"Itu Yang Saya Cari" - Endrick Beri Tanggapan Jujur Soal Kepergian Xabi Alonso Dari Real Madrid

Pemain berusia 19 tahun itu menikmati musim debut yang menjanjikan di Madrid setelah transfernya dari Palmeiras pada tahun 2024. Remaja tersebut mencetak tujuh gol dalam 37 penampilan di bawah mantan manajer Los Blancos, Carlo Ancelotti, tetapi penerusnya, Alonso, sangat jarang menggunakan pemain muda itu. Setelah hanya bermain tiga kali musim ini, dia dipinjamkan ke Lyon, di mana dia menikmati debut mencetak gol yang mengesankan. Berdasarkan hal itu, Endrick mengakui bahwa dia "mendapatkan kembali senyumnya".

Dia berkata setelah debutnya di Lyon, "Saya sangat senang, ini pertandingan pertama saya. Yang paling penting adalah kualifikasi ini. Ini pertandingan yang sulit; kami tahu mereka lawan yang tangguh. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan mencetak gol. Saya sangat senang kembali ke lapangan dan mendapatkan kembali senyum saya. Ini luar biasa, jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Saya bisa bercanda dengan seluruh tim; saya sudah kenal semua orang dengan baik, saya berbicara bahasa Spanyol dan Inggris. Saya merasa seperti di rumah, saya sangat senang, saya berterima kasih kepada staf, benar-benar luar biasa, saya berterima kasih kepada semua orang.

"Gaya bermainnya. Saya sangat menyukainya. Ini mengingatkan saya pada gaya Palmeiras ketika saya bermain sebagai penyerang palsu. Saya suka membantu tim baik secara defensif maupun ofensif. Saya memiliki banyak kebebasan. Saya ingin bermain di posisi mana pun, saya memberi tahu pelatih itu. Saya ingin membantu dengan bermain sebaik mungkin. Saya ingin membantu tim, dan saya berharap bisa melakukan lebih banyak lagi di masa depan. Saya pikir saya melakukannya malam ini. Tujuan? Tidak ada. Saya ingin menang dan berjaya; gol akan datang. Yang paling penting adalah tim harus menang. Saya ingin membantu tim dengan segala cara. Saya ingin berkontribusi dengan cara apa pun yang saya bisa. Kami ingin memenangkan segalanya.”