Kontroversi wasit seusai derби Madrid menyembunyikan sejumlah kekurangan struktural dalam penampilan Real Madrid, yang masih belum mampu menemukan seorang maestro untuk memimpin permainan.

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mendedikasikan sebagian besar konferensi persnya seusai kekalahan di derби untuk mengeluhkan kepemimpinan wasit.

Klub Kerajaan pun turut menyampaikan keluhan melalui situs resminya, tetapi ketika Real Madrid tengah menyoroti wasit, terlepas dari apakah mereka benar dalam hal itu atau tidak, ada masalah yang jauh lebih dalam yang kembali tersembunyi.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa sulit untuk tidak berpikir bahwa Real Madrid telah mencari solusi selama lebih dari dua musim untuk masalah playmaker, setelah pensiunnya Toni Kroos.

Pensiunnya Kroos meninggalkan luka yang belum sembuh di Bernabeu, dan tim masih menghadapi kesulitan untuk menemukan pemain yang mampu mengatur permainan, memberikan ketenangan bagi tim, serta menentukan zona di mana setiap pertandingan dimainkan.

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