Start Gemilang Di Lyon, Endrick Ogah Pulang Ke Real Madrid & Berencana Perpanjang Masa Bakti Di Klub Ligue 1 Itu?
Endrick telah menunjukkan performa yang luar biasa untuk Lyon sejauh ini
Endrick telah memberikan dampak luar biasa pada Lyon asuhan Paulo Fonseca sejak bergabung dengan klub dengan status pinjaman hingga akhir musim.
Mencari untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di tim utama setelah hanya tampil tiga kali untuk raksasa Spanyol Real musim ini, penyerang berusia 19 tahun itu tampil dalam performa yang baik di lingkungan barunya.
Endrick memiliki debut yang mengesankan saat ia mencetak gol dalam kemenangan tandang Lyon 2-1 di Lille dalam Coupe de France babak 32 besar pada 11 Januari, sebelum mencetak hat-trick dalam kemenangan liga 5-2 di Metz dua minggu kemudian.
Begitu impresifnya penyelesaian Endrick di depan gawang sehingga ia meningkatkan peluangnya untuk masuk skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.
Penyerang Brasil tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang masa tinggal di Ligue 1
Seiring dengan Endrick yang terus menarik perhatian bersama Lyon, ada spekulasi yang berkembang mengenai apakah wonderkid itu bahkan mungkin memperpanjang masa tinggalnya dengan raksasa Prancis tersebut dengan menandatangani perjanjian pinjaman baru pada musim panas.
Dan pembicaraan itu semakin intensif setelah Endrick menolak untuk menutup kemungkinan seperti itu ketika ditanya tentang kemungkinan tetap dengan Les Gones.
Dalam sebuah wawancara dengan publikasi Prancis L’Equipe, mantan bintang Palmeiras itu berkata: “Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi, apakah Dia akan menyuruhku untuk tetap di sini atau tidak. Tidak ada yang tahu apa yang akan dibawa oleh esok hari.”
Membahas bagaimana waktu singkatnya bersama Lyon telah terbukti menjadi kesuksesan besar, Endrick menambahkan: “Adaptasiku hampir sempurna. Sejak tiba, komunikasi dengan rekan setim dan staf sangat baik. Saya benar-benar berterima kasih atas dukungan mereka setiap hari. Saya sekarang berharap untuk meningkat sedikit lebih setiap pertandingan, sehingga pada akhir musim kita dapat mencapai tujuan kita.
“Fakta bahwa manajemen klub datang menemui saya dan memberikan kata-kata mereka sangat signifikan. Saya merasakan kepercayaan mereka. Saya menemukan tim yang benar-benar bersatu di sini, di mana ada rasa kebersamaan yang nyata, yang penting. Ini bahkan hal yang paling penting. Jika ada persatuan di dalam dan di luar lapangan, segalanya mengalir lebih lancar dan alami.”
Endrick telah berulang kali mengungkapkan kebahagiaannya di Lyon
Komentar terbaru Endrick muncul setelah pemain pinjaman dari Real tersebut - yang hat-tricknya melawan Metz merupakan yang pertama dalam karir yang sedang berkembang - mengatakan bahwa ia berada di “tempat yang hebat” di Groupama Stadium.
“Itu adalah hat-trick pertama dalam hidup saya, saya sangat senang, sungguh,” kata Endrick setelah pertandingan melawan Metz awal bulan ini. “Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Saya akan menyimpan bola dari pertandingan itu di rumah. Ini adalah hari yang luar biasa dalam hidup saya. Saya pikir sangat menyenangkan bermain di liga ini [Ligue 1]. Liganya kuat dan fisik, dengan banyak agresi. Saya suka itu.
“Itu bukan kesalahan [datang ke Lyon]. Hidup memang seperti itu. Hidup saya selalu sulit, tidak pernah mudah. Saya tetap kuat dengan kekuatan yang saya terima dari orang-orang di sekitar saya. Ini baru permulaan. Orang-orang selalu mengatakan kepada saya bahwa Lyon adalah tim yang hebat dan saya harus datang dan bermain di sini, dan kenyataannya adalah tim ini memang sangat bagus.”
Klub induk Real ingin merespons setelah kekalahan dari Benfica
Endrick akan berusaha memperpanjang performa mencetak golnya yang sangat baik ketika Lyon menjamu Lille asuhan Bruno Genesio pada Minggu sore, dengan kedua tim saat ini menempati posisi keempat dan kelima dalam tabel Ligue 1.
Sementara itu, klub induk Endrick, Real, berusaha bangkit dari kekalahan telak di Liga Champions tengah pekan melawan Benfica asuhan Jose Mourinho ketika mereka menjamu Rayo Vallecano di La Liga pada hari yang sama.
Tim asuhan Alvaro Arbeloa - yang berusaha menjaga jarak dengan pemimpin klasemen dan saingan sengit Barcelona di liga - menghadapi play-off dua leg Liga Champions melawan Benfica bulan depan setelah finis di luar delapan besar dalam fase liga kompetisi klub elit Eropa.
