Kepindahan ke Parc des Princes memiliki makna pribadi yang mendalam bagi Akliouche. Pemain kelahiran Tremblay-en-France itu menghabiskan masa kecilnya dengan bermain untuk tim lokal Villemomble dan US Torcy sebelum pindah ke Monaco pada 2017.

"Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Presiden Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos dan, tentu saja, pelatih Luis Enrique atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya," ungkap Akliouche. "Saya sangat bangga. Dan tentu saja saya sangat bahagia! Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan untuk bergabung dengan klub sebesar Paris Saint-Germain.

"Ketika Paris Saint-Germain menunjukkan ketertarikan kepada saya, ya, bagi saya itu sudah jelas! Ini adalah klub yang spesial bagi saya karena saya tumbuh besar di wilayah Paris. Merupakan kebanggaan besar bisa bermain untuk Paris Saint-Germain. Tujuan saya? Sederhana: bekerja keras dan membantu tim meraih kemenangan.

"Kurang lebih seperti itu! Ini adalah kisah yang luar biasa bagi saya, dan juga bagi keluarga saya. Tetapi saat ini, saya benar-benar fokus untuk bekerja keras dan membalas semua kepercayaan itu di lapangan. Berada di sini hari ini benar-benar luar biasa. Ini sesuatu yang sangat spesial. Saya juga sadar akan standar tinggi yang dibutuhkan untuk mewakili tim ini. Hari ini, saya benar-benar hanya fokus pada hal itu."



