Luka Modric: Cristiano Ronaldo Sampai NANGIS Dilatih Jose Mourinho Di Real Madrid!

Dalam wawancaranya dengan Corriere della Sera, gelandang AC Milan itu memuji sekaligus menggambarkan ketegasan Mourinho. “[Dia] spesial, sebagai pelatih dan sebagai pribadi. Dialah yang menginginkan saya di Real Madrid. Tanpa Mourinho, saya tidak akan pernah tiba di sana. Saya hanya menyesal bekerja dengannya cuma satu musim,” ujar Modric.

Bicara soal apa yang membuat Mourinho begitu sukses sebagai manajer, Modric bercerita bahwa mantan pelatih Chelsea, Manchester United, dan Inter Milan itu pernah membuat Cristiano Ronaldo menangis karena marah melihat CR7 tidak mengejar bek lawan dalam satu momen tertentu.

“Saya pernah melihatnya membuat Cristiano Ronaldo menangis di ruang ganti. Seorang pemain yang selalu memberikan segalanya di lapangan, hanya karena sekali itu ia tidak mengejar bek sayap lawan,” ungkap Modric. “Mourinho sangat terus terang kepada pemain, dia jujur. Ia memperlakukan Sergio Ramos dan pemain baru dengan cara yang sama. Jika ada yang perlu disampaikan, dia akan mengatakannya langsung. Max [Allegri] juga seperti itu, dia akan mengatakannya di hadapan Anda jika ada yang salah. Kejujuran itu fundamental.”