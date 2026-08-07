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Maghnes Akliouche menuntaskan transfer 'impian' ke Paris Saint-Germain dari Monaco
PSG mengamankan pemain internasional Prancis yang sangat dihargai
PSG secara resmi mengumumkan perekrutan Akliouche dari AS Monaco. Gelandang berusia 24 tahun itu telah menandatangani kontrak jangka panjang yang akan membuatnya bertahan di ibu kota Prancis hingga 2031. Playmaker serbabisa itu akan mengenakan nomor punggung 11 untuk klub barunya.
Kembali ke wilayah Ile-de-France tempat ia tumbuh besar menjadi tonggak penting dalam kariernya yang berkembang pesat. Akliouche mengungkapkan kegembiraannya segera setelah transfer itu rampung. Ia berterima kasih kepada presiden klub Nasser Al-Khelaifi, penasihat olahraga Luis Campos, dan pelatih kepala Luis Enrique karena telah menaruh kepercayaan pada kemampuannya.
Kembali spesial ke ibu kota
Kepindahan ke Parc des Princes memiliki makna pribadi yang mendalam bagi Akliouche. Pemain kelahiran Tremblay-en-France itu menghabiskan masa kecilnya dengan bermain untuk tim lokal Villemomble dan US Torcy sebelum pindah ke Monaco pada 2017.
"Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Presiden Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos dan, tentu saja, pelatih Luis Enrique atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya," ungkap Akliouche. "Saya sangat bangga. Dan tentu saja saya sangat bahagia! Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan untuk bergabung dengan klub sebesar Paris Saint-Germain.
"Ketika Paris Saint-Germain menunjukkan ketertarikan kepada saya, ya, bagi saya itu sudah jelas! Ini adalah klub yang spesial bagi saya karena saya tumbuh besar di wilayah Paris. Merupakan kebanggaan besar bisa bermain untuk Paris Saint-Germain. Tujuan saya? Sederhana: bekerja keras dan membantu tim meraih kemenangan.
"Kurang lebih seperti itu! Ini adalah kisah yang luar biasa bagi saya, dan juga bagi keluarga saya. Tetapi saat ini, saya benar-benar fokus untuk bekerja keras dan membalas semua kepercayaan itu di lapangan. Berada di sini hari ini benar-benar luar biasa. Ini sesuatu yang sangat spesial. Saya juga sadar akan standar tinggi yang dibutuhkan untuk mewakili tim ini. Hari ini, saya benar-benar hanya fokus pada hal itu."
Melejit ke panggung utama di kerajaan Monaco
Akliouche berkembang menjadi salah satu aset serangan paling krusial Monaco sebelum mengamankan transfernya. Pemain kidal itu menikmati kampanye 2024-25 yang gemilang, dengan catatan tujuh gol dan 12 assist dalam 43 pertandingan.
Ia mempertahankan konsistensi impresif itu pada musim 2025-26, dengan menyumbang tujuh gol lagi dan 11 assist di semua kompetisi. Penampilan di kompetisi domestik dan kontinental itu menarik perhatian tim nasional Prancis. Setelah meraih medali perak Olimpiade di Paris pada 2024, Akliouche menjalani debut seniornya pada September 2025 dan kemudian mengamankan tempat dalam skuad Prancis untuk Piala Dunia 2026.
- AFP
Bersiap untuk babak baru
Akliouche kini harus beradaptasi tanpa hambatan ke dalam sistem taktik Enrique yang menuntut. Fleksibilitas gelandang kreatif itu akan sangat diandalkan saat PSG bersaing di berbagai ajang domestik dan Eropa.
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