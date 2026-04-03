Kyliian Mbappe, bintang Real Madrid, menegaskan bahwa ia tidak menyesal meninggalkan klub lamanya Paris Saint-Germain, yang menjuarai Liga Champions pada tahun berikutnya.

Meski telah meraih gelar-gelar penting dalam kariernya, yang paling menonjol adalah Piala Dunia, Mbappe hingga kini belum memenangkan trofi “si kuping besar”, meski mencatat angka individu yang luar biasa di ajang kontinental tersebut.

Mbappe bermain selama 7 musim bersama Paris Saint-Germain pada periode 2017 hingga 2024, tetapi tim tersebut tidak mampu menjuarai Liga Champions. Pada tahun setelah kepergiannya, raksasa Prancis itu meraih gelar tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Sementara itu, Mbappe gagal meraih gelar kontinental bersama Real Madrid pada musim pertamanya, dan ia berupaya mematahkan nasib sialnya pada musim ini. Tim kerajaan telah mencapai perempat final dan akan menghadapi Bayern Munich pada akhir Maret ini.

