PSG menghadapi masalah penalti yang mengkhawatirkan meski performa mereka belakangan ini apik. Setelah Doue, Torres, dan Dembele secara beruntun gagal mengeksekusi penalti, pelatih Enrique secara terbuka mengakui bahwa skuadnya saat ini tidak memiliki spesialis penalti sejati.

Meski PSG terus memenangi pertandingan, kegagalan mereka mengonversi penalti semakin menjadi tren yang mencolok. Dembele menjadi pemain terbaru yang gagal mengeksekusi penalti, tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-1 atas Strasbourg.

Kegagalan itu menyusul penalti yang meleset dan menyita perhatian hanya beberapa hari sebelumnya di Liga Champions. Torres gagal mengeksekusi penalti ketika PSG meraih kemenangan impresif 4-2 atas Manchester City.