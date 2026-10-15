Real Betis meraih kemenangan kandang pertama mereka di Liga Champions dalam 21 tahun setelah bangkit untuk menaklukkan Porto 3-2 dalam laga sengit. Kapten Isco mencetak gol kemenangan lewat penalti pada menit ke-83 untuk menjaga awal sempurna timnya di kompetisi ini.

Abde Ezzalzouli membuka keunggulan sebelum Porto membalas lewat dua gol beruntun dari Gabri Veiga dan Samu Aghehowa.

Pemain pengganti Cucho Hernandez menyamakan kedudukan bagi Betis sebelum Isco menuntaskan kebangkitan mereka dan memastikan kemenangan kandang kedua di Liga Champions sepanjang sejarah klub.