Dipinjamkan Ke Lyon, Youngster Real Madrid Endrick: Natal Datang Lebih Awal Buat Saya

Ada kegembiraan besar ketika Real Madrid mengonfirmasi bahwa mereka telah mengontrak Endrick, karena dia secara luas dianggap sebagai salah satu talenta paling menarik di Brasil. Endrick tiba di Madrid musim lalu dan tampil dalam 22 pertandingan untuk tim asuhan Carlo Ancelotti pada kampanye pertamanya bersama klub tersebut. Namun, dia menemukan musim 2025-25 jauh lebih menantang dan gagal meyakinkan Alonso tentang kualitasnya. Endrick telah mencari jalan untuk pindah demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan juga untuk meningkatkan peluangnya masuk skuad Piala Dunia 2026 Brasil. Ancelotti telah mengakui bahwa Endrick perlu bermain secara reguler untuk bisa tampil. Dia mengatakan kepada Placar pada bulan November: "Ya, saya berbicara dengannya [Endrick] di awal musim ini. Dia sedang cedera, tetapi sekarang dia baik-baik saja, kembali, dan dia harus berpikir dengan kelompoknya tentang apa yang terbaik. Bicaralah dengan klub, untuk melihat apa yang terbaik baginya. Endrick sangat muda, ini bukan Piala Dunia terakhirnya. Dia bisa bermain di Piala Dunia 2026, karena dia memiliki kualitas untuk itu, tetapi dia juga bisa berada di Piala Dunia 2030, atau Piala Dunia 2034, dan mungkin bahkan Piala Dunia 2038. Saya percaya penting baginya untuk kembali bermain dan menunjukkan kualitasnya."