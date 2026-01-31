Start Gemilang Di Lyon, Endrick Ogah Pulang Ke Real Madrid & Berencana Perpanjang Masa Bakti Di Klub Ligue 1 Itu?

Seiring dengan Endrick yang terus menarik perhatian bersama Lyon, ada spekulasi yang berkembang mengenai apakah wonderkid itu bahkan mungkin memperpanjang masa tinggalnya dengan raksasa Prancis tersebut dengan menandatangani perjanjian pinjaman baru pada musim panas.

Dan pembicaraan itu semakin intensif setelah Endrick menolak untuk menutup kemungkinan seperti itu ketika ditanya tentang kemungkinan tetap dengan Les Gones.

Dalam sebuah wawancara dengan publikasi Prancis L’Equipe, mantan bintang Palmeiras itu berkata: “Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi, apakah Dia akan menyuruhku untuk tetap di sini atau tidak. Tidak ada yang tahu apa yang akan dibawa oleh esok hari.”

Membahas bagaimana waktu singkatnya bersama Lyon telah terbukti menjadi kesuksesan besar, Endrick menambahkan: “Adaptasiku hampir sempurna. Sejak tiba, komunikasi dengan rekan setim dan staf sangat baik. Saya benar-benar berterima kasih atas dukungan mereka setiap hari. Saya sekarang berharap untuk meningkat sedikit lebih setiap pertandingan, sehingga pada akhir musim kita dapat mencapai tujuan kita.

“Fakta bahwa manajemen klub datang menemui saya dan memberikan kata-kata mereka sangat signifikan. Saya merasakan kepercayaan mereka. Saya menemukan tim yang benar-benar bersatu di sini, di mana ada rasa kebersamaan yang nyata, yang penting. Ini bahkan hal yang paling penting. Jika ada persatuan di dalam dan di luar lapangan, segalanya mengalir lebih lancar dan alami.”