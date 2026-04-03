Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

م’Bappé angkat bicara.. Apakah dia menyesal setelah PSG menjuarai Liga Champions usai kepergiannya?

Bintang Prancis berbicara tentang Ronaldo, Messi, dan Enrique.. serta mengungkap posisi termudah di lapangan

Kyliian Mbappe, bintang Real Madrid, menegaskan bahwa ia tidak menyesal meninggalkan klub lamanya Paris Saint-Germain, yang menjuarai Liga Champions pada tahun berikutnya.

Meski telah meraih gelar-gelar penting dalam kariernya, yang paling menonjol adalah Piala Dunia, Mbappe hingga kini belum memenangkan trofi “si kuping besar”, meski mencatat angka individu yang luar biasa di ajang kontinental tersebut.

Mbappe bermain selama 7 musim bersama Paris Saint-Germain pada periode 2017 hingga 2024, tetapi tim tersebut tidak mampu menjuarai Liga Champions. Pada tahun setelah kepergiannya, raksasa Prancis itu meraih gelar tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Sementara itu, Mbappe gagal meraih gelar kontinental bersama Real Madrid pada musim pertamanya, dan ia berupaya mematahkan nasib sialnya pada musim ini. Tim kerajaan telah mencapai perempat final dan akan menghadapi Bayern Munich pada akhir Maret ini.

  • Aku sudah sampai di akhir cerita

    Kata Mbappe, dalam pernyataan melalui podcast "The Bridge" yang dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", "Seandainya saya pergi lebih awal dan tim menang, mungkin masih ada sedikit rasa pahit yang tersisa pada saya".

    Ia menambahkan, "Namun ketika saya pergi, saya merasa telah sampai di akhir cerita: 7 tahun, selama itu saya melakukan segalanya, dan tidak ada lagi yang membenarkan untuk terus bertahan".

    Bintang Prancis itu melanjutkan, "Saya mencapai perempat final, semifinal, dan final… Bahkan pada musim terakhir saya, kami bermain melawan Dortmund dan kalah, tetapi itu pertandingan yang jika saya memainkannya 500 kali, saya akan memenangkannya 499 kali".

  • Pelatih senior

    Ketika ditanya tentang mantan pelatihnya, Luis Enrique, ia menjawab, “Dia pelatih hebat, mengatakan apa yang ia pikirkan dengan jujur. Sayangnya, kebersamaannya dengan saya bertepatan dengan tahun terakhir saya di Paris Saint-Germain, dan musim terakhir saya lebih mirip perjalanan yang penuh naik-turun”.

    Mbappé menjelaskan, “Saya tidak benar-benar bisa menikmati bekerja dengannya. Pada bulan pertama saya berada di luar perhitungan, dan setelah saya mengambil keputusan untuk pergi, saya nyaris tidak bermain di liga selama empat bulan terakhir. Saya hanya menikmatinya sebagai pencinta sepak bola dan dari sisi taktik, karena saya mencintai permainan ini. Namun, dalam kondisi saya saat itu, saya tidak bisa benar-benar menikmatinya. Dia pelatih yang memiliki pengetahuan besar tentang sepak bola”.

  • Zidane lalu Ronaldo

    Saat ditanya tentang panutannya dalam sepak bola, penyerang Prancis itu mengungkapkan, "Panutan pertama saya adalah (Zinedine) Zidane, lalu Cristiano Ronaldo setelahnya".

    Ia melanjutkan, "Sebagai seorang penyerang, Cristiano menunjukkan semua bentuk yang mungkin, karena ia memiliki berbagai versi dari dirinya sendiri dan mampu melakukan segalanya".

  • Akurasi Messi

    Tentang Lionel Messi, ia berkata, "Itu gila… tidak bisa dibandingkan dengan Neymar. Messi melakukan semuanya dengan sempurna".

    Dan Mbappé melanjutkan, "Akan kuceritakan satu situasi: kami sedang berlatih penyelesaian serangan di Paris, aku dan Neymar adalah yang terbaik, kami mencetak 6 atau 7 gol dari 10, tetapi dia menendang 9 kali dan mencetak 9 gol yang persis sama, semuanya dengan akurasi yang sama. Aku menatap kiper seolah berkata: 'Kamu tidak melihat apa yang terjadi?' Ini keterlaluan".

  • مereka yang bermain di posisi termudah di lapangan

    Mbakpe ditanya, "Posisi apa yang paling mudah dalam sepak bola?", lalu ia menjawab, "Menurut saya, itu bek tengah."

    Bintang Real Madrid itu menjelaskan jawabannya dengan mengatakan, "Anda terlindungi dari semua arah, dan Anda bahkan bisa bermain dalam pertahanan yang terdiri dari 3 pemain."

    Ia menutup, "Itu satu-satunya posisi di mana Anda melihat pemain berusia 40 tahun masih bermain di Eropa dan di level tertinggi. Sedangkan penyerang di usia itu, kariernya sudah habis."