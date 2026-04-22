Pasalnya, kembalinya bintang top Slovenia itu selama seri melawan Houston kini sebenarnya sudah tidak mungkin lagi, bahkan dari pihak Lakers sendiri. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis ESPN Shams Charania. Hingga saat ini, kembalinya pencetak poin terbanyak musim reguler (33,5 poin per pertandingan) itu masih belum terlihat, dan absennya diperkirakan akan berlangsung "hingga waktu yang belum ditentukan".
Luka Doncic menjadi sumber kekhawatiran: Kabar buruk bagi Los Angeles Lakers
Pada awal April, Doncic mengalami cedera serius di bagian belakang paha (regangan otot tingkat dua) saat bertanding melawan Oklahoma City Thunder dalam laga sengit Wilayah Barat. Pelatih Kepala JJ Redick tetap membiarkannya bermain di lapangan meskipun timnya tertinggal jauh dan ia jelas-jelas mengalami masalah di bagian tersebut — dengan konsekuensi yang pahit.
Doncic kemudian terbang ke Spanyol untuk menjalani perawatan khusus, di mana ia menerima suntikan di area otot yang cedera. Baru beberapa hari yang lalu ia kembali ke Los Angeles dan hadir saat Lakers, dipimpin oleh LeBron James serta penembak jitu Marcus Smart dan Luke Kennard, memimpin 2-0 atas Rockets.
"Senang rasanya dia kembali. Dia telah membantu rekan-rekannya meraih beberapa rebound dan memberikan beberapa umpan dalam latihan tembakan," kata Redick mengenai kembalinya Doncic sebelum Game 2 melawan Rockets. "Sangat baik bahwa tim kini benar-benar bersatu kembali."
Austin Reaves tampaknya menunjukkan kemajuan di Lakers
Sementara Doncic tampaknya belum bisa memikirkan aktivitas basket, Austin Reaves yang juga mengalami cedera justru menunjukkan kemajuan yang signifikan, menurut ESPN. Reaves juga absen karena cedera tak lama setelah kejutan Doncic dan telah berjuang melawan cedera otot perut samping selama berminggu-minggu. Reaves telah kembali berlatih satu lawan satu, dan langkah selanjutnya adalah ia akan bergabung dalam latihan tiga lawan tiga dan lima lawan lima.
Reaves dan Doncic adalah dua motor utama serangan Lakers, selama mereka bisa bermain. Itulah sebabnya, di beberapa kesempatan, Lakers dianggap tidak memiliki peluang dalam seri putaran pertama melawan Rockets. Namun, "Purple and Gold" membuktikan bahwa para kritikus salah dan kini mereka akan bertandang ke markas Rockets dengan keunggulan 2-0.
Lakers dapat mengandalkan rekor bersejarah LeBron di babak playoff
Sebagai catatan, sepanjang kariernya, LeBron James belum pernah sekali pun kehilangan keunggulan sebesar itu dalam 32 seri playoff. Di tengah absennya Doncic dan Reaves, sang Raja kembali tampil sebagai pengatur permainan di Game 2 dengan mencetak 28 poin, 8 rebound, dan 7 assist. Selain LeBron, Marcus Smart dan Luke Kennard juga tampil gemilang dari luar garis tiga angka. Smart mencetak lima tembakan tiga angka dan mengakhiri pertandingan dengan 25 poin, sementara Kennard mencatatkan 23 poin dan tiga dari enam tembakan tiga angka yang berhasil (8/13 FG).
Pada Game 1, Lakers tentu saja juga diuntungkan oleh absennya bintang utama Rockets, Kevin Durant, secara mendadak. Pada Game 2 hari Selasa, mereka kembali diuntungkan oleh performa babak kedua yang kacau balau dari Slim Reaper. Meskipun Durant kembali menjadi mesin pencetak poin bagi Houston di babak pertama (20 poin, 6/7 FG), namun setelah jeda ia benar-benar kehilangan sentuhan (5 poin). Selain itu, ia melakukan total sembilan turnover - lima di antaranya terjadi di babak kedua.
Seri ini kini berpindah ke Houston untuk dua pertandingan, dan pada malam Jumat hingga Sabtu, Lakers dapat merebut kesempatan pertama untuk mengakhiri seri.
Playoff NBA 2026: Pertandingan dan Hasil Sementara Babak Pertama
Pertandingan Pertandingan Peringkat Barat Thunder (1) - Suns (8) 1-0 Barat Lakers (4) - Rockets (5) 2-0 Barat Nuggets (3) - Timberwolves (6) 1-1 Barat Spurs (2) - Trail Blazers (7) 1-1 Timur Pistons (1) - Magic (8) 0-1 Timur Cavaliers (4) - Raptors (5) 2-0 Timur Knicks (3) - Hawks (6) 1-1 Timur Celtics (2) - Sixers (7) 1-1