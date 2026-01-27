Kejutan Bursa Transfer: Maarten Paes Gabung Ajax Amsterdam, Kiper Timnas Indonesia Pulang Ke Eredivisie Dengan Kontrak Hingga 2029

Ajax Amsterdam secara resmi mencapai kesepakatan untuk memboyong Maarten Paes dari klub MLS, FC Dallas. Berdasarkan laporan media Belanda, kiper berusia 27 tahun tersebut akan segera menandatangani kontrak berdurasi tiga setengah tahun di Johan Cruijff ArenA. Kesepakatan ini akan mengikat Paes di Amsterdam hingga pertengahan tahun 2029.

Langkah Ajax ini terbilang serius, mengingat mereka bersedia mengeluarkan biaya transfer yang dilaporkan melebihi satu juta euro. Angka ini cukup relevan mengingat nilai pasar Paes yang ditaksir mencapai 1,5 juta euro menurut data Transfermarkt. Proses administrasi dan penandatanganan kontrak dikabarkan sudah siap untuk segera dirampungkan.

Kedatangan Paes menambah daftar aktivitas belanja Ajax yang sibuk memperkuat skuad dalam beberapa pekan terakhir. Meski awalnya posisi penjaga gawang tidak terlihat sebagai prioritas utama, manajemen klub bergerak cepat mengamankan tanda tangan Paes begitu peluang terbuka, menegaskan ambisi mereka untuk stabilisasi tim di masa depan.