia memang sempat tampil singkat di tepi lapangan saat laga uji coba Al-Nassr melawan Almeria untuk menyapa rekan-rekan setimnya, tetapi belum kembali mengikuti latihan penuh, sebuah keputusan yang dibingkai klub sebagai bagian dari rencana pemulihan kondisi yang terkelola, bukan karena persoalan yang lebih luas, menjelang kampanye di mana ia masih terikat kontrak setelah meneken perpanjangan dua tahun tahun lalu.