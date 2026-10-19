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Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Luis Enrique tanggapi kekhawatiran besar PSG jelang laga melawan Barcelona

Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Barcelona
Champions League

Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, mengakui timnya tidak memiliki eksekutor penalti spesialis setelah serangkaian kegagalan dari titik putih belakangan ini. Ousmane Dembele, Ferran Torres, dan Desire Doue sama-sama gagal mengeksekusi penalti dalam beberapa pekan terakhir, sehingga menimbulkan kekhawatiran menjelang pertandingan-pertandingan penting.

  • Kesulitan mengeksekusi penalti

    PSG menghadapi masalah penalti yang mengkhawatirkan meski performa mereka belakangan ini apik. Setelah Doue, Torres, dan Dembele secara beruntun gagal mengeksekusi penalti, pelatih Enrique secara terbuka mengakui bahwa skuadnya saat ini tidak memiliki spesialis penalti sejati.

    Meski PSG terus memenangi pertandingan, kegagalan mereka mengonversi penalti semakin menjadi tren yang mencolok. Dembele menjadi pemain terbaru yang gagal mengeksekusi penalti, tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-1 atas Strasbourg.

    Kegagalan itu menyusul penalti yang meleset dan menyita perhatian hanya beberapa hari sebelumnya di Liga Champions. Torres gagal mengeksekusi penalti ketika PSG meraih kemenangan impresif 4-2 atas Manchester City.

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    Pengakuan jujur Enrique

    Ketika ditanya tentang rentetan kegagalan mengeksekusi penalti baru-baru ini, Enrique tidak menghindari persoalan tersebut. Pelatih asal Spanyol itu mengakui masalah tersebut, tetapi tetap yakin pada kemampuan skuadnya secara keseluruhan.

    “Itu statistik yang agak sulit dinilai,” jelas Enrique, seperti dikutip InfoMercato. “Namun, setiap kali kami bermain di final, kami memiliki eksekutor yang berkualitas. Kami punya banyak pemain yang mampu mengambil penalti, tetapi memang benar kami tidak memiliki spesialis.”

    Ia segera menambahkan bahwa timnya masih memiliki pilihan meski tidak mempunyai pemain yang khusus menangani penalti: “Dengan Vitinha, Ousmane, dan pemain lainnya, kami tetap punya beberapa solusi.”

  • Kehilangan para spesialis terdahulu

    PSG sebelumnya telah menunjukkan ketangguhan dalam adu penalti, terutama saat meraih kemenangan atas Arsenal di final Liga Champions baru-baru ini. Dalam adu penalti penentu itu, Goncalo Ramos, Doue, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mengeksekusi penalti masing-masing. Hanya Nuno Mendes yang gagal mencetak gol.

    Namun, kepergian Ramos ke AC Milan pada musim panas membuat Enrique kehilangan opsi yang dapat diandalkan. Bintang-bintang lini serang lainnya pun mengalami kesulitan. Khvicha Kvaratskhelia baru-baru ini gagal mengeksekusi penalti saat membela Georgia melawan Irlandia Utara di Nations League.

    Doue juga gagal mengeksekusi penalti dalam kemenangan 3-1 atas Le Mans, meski Beraldo berhasil mencetak gol dari titik penalti pada pertandingan yang sama. Sejauh ini, ketiga kegagalan penalti tersebut belum membuat klub ibu kota kehilangan poin karena mereka memenangi ketiga pertandingan itu.

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    Ujian Barcelona menanti

    Tekanan terhadap PSG semakin besar untuk mengatasi masalah eksekusi penalti menjelang laga besar Liga Champions melawan Barcelona. Dalam pertandingan Eropa dengan taruhan tinggi, menyia-nyiakan peluang emas dari titik penalti bisa berakibat fatal.

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