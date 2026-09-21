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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP
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Luka yang tak kunjung sembuh: Real Madrid manfaatkan kontroversi wasit untuk menutupi masalah terbesarnya

FEATURES
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
T. Kroos
Spanyol

Kontroversi wasit seusai derби Madrid menyembunyikan sejumlah kekurangan struktural dalam penampilan Real Madrid, yang masih belum mampu menemukan seorang maestro untuk memimpin permainan.

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mendedikasikan sebagian besar konferensi persnya seusai kekalahan di derби untuk mengeluhkan kepemimpinan wasit.

Klub Kerajaan pun turut menyampaikan keluhan melalui situs resminya, tetapi ketika Real Madrid tengah menyoroti wasit, terlepas dari apakah mereka benar dalam hal itu atau tidak, ada masalah yang jauh lebih dalam yang kembali tersembunyi.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa sulit untuk tidak berpikir bahwa Real Madrid telah mencari solusi selama lebih dari dua musim untuk masalah playmaker, setelah pensiunnya Toni Kroos.

Pensiunnya Kroos meninggalkan luka yang belum sembuh di Bernabeu, dan tim masih menghadapi kesulitan untuk menemukan pemain yang mampu mengatur permainan, memberikan ketenangan bagi tim, serta menentukan zona di mana setiap pertandingan dimainkan. 

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    Gagal Merekrut Rodri

    Masalah ini sebenarnya sudah terdeteksi pada era Carlo Ancelotti, kemudian Xabi Alonso juga tidak mampu menyelesaikannya secara tuntas, dan kini datang Mourinho. Yang kembali mencolok adalah bahwa dua gelandang bertahan utama bagi pelatih Portugal ini masih tetap Tchouaméni dan Fede Valverde.

    Persoalannya bukan meragukan kualitas keduanya, melainkan apakah karakteristik mereka sesuai dengan yang dibutuhkan tim. Tampaknya tidak satu pun dari mereka yang mampu menyelesaikan sendiri masalah yang paling perlu diatasi Real Madrid melebihi hal lainnya.

    Kegagalan mendatangkan Rodri menjadi pukulan berat bagi Real Madrid dalam aspek ini, terlebih klub kemudian mundur dari upaya mencari pemain dengan karakteristik serupa. 

    Menghadapi Atletico, dalam salah satu ujian penting pertama musim ini, kembali terlihat bahwa lawan mampu menguasai pertandingan dalam periode yang panjang dan menguasai bola dengan sangat mudah.

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    Mourinho bermain dengan kartu terbuka

    Lebih dari itu, tampaknya Mourinho bermain dengan kartu terbuka. Keharusannya selalu menurunkan tiga pemain seperti Vinicius, Mbappe, dan Bellingham memberikan batasan pada susunan pemain inti. Selain itu, lemahnya kontribusi defensif dua pemain yang disebut pertama memaksa pelatih asal Portugal itu untuk mengompensasinya dengan mengandalkan dua pemain yang memiliki kemampuan lebih besar dalam berlari dan bekerja keras, yakni Tchouameni dan Valverde. 

    Adapun bagi sisa tim, mereka harus mencari cara untuk menciptakan keseimbangan menghadapi masalah struktural yang muncul akibat keberadaan 3 pemain yang partisipasinya tidak bisa diganggu gugat.

    Salah satu kontradiksi besar lainnya muncul pada diri Mbappe, terkait angka-angka luar biasa yang dimilikinya. Sungguh konyol untuk meragukan kemampuannya dalam mencetak gol. Meski demikian, penyerang Prancis itu bisa dipersalahkan karena tidak menjalankan peran sebagai pemimpin yang selama ini dinanti-nantikan para pendukung dari dirinya di laga-laga besar bersama Los Blancos.

    Ada perbedaan antara mengumpulkan angka-angka dengan menjadi bintang yang menentukan laga-laga penting, yang juga memimpin tim dengan kepribadian dan penampilannya. Sering kali, kesan yang muncul adalah Mbappe cukup puas menjalani pertandingannya sendiri, dan ketika keadaan memburuk, ia bukanlah pemimpin yang mampu membangkitkan moral tim serta membawanya keluar dari krisis.

    Menghadapi Atletico Madrid, baik Mbappe maupun Vinicius benar-benar menghilang. Keduanya bersama-sama tidak mampu melepaskan satu pun tembakan ke arah gawang, kehilangan bola 22 kali, dan hanya melepaskan 21 umpan akurat di area lapangan lawan, angka-angka yang sangat jauh dari apa yang diharapkan dari mereka. 

    Dalam kasus pemain Brasil itu, faktor perpanjangan kontraknya musim panas ini dengan nilai yang besar juga tidak bisa diabaikan, terlebih ia telah lama absen dari sorotan.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Kehilangan Daya Saing

    Perilaku sebagian pemain pun tidak memberikan alasan untuk optimistis, karena selama musim-musim terakhir sudah muncul pembicaraan tentang hilangnya daya saing yang dahulu membuat Real Madrid menjadi tim yang mampu membalas bahkan ketika berada dalam situasi kritis.

    Mourinho datang dengan gagasan untuk mengembalikan identitas tersebut kepada tim, tetapi derби itu kembali menghadirkan gambaran sebuah tim yang kesulitan untuk memberikan reaksi.

    Berdasarkan semua hal di atas, memusatkan seluruh perhatian pada masalah wasit bisa jadi berbahaya bagi proyek Mourinho, karena bisa saja mengkritik keputusan yang Anda anggap merugikan tim Anda, dan pada saat yang sama mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai perencanaan proyek tersebut.

    Mourinho datang untuk memberikan kehidupan bagi sebuah proyek yang telah menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang jelas, tetapi Real Madrid saat ini, hingga kini, masih sangat menyerupai tim yang tampil selama dua musim sebelumnya.

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