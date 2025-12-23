Getty Images Sport
Dipinjamkan Ke Lyon, Youngster Real Madrid Endrick: Natal Datang Lebih Awal Buat Saya
Endrick resmi pindah ke Lyon
Lyon kini telah mengonfirmasi transfer setelah menyetujui kesepakatan pinjaman untuk bintang muda Real Madrid yang tidak termasuk opsi pembelian. Klub Ligue 1 itu mengumumkan transfer dalam sebuah video yang menunjukkan Endrick mengagumi pohon Natal dan melakukan perjalanan ke toko klub untuk mencoba kaus barunya dengan nomor punggung 9. "Natal datang lebih awal," adalah kata-kata pertama dari pemain Brasil berusia 19 tahun itu setelah mengamankan transfer pinjamannya.
Kapan Endrick akan melakukan debutnya di Lyon?
Endrick hanya berhasil tampil dalam empat pertandingan di semua kompetisi untuk Real Madrid sejauh musim ini, jadi dia akan sangat bersemangat setelah menyelesaikan kepindahannya dan akan bergabung dengan skuad mulai 29 Desember. Namun, dia mungkin harus menunggu sedikit untuk debutnya. Menurut The Athletic, Endrick tidak akan tersedia untuk pertandingan Lyon berikutnya melawan Monaco pada 3 Januari karena peraturan Prancis terkait pendaftaran. Pemain harus menunggu empat hari setelah kesepakatan disepakati untuk didaftarkan dan kesepakatan tidak dapat secara resmi dikonfirmasi hingga 1 Januari.
Mengapa Endrick meninggalkan Real Madrid untuk Lyon?
Ada kegembiraan besar ketika Real Madrid mengonfirmasi bahwa mereka telah mengontrak Endrick, karena dia secara luas dianggap sebagai salah satu talenta paling menarik di Brasil. Endrick tiba di Madrid musim lalu dan tampil dalam 22 pertandingan untuk tim asuhan Carlo Ancelotti pada kampanye pertamanya bersama klub tersebut. Namun, dia menemukan musim 2025-25 jauh lebih menantang dan gagal meyakinkan Alonso tentang kualitasnya. Endrick telah mencari jalan untuk pindah demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan juga untuk meningkatkan peluangnya masuk skuad Piala Dunia 2026 Brasil. Ancelotti telah mengakui bahwa Endrick perlu bermain secara reguler untuk bisa tampil. Dia mengatakan kepada Placar pada bulan November: "Ya, saya berbicara dengannya [Endrick] di awal musim ini. Dia sedang cedera, tetapi sekarang dia baik-baik saja, kembali, dan dia harus berpikir dengan kelompoknya tentang apa yang terbaik. Bicaralah dengan klub, untuk melihat apa yang terbaik baginya. Endrick sangat muda, ini bukan Piala Dunia terakhirnya. Dia bisa bermain di Piala Dunia 2026, karena dia memiliki kualitas untuk itu, tetapi dia juga bisa berada di Piala Dunia 2030, atau Piala Dunia 2034, dan mungkin bahkan Piala Dunia 2038. Saya percaya penting baginya untuk kembali bermain dan menunjukkan kualitasnya."
Awal baru untuk Endrick
Endrick sekarang berharap untuk segera debut untuk Lyon. Setelah Monaco, Les Gones menghadapi pertandingan Piala Prancis melawan Lille pada 11 Januari dan kemudian menghadapi Brest di Ligue 1. Endrick juga berharap bisa bermain di Liga Europa musim ini untuk Lyon. Tim Paulo Foneseca saat ini memimpin klasemen dan dijadwalkan menyelesaikan fase grup dengan pertandingan melawan Young Boys dan PAOK.
