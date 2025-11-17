KEJUTAN! Rencana Luis Suarez Pulang Ke Barcelona

Sementara Suarez dan Messi, bersama Neymar, telah mengguncang lapangan dalam banyak kesempatan, memenangkan pertandingan besar dan penghargaan, penyerang asal Uruguay ini juga memiliki ikatan khusus di luar lapangan dengan pemenang Piala Dunia 2022.

Dia berkata: "Seiring bertambahnya tahun, kami saling mengenal di lapangan. Dan selama bertahun-tahun kami juga sangat saling mengenal di luar negeri. Kami masing-masing tahu kapan seseorang sedang dalam suasana hati yang baik, kapan yang lain sedang dalam suasana hati yang buruk. Semua orang tahu kapan percakapan internal dibagikan atau ketika seseorang tidak merasa ingin berbicara. Kami saling mengenal dengan baik, dan kenyataannya adalah bahwa anak-anak juga menghabiskan banyak jam sehari di sini di sepakbola. Kenyataannya adalah bahwa ini adalah tahap yang indah yang kami jalani, menikmati… Kami saling memandang kadang-kadang dan mulai berpikir bahwa kami sedang mewujudkan apa yang telah kami bicarakan saat itu di Barcelona. Dapat menikmati tahap terakhir kami sebagai pemain sepak bola bersama."

Pemain berusia 38 tahun itu juga mengungkapkan pandangannya tentang bagaimana Messi membantu dalam transformasi Inter Miami. "Di lapangan dia adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang tak terulang dan dia terus melakukan hal-hal luar biasa. Dia masih memiliki obsesi untuk terus menang seperti yang kita semua miliki. Tapi tentu saja, kamu melihatnya, semangat yang dia miliki itu. Ada kalanya tim menang tetapi dia ingin salah satu rekan satu timnya mencetak gol dan jika dia tidak mencetak gol, Leo menjadi marah karena pemain itu tidak mencetak gol. Jika dia menetapkan tujuan, dia mencapainya dan itu menular pada kita semua," dia menekankan.