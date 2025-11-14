Getty Images
Luka Modric Diterjang Tawaran Menggiurkan Gara-Gara Penampilan Sensasionalnya Di AC Milan
Modric menentang usia dengan dampak luar biasa di AC Milan
Modric telah memberikan dampak langsung dan mendalam di Milan, melebihi ekspektasi paling optimis sejak kedatangannya. Gelandang Kroasia tersebut, yang kini berusia 40 tahun, telah menunjukkan "kelas tanpa batas" dan "sofistikasi sepak bola," memantapkan dirinya sebagai pemimpin penting di bawah Massimiliano Allegri. Modric telah tampil sebagai starter dalam 11 dari 11 pertandingan liga untuk AC Milan, bermain sebanyak 965 dari 990 menit yang mungkin di Serie A.
Kehadirannya yang konsisten mencakup satu gol dan dua assist di liga, menyoroti kontribusinya yang langsung terhadap permainan menyerang tim. Media Italia dengan suara bulat memuji penampilannya, dengan La Gazzetta dello Sport menyatakan bahwa Modric bermain "tanpa sedikit pun menyerupai pemain yang mendekati akhir karirnya."
AC Milan, yang menempati posisi kedelapan musim lalu, saat ini berada di posisi ketiga di Serie A, hanya dua poin di belakang pemimpin klasemen Inter, sebuah peningkatan signifikan yang secara luas dikaitkan dengan kedatangan Modric.
Keputusan perpanjangan kontrak sepenuhnya ada di tangan Modric
Penampilan luar biasanya tidak luput dari perhatian klub-klub di luar Eropa. Beberapa klub dari Arab Saudi dan Qatar sudah mulai melakukan pendekatan terhadap sang gelandang, demikian klaim Calciomercato. Milan, bagaimanapun, sangat ingin mempertahankannya dan berharap dapat meyakinkannya untuk mengaktifkan opsi perpanjangan satu tahun hingga 2027. Menurut laporan, sang pemainlah yang harus memicu klausul itu, bukan klub. Pilihannya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keluarganya dan manajemen beban kerjanya yang teliti baik selama pertandingan maupun sepanjang minggu.
Mantan bintang Real Madrid tersebut kemungkinan akan menunggu hingga mendekati akhir musim sebelum memberi tahu klub tentang keinginannya.
Modric pemimpin langsung di San Siro
Selain statistiknya, pengaruh Modric meluas ke kepemimpinannya dan dampaknya terhadap rekan setimnya. Gazzetta melaporkan bahwa: "Bagi semua rekan setimnya, dia adalah model dedikasi; dengan dia berjuang di lapangan, [Rafael] Leao juga terpikat untuk berlari lebih banyak untuk tim." Ini menunjukkan kemampuannya untuk menginspirasi dan meningkatkan kinerja orang-orang di sekitarnya, memperkuat perannya sebagai pemimpin sejati di dalam skuad AC Milan.
"Bermain dengan pemain-pemain ini membantu Anda berkembang, saya sangat senang: dia akan memberi saya banyak assist untuk membawa Milan maju," Leao berkata tentang dia baru-baru ini.
"Angka-angka menakjubkannya" tidak terbatas pada pembuatan permainan; dia juga merupakan gelandang "yang mampu terlibat dalam duel," mendapatkan dua kartu kuning di Serie A, menunjukkan komitmennya terhadap tugas pertahanan juga.
"AC Milan sudah terlalu lama tidak memiliki pemimpin dengan kharisma itu," kata mantan bintang Milan Alessandro Costacurta. "Datang ke tim yang membutuhkan revitalisasi dan kurang kepribadian adalah sesuatu yang paradoksal positif: pemain-pemain seperti Luka dan [Adrien] Rabiot berkembang, mereka menjelaskan sepak bola. Secara teknis, tim ini memiliki segala yang dibutuhkan untuk menang, tetapi mereka kekurangan kepemimpinan: tidak lagi.”
Apa selanjutnya untuk Luka Modric dan AC Milan?
Fokus langsung Modric tetap menjaga performa luar biasanya untuk AC Milan saat mereka berusaha untuk mengakhiri musim dengan kuat di Serie A. Setelah jeda internasional, AC Milan akan berusaha melanjutkan tantangan mereka untuk merebut gelar juara. Klub dengan penuh semangat menunggu keputusan Modric di musim semi mengenai masa depannya, dengan harapan untuk mempertahankan jasanya hingga melampaui 2026. Jika ia memilih untuk memperpanjang, itu akan menjadi dorongan besar bagi ambisi Rossoneri. Namun, daya tarik tawaran menggiurkan dari Qatar dan Liga Pro Saudi berarti bahwa masa depannya jauh dari kepastian, menciptakan panggung untuk keputusan menarik ketika kontraknya mendekati tahun terakhirnya.
