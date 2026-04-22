Luka Doncic menjadi sumber kekhawatiran: Kabar buruk bagi Los Angeles Lakers

Pada awal April, Doncic mengalami cedera serius di bagian belakang paha (regangan otot tingkat dua) saat bertanding melawan Oklahoma City Thunder dalam laga sengit Wilayah Barat. Pelatih Kepala JJ Redick tetap membiarkannya bermain di lapangan meskipun timnya tertinggal jauh dan ia jelas-jelas mengalami masalah di bagian tersebut — dengan konsekuensi yang pahit.

Doncic kemudian terbang ke Spanyol untuk menjalani perawatan khusus, di mana ia menerima suntikan di area otot yang cedera. Baru beberapa hari yang lalu ia kembali ke Los Angeles dan hadir saat Lakers, dipimpin oleh LeBron James serta penembak jitu Marcus Smart dan Luke Kennard, memimpin 2-0 atas Rockets.

"Senang rasanya dia kembali. Dia telah membantu rekan-rekannya meraih beberapa rebound dan memberikan beberapa umpan dalam latihan tembakan," kata Redick mengenai kembalinya Doncic sebelum Game 2 melawan Rockets. "Sangat baik bahwa tim kini benar-benar bersatu kembali."