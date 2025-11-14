Luka Modric Diterjang Tawaran Menggiurkan Gara-Gara Penampilan Sensasionalnya Di AC Milan

Modric telah memberikan dampak langsung dan mendalam di Milan, melebihi ekspektasi paling optimis sejak kedatangannya. Gelandang Kroasia tersebut, yang kini berusia 40 tahun, telah menunjukkan "kelas tanpa batas" dan "sofistikasi sepak bola," memantapkan dirinya sebagai pemimpin penting di bawah Massimiliano Allegri. Modric telah tampil sebagai starter dalam 11 dari 11 pertandingan liga untuk AC Milan, bermain sebanyak 965 dari 990 menit yang mungkin di Serie A.

Kehadirannya yang konsisten mencakup satu gol dan dua assist di liga, menyoroti kontribusinya yang langsung terhadap permainan menyerang tim. Media Italia dengan suara bulat memuji penampilannya, dengan La Gazzetta dello Sport menyatakan bahwa Modric bermain "tanpa sedikit pun menyerupai pemain yang mendekati akhir karirnya."

AC Milan, yang menempati posisi kedelapan musim lalu, saat ini berada di posisi ketiga di Serie A, hanya dua poin di belakang pemimpin klasemen Inter, sebuah peningkatan signifikan yang secara luas dikaitkan dengan kedatangan Modric.