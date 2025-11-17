Getty Images Sport
KEJUTAN! Rencana Luis Suarez Pulang Ke Barcelona
Suarez saat ini bermain dengan mantan rekan setimnya di Barca
Selama masa kerjanya di Barca yang berlangsung selama enam musim, Suarez berbagi ruang ganti dengan banyak pemain top seperti Sergio Busquets, Jordi Alba dan tentu saja, sensasi Argentina Lionel Messi. Setelah meninggalkan Barcelona, dia mewakili Atletico Madrid, Internacional, dan Gremio, sebelum pindah ke AS untuk memulai babak baru. Di sana, di Miami, dia ditandatangani oleh tim milik bersama David Beckham, Inter Miami, dan berbagi lapangan dengan mantan rekan setimnya di Barca, di mana hanya Messi yang tetap berkecimpung dalam olahraga tersebut. Suarez telah menjadi sosok berpengaruh bersama Messi tidak hanya di Major League Soccer, tetapi juga di Leagues Cup dan FIFA Club World Cup, mencetak 14 gol dan 15 assist dalam 40 penampilan. Dengan musim MLS mendekati akhir, dan Inter Miami mengamankan tempat mereka di semifinal konferensi, Suarez mungkin mencari petualangan baru di akhir musim sebelum dia pensiun.
Suarez isyaratkan kemungkinan kembali ke Barca
Dalam interaksi dengan Sport, Suarez menyatakan: "Ya, saya selalu mengikuti Barcelona – anak-anak juga, karena Anda tidak berhenti menjadi penggemar. Anda tidak berhenti mengagumi klub, Anda memiliki kasih sayang untuk klub dan Anda masih berhubungan dengan orang-orang dari klub. Kami masih memiliki rumah di sana. Rencana kami adalah kembali ke Barcelona untuk segala sesuatu yang menjadi hasil bagi kami. Kami telah mengkonfirmasinya karena semua yang telah diberikan kepada kami dan karena kami selalu merasa di rumah di sana."
Suarez, selama masa baktinya di Barcelona, mencetak 195 gol dan mencatatkan 113 assist dalam 283 pertandingan. Selain itu, sepanjang karirnya, ia telah bermain dalam 857 pertandingan dan mencatatkan 515 gol dan 278 assist, angka yang luar biasa yang menjadikannya ikon sepak bola revolusioner tidak hanya di Uruguay tetapi di seluruh dunia. Dia juga telah pensiun dari sepak bola internasional setelah mencetak 69 gol dalam 143 pertandingan untuk Uruguay.
Suarez berbicara tentang hubungannya dengan Lionel Messi
Sementara Suarez dan Messi, bersama Neymar, telah mengguncang lapangan dalam banyak kesempatan, memenangkan pertandingan besar dan penghargaan, penyerang asal Uruguay ini juga memiliki ikatan khusus di luar lapangan dengan pemenang Piala Dunia 2022.
Dia berkata: "Seiring bertambahnya tahun, kami saling mengenal di lapangan. Dan selama bertahun-tahun kami juga sangat saling mengenal di luar negeri. Kami masing-masing tahu kapan seseorang sedang dalam suasana hati yang baik, kapan yang lain sedang dalam suasana hati yang buruk. Semua orang tahu kapan percakapan internal dibagikan atau ketika seseorang tidak merasa ingin berbicara. Kami saling mengenal dengan baik, dan kenyataannya adalah bahwa anak-anak juga menghabiskan banyak jam sehari di sini di sepakbola. Kenyataannya adalah bahwa ini adalah tahap yang indah yang kami jalani, menikmati… Kami saling memandang kadang-kadang dan mulai berpikir bahwa kami sedang mewujudkan apa yang telah kami bicarakan saat itu di Barcelona. Dapat menikmati tahap terakhir kami sebagai pemain sepak bola bersama."
Pemain berusia 38 tahun itu juga mengungkapkan pandangannya tentang bagaimana Messi membantu dalam transformasi Inter Miami. "Di lapangan dia adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang tak terulang dan dia terus melakukan hal-hal luar biasa. Dia masih memiliki obsesi untuk terus menang seperti yang kita semua miliki. Tapi tentu saja, kamu melihatnya, semangat yang dia miliki itu. Ada kalanya tim menang tetapi dia ingin salah satu rekan satu timnya mencetak gol dan jika dia tidak mencetak gol, Leo menjadi marah karena pemain itu tidak mencetak gol. Jika dia menetapkan tujuan, dia mencapainya dan itu menular pada kita semua," dia menekankan.
Semi-final menanti Suarez dan Inter Miami
Musim lalu, Inter Miami berhasil mengamankan Supporters' Shield, dan kali ini, mereka memiliki peluang besar untuk meraih gelar MLS pertama mereka. Pada tanggal 23 November, mereka akan menghadapi Cincinnati di semi-final, dan kemenangan dalam pertandingan itu akan membawa mereka selangkah lebih dekat ke penghargaan yang didambakan.
