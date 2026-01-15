Getty/Goal
"Itu Yang Saya Cari" - Endrick Beri Tanggapan Jujur Soal Kepergian Xabi Alonso Dari Real Madrid
Endrick menikmati pinjaman di Lyon
Pemain berusia 19 tahun itu menikmati musim debut yang menjanjikan di Madrid setelah transfernya dari Palmeiras pada tahun 2024. Remaja tersebut mencetak tujuh gol dalam 37 penampilan di bawah mantan manajer Los Blancos, Carlo Ancelotti, tetapi penerusnya, Alonso, sangat jarang menggunakan pemain muda itu. Setelah hanya bermain tiga kali musim ini, dia dipinjamkan ke Lyon, di mana dia menikmati debut mencetak gol yang mengesankan. Berdasarkan hal itu, Endrick mengakui bahwa dia "mendapatkan kembali senyumnya".
Dia berkata setelah debutnya di Lyon, "Saya sangat senang, ini pertandingan pertama saya. Yang paling penting adalah kualifikasi ini. Ini pertandingan yang sulit; kami tahu mereka lawan yang tangguh. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan mencetak gol. Saya sangat senang kembali ke lapangan dan mendapatkan kembali senyum saya. Ini luar biasa, jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Saya bisa bercanda dengan seluruh tim; saya sudah kenal semua orang dengan baik, saya berbicara bahasa Spanyol dan Inggris. Saya merasa seperti di rumah, saya sangat senang, saya berterima kasih kepada staf, benar-benar luar biasa, saya berterima kasih kepada semua orang.
"Gaya bermainnya. Saya sangat menyukainya. Ini mengingatkan saya pada gaya Palmeiras ketika saya bermain sebagai penyerang palsu. Saya suka membantu tim baik secara defensif maupun ofensif. Saya memiliki banyak kebebasan. Saya ingin bermain di posisi mana pun, saya memberi tahu pelatih itu. Saya ingin membantu dengan bermain sebaik mungkin. Saya ingin membantu tim, dan saya berharap bisa melakukan lebih banyak lagi di masa depan. Saya pikir saya melakukannya malam ini. Tujuan? Tidak ada. Saya ingin menang dan berjaya; gol akan datang. Yang paling penting adalah tim harus menang. Saya ingin membantu tim dengan segala cara. Saya ingin berkontribusi dengan cara apa pun yang saya bisa. Kami ingin memenangkan segalanya.”
- AFP
Endrick memuji Alonso
Meskipun beberapa pemain mungkin memiliki perasaan tidak senang terhadap manajer yang jarang menggunakan mereka, Endrick dengan cepat memuji pelatih asal Spanyol itu setelah kepergiannya dari Madrid.
Ia mengatakan kepada Marca, "Saya banyak belajar dari Xabi di Madrid. Dia adalah pemain top dan sangat memahami sepak bola. Meskipun saya cedera untuk waktu yang lama dan tidak bisa berlatih dengan semua orang, saya banyak mendapat manfaat dari apa yang saya dengar darinya. Sekarang saya belajar dari Paulo Fonseca (pelatihnya di Lyon), yang juga teliti. Jika Anda berpikiran terbuka, Anda belajar setiap hari dari pelatih hebat, dan itulah yang saya cari."
Alonso memecah kebisuannya
Mantan manajer Bayer Leverkusen itu dibebastugaskan setelah kekalahan Real Madrid dari Barcelona di final Piala Super Spanyol pada akhir pekan. Segera setelah pemecatan Alonso, Madrid dengan cepat mengumumkan bahwa pelatih tim B Alvaro Arbeloa akan memimpin klub ke depannya. Alih-alih merasa pahit, Alonso mengungkapkan rasa terima kasihnya karena diberi kesempatan ini.
Dia menulis di Instagram, "Tahap profesional ini berakhir, dan hasilnya tidak seperti yang kami inginkan. Melatih Real Madrid adalah suatu kehormatan dan tanggung jawab. Saya berterima kasih kepada klub, para pemain dan terutama para penggemar dan pendukung Madrid atas kepercayaan dan dukungannya. Saya pergi dengan rasa hormat, terima kasih, dan kebanggaan bahwa saya telah melakukan yang terbaik."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya untuk Endrick?
Sementara Madrid berusaha melanjutkan tanpa Endrick, meskipun laporan mengklaim dia bisa dipanggil kembali pada bulan Januari, pemain Brasil itu dengan tegas mengarahkan pandangannya untuk masuk ke skuad Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia musim panas ini. Dia memiliki peluang bagus untuk melakukannya jika dia bisa bersinar di Lyon.
Dia menambahkan, "Tim nasional Brasil adalah yang terpenting di dunia. Tidak ada yang memiliki posisi yang dijamin. Saya ingin bermain untuk Brasil lagi, tetapi itu adalah konsekuensi dari apa yang saya lakukan sekarang di Lyon. Pertandingan pertama saya memenuhi tujuan saya: lolos ke Piala. Itu hebat, karena saya bisa mencetak gol pertama saya untuk klub, tetapi saya harus berusaha lebih. Jika saya mencetak lebih banyak, peluang saya untuk dipanggil akan meningkat."
Iklan