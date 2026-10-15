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Magis Isco! Gol penalti mantan maestro Real Madrid antar Betis bangkit dan menang dramatis atas Porto
Gol penalti Isco menyempurnakan malam bersejarah di pentas Eropa di Sevilla
Real Betis meraih kemenangan kandang pertama mereka di Liga Champions dalam 21 tahun setelah bangkit untuk menaklukkan Porto 3-2 dalam laga sengit. Kapten Isco mencetak gol kemenangan lewat penalti pada menit ke-83 untuk menjaga awal sempurna timnya di kompetisi ini.
Abde Ezzalzouli membuka keunggulan sebelum Porto membalas lewat dua gol beruntun dari Gabri Veiga dan Samu Aghehowa.
Pemain pengganti Cucho Hernandez menyamakan kedudukan bagi Betis sebelum Isco menuntaskan kebangkitan mereka dan memastikan kemenangan kandang kedua di Liga Champions sepanjang sejarah klub.
- Getty Images Sport
Isco menikmati kembalinya ke Liga Champions yang ‘istimewa’
Isco, pencetak gol kemenangan, mengenang malam penuh emosi di hadapan 67.000 suporter dan menekankan daya tarik tersendiri kompetisi paling bergengsi di Eropa. “Pada akhirnya, kami meraih tiga poin seperti yang kami inginkan,” kata Isco. “Atmosfernya luar biasa. Setelah 21 tahun, kami meraih tiga poin untuk para suporter.”
“Saya rasa ini pertandingan yang berlangsung sangat sengit dengan banyak perubahan situasi. Secara keseluruhan, saya rasa kami layak menang. Kami sangat senang dan ingin meraih lebih banyak lagi.”
Gelandang itu menambahkan: “Ini sangat istimewa. Kami tahu arti kompetisi ini. Ada sesuatu yang berbeda, mulai dari lagu kebangsaannya, atmosfernya, hingga kesempatan menghadapi tim-tim terbaik di Eropa.”
Pellegrini puji keyakinan skuad saat Porto bangkit
Pelatih Betis Manuel Pellegrini memuji ketenangan timnya setelah kebobolan dua gol dalam tujuh menit pada babak kedua yang berlangsung kacau. “Itulah bagian terpenting dari pertandingan karena kami percaya pada cara kami bermain,” kata Pellegrini. “Kami terus bermain, dan dengan cara itu, kami mencetak dua gol lainnya.”
Pellegrini juga menyoroti betapa bermaknanya kemenangan itu bagi klub. “Ini kedua kalinya Betis bermain di Liga Champions dalam 120 tahun. Dua puluh satu tahun lalu, itulah pertandingan terakhir di sini... dan mungkin banyak orang yang saat itu belum lahir.”
Pelatih Porto Francesco Farioli mengakui kualitas tuan rumah. “Jika Anda tidak tampil maksimal dalam segala aspek, ada pemain dengan kualitas dan bakat untuk memanfaatkan peluang.”
- Getty Images Sport
Betis bidik kelolosan jelang laga melawan Feyenoord
Dengan dua kemenangan dari dua laga, Betis berada dalam posisi kuat untuk lolos ke fase gugur Liga Champions.
Tim asuhan Pellegrini kembali berlaga di kompetisi Eropa dengan menjamu klub Belanda, Feyenoord, pada Rabu, 21 Oktober.
Porto akan berusaha bangkit dari kekalahan saat menjamu PSV Eindhoven di Portugal pada Selasa, 20 Oktober.
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