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Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Magis Isco! Gol penalti mantan maestro Real Madrid antar Betis bangkit dan menang dramatis atas Porto

Real Betis
Isco
Real Betis vs FC Porto
FC Porto
Champions League

Isco mengeksekusi penalti pada pengujung laga untuk memastikan kemenangan dramatis Real Betis 3-2 atas Porto, sekaligus mengamankan kemenangan kandang pertama mereka di Liga Champions dalam lebih dari 20 tahun. Kapten Betis itu dan pelatih Manuel Pellegrini menyebutnya malam istimewa di kompetisi Eropa di Sevilla setelah tim bangkit dari ketertinggalan pada babak kedua.

  • Gol penalti Isco menyempurnakan malam bersejarah di pentas Eropa di Sevilla

    Real Betis meraih kemenangan kandang pertama mereka di Liga Champions dalam 21 tahun setelah bangkit untuk menaklukkan Porto 3-2 dalam laga sengit. Kapten Isco mencetak gol kemenangan lewat penalti pada menit ke-83 untuk menjaga awal sempurna timnya di kompetisi ini.

    Abde Ezzalzouli membuka keunggulan sebelum Porto membalas lewat dua gol beruntun dari Gabri Veiga dan Samu Aghehowa.

    Pemain pengganti Cucho Hernandez menyamakan kedudukan bagi Betis sebelum Isco menuntaskan kebangkitan mereka dan memastikan kemenangan kandang kedua di Liga Champions sepanjang sejarah klub.

  • Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Isco menikmati kembalinya ke Liga Champions yang ‘istimewa’

    Isco, pencetak gol kemenangan, mengenang malam penuh emosi di hadapan 67.000 suporter dan menekankan daya tarik tersendiri kompetisi paling bergengsi di Eropa. “Pada akhirnya, kami meraih tiga poin seperti yang kami inginkan,” kata Isco. “Atmosfernya luar biasa. Setelah 21 tahun, kami meraih tiga poin untuk para suporter.”

    “Saya rasa ini pertandingan yang berlangsung sangat sengit dengan banyak perubahan situasi. Secara keseluruhan, saya rasa kami layak menang. Kami sangat senang dan ingin meraih lebih banyak lagi.”

    Gelandang itu menambahkan: “Ini sangat istimewa. Kami tahu arti kompetisi ini. Ada sesuatu yang berbeda, mulai dari lagu kebangsaannya, atmosfernya, hingga kesempatan menghadapi tim-tim terbaik di Eropa.”

  • Pellegrini puji keyakinan skuad saat Porto bangkit

    Pelatih Betis Manuel Pellegrini memuji ketenangan timnya setelah kebobolan dua gol dalam tujuh menit pada babak kedua yang berlangsung kacau. “Itulah bagian terpenting dari pertandingan karena kami percaya pada cara kami bermain,” kata Pellegrini. “Kami terus bermain, dan dengan cara itu, kami mencetak dua gol lainnya.”

    Pellegrini juga menyoroti betapa bermaknanya kemenangan itu bagi klub. “Ini kedua kalinya Betis bermain di Liga Champions dalam 120 tahun. Dua puluh satu tahun lalu, itulah pertandingan terakhir di sini... dan mungkin banyak orang yang saat itu belum lahir.”

    Pelatih Porto Francesco Farioli mengakui kualitas tuan rumah. “Jika Anda tidak tampil maksimal dalam segala aspek, ada pemain dengan kualitas dan bakat untuk memanfaatkan peluang.”

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  • Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Betis bidik kelolosan jelang laga melawan Feyenoord

    Dengan dua kemenangan dari dua laga, Betis berada dalam posisi kuat untuk lolos ke fase gugur Liga Champions.

    Tim asuhan Pellegrini kembali berlaga di kompetisi Eropa dengan menjamu klub Belanda, Feyenoord, pada Rabu, 21 Oktober.

    Porto akan berusaha bangkit dari kekalahan saat menjamu PSV Eindhoven di Portugal pada Selasa, 20 Oktober.

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